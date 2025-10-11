Nóng nhất làng rap hiện tại chính là loạt động thái của Rhymastic. Sau bài đăng tuyên bố “đem Hip-hop thuần túy trở lại” thu về hơn 125 nghìn lượt tương tác, Rhymastic đưa YC (rap name thời underground) “tái sinh”. Bài rap mới mang tên Thì Sao, là track 02, báo hiệu màn tái xuất này không chỉ dừng lại ở một track mà có thể là mini album hoặc thậm chí album dài hơi.

Track Thì Sao của Rhymastic

Kết hợp với Touliver, Thì Sao viết đúng vấn đề của một rapper máu mặt đi lên từ underground, chuyển hướng hoạt động mainstream một cách chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ chất. Bên trong Rhymastic, YC sẵn sàng đáp trả mọi định kiến, thẳng thắn, nổi loạn và không ngại va chạm.

Tuyên bố gây bão của Rhymastic

Tuy nhiên, Thì Sao nhận về khá nhiều phản ứng trái chiều. Bên cạnh những lời khen về phong độ và kỹ năng lyrical đúng như câu rap “làm sóng mũi nó cay mà không thèm chửi bậy”, vẫn có ý kiến cho rằng bài rap chưa đủ sức nặng, fact nhạt, thậm chí còn bị so sánh với Trình của HIEUTHUHAI có quan điểm sắc bén hơn hẳn với vai trò là một track bragging flex về thành tựu của bản thân.

Tranh cãi bủa vây Rhymastic

Nhiều rap fan khác đồng tình cho rằng track diss này quá tầm thường so với trình độ của Rhymastic, chưa kể YC ngày trước. Tranh cãi bủa vây Rhymastic vì tuyên bố hùng hồn, hứa hẹn nhiều về YC nhưng track nhạc đầu tiên - Thì Sao lại không đạt kỳ vọng. Thậm chí bị chê mất chất, chưa đủ “trình” của 1 OG “máu mặt” trong làng rap diss đời đầu.

Bản nhạc cực gắt, đề cập đến việc “ra album thay vì tốc chiến, thì sao”, “không phải thằng để mày sai khiến”

Không để rap fan đợi lâu, tối 10/10 - đúng 10 giờ, YC lại ra nhạc. Lần này, track Chưa Từng Cheer Ly không được đánh số, cũng như không credit ekip như Thì Sao. Nhiều người dự đoán, Chưa Từng Cheer Ly chính là bài rap tốc chiến vừa hoàn thành ngay hôm nay, không nằm trong dự án comeback đã chuẩn bị chỉn chu trước đó. Đây chí là bài đáp trả sau khi Rhymastic bị chê khắp các mặt trận, nhiều ý kiến còn mỉa mai “tuyên bố của YC chỉ là chiêu trò marketing”.

Bản nhạc cực gắt, đề cập đến việc “ra album thay vì tốc chiến, thì sao”, “không phải thằng để mày sai khiến” như đáp trả thẳng thừng những bình luận tiêu cực bủa vây trong ngày 10/10. Rhymastic khiến rap fan dậy sóng khi 1 câu rap có tên đối thủ cũ B Ray - “Yeah tao chơi rap trước hết là vì tao. Không đến lượt mày cầm tay mà chỉ bảo”.

Rhymastic khiến rap fan dậy sóng khi 1 câu rap có tên đối thủ cũ B Ray

Đáng nói nhất, Rhymastic chỉ mặt đặt tên Dế Choắt - người làm nên trận hỗn loạn của Việt rap hiện tại. “Rap là phải như thằng đá bơ Dế Choắt", "Chế vẫn tin Rap Việt là do tay chế dắt, mà Dế chưa đủ tuổi nên chỉ được làm Dế Chắt". "Quán quân Rap Việt nhưng không biết punchline" - là những câu YC “diss” thẳng Dế Choắt.

"Chế vẫn tin Rap Việt là do tay chế dắt, mà Dế chưa đủ tuổi nên chỉ được làm Dế Chắt"

"Quán quân Rap Việt nhưng không biết punchline"

Rhymastic chỉ mặt đặt tên Dế Choắt

Cuối bài rap, YC cài cắm tiểu phẩm “diss” Bùi Công Nam (biệt danh Lil Nui) rồi bị Rhymastic cho “tắt đài”. Rhymastic cuối cùng cũng “nổi điên”. Có thể thấy, với Chưa Từng Cheer Ly, YC mới thực sự trở lại. Điều này khiến rap fan vô cùng phấn khích. Chủ đề về Rhymastic, YC và những bài nhạc mới dự kiến sẽ cực hot trên MXH trong thời gian tới.