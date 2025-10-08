Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng

Những ngày này, rap Việt đang nóng hơn bao giờ hết bởi cuộc đại chiến rap - các rapper chia thành 2 phe “diss” nhau vì… Anh Trai Say Hi. Cuộc chiến được khơi mào bởi Dế Choắt - quán quân Rap Việt mùa 1 với album “vô công”, diss thẳng mặt loạt rapper máu mặt đang thi Say Hi như Phúc Du, Robber, B Ray, BigDaddy, Karik,...

Đại chiến Việt rap lên hồi cao trào khi quán quân King of Rap ICD lên track Chất Lượng Lên, gọi tên Dế Choắt, Phúc Du, HIEUTHUHAI, Minh Lai,... khiến Phúc Du đáp trả giữa đêm. MCK cũng nhập cuộc, âm thầm ra mắt bản rap N0L4BL3 cùng Thành Draw và Orijinn vào ngày 5/10. Ca khúc lập tức đạt hơn 1 triệu lượt nghe, thổi bùng làn sóng thảo luận về “chất rap” - hiphop thuần túy đang ở đâu giữa thị trường thương mại hóa.

Đại chiến nóng nhất lúc này giữa các rapper

N0L4BL3 của MCK đã đạt gần 1 triệu lượt xem

Giữa cơn bão diss đang nóng hơn bao giờ hết, Rhymastic bất ngờ góp mặt. Vào đúng 23 giờ ngày 7/10, trên fanpage cá nhân, anh đăng tải một bức ảnh nền đen với dòng chữ đỏ:

“Sự nghiệp bằng phẳng của mày tẻ nhạt quá Rhym ạ!

Để tao mang thứ âm nhạc HipHop thuần túy trở lại đây!”

Bài đăng nhanh chóng “gây chấn động” cộng đồng rap fan. Chỉ sau nửa ngày, bài viết thu về hơn 105 nghìn lượt tương tác, hàng loạt chủ đề thảo luận nổ ra, từ việc Rhymastic “tuyên chiến” đến khả năng nhân vật YC - rap name huyền thoại của Rhymastic tái xuất sau nhiều năm “ngủ yên”. Với nhiều người, đây là tín hiệu cho thấy Rhymastic đang chuẩn bị mang HipHop “thuần túy” trở lại, đưa YC - cái tên từng oanh tạc những trận diss kinh điển trở lại đường đua.

Chỉ sau nửa ngày, bài viết thu về hơn 105 nghìn lượt tương tác

Rhymastic đưa YC trở lại?

Rhymastic vốn được xem là một trong những rapper đời đầu có sức ảnh hưởng lớn nhất và cũng máu chiến nhất. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, anh chọn con đường chuyên nghiệp, trở thành giám khảo Rap Việt, thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và là nghệ sĩ “thiện toàn diện” trong mắt công chúng. Chính vì vậy, khi Rhymastic “gọi YC trở lại”, cộng đồng rap lập tức bùng nổ.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng lâu, sáng 10/10, Rhymastic khiến dân tình “quay xe” khi đăng tải thông báo về việc trang cá nhân Rhymastic bị can thiệp ngoài ý muốn.

“THÔNG BÁO

Vào hồi 23h00 ngày 07/10/2025, trang cá nhân của Rhymastic đã bị can thiệp và xâm nhập ngoài ý muốn.

Rhymastic không có bất kì liên quan nào và cũng xin phép không chịu trách nhiệm trước tuyên bố mà mình không đưa ra.

Mong quý vị lưu ý không cung cấp thông tin cá nhân hay cho mượn tiền đối với tài khoản này dưới bất kì hình thức nào. Đặc biệt vui lòng không nhắn tin hay tương tác sau khung giờ 22:00 để tránh tình trạng lừa đảo, thao túng xảy ra.”

Rhymastic đưa thông báo trái ngược vào sáng 8/10

Ngay lập tức, mạng xã hội nổ tung với hàng loạt giả thuyết. Một nửa khán giả hoang mang, không biết Rhymastic có thực sự bị hack hay không, và việc YC tái xuất liệu có thành hiện thực. Nửa còn lại cho rằng đây chỉ là “content ẩn dụ”, mở màn cho dự án âm nhạc mới - nơi Rhymastic và YC tách ra thành hai bản ngã khác nhau: Rhymastic vẫn là “anh Thiện âm thanh” còn YC đại diện cho phần ngầm, gai góc, thuần hiphop nhất. Cộng đồng fan còn đồn rằng YC sẽ “xuất hiện” sau 23 giờ mỗi ngày. Dù là hack thật hay “content”, không thể phủ nhận một điều rằng Rhymastic đã khiến cả làng rap phải nói về mình.

Fan nhanh chóng "bắt bài" Rhymastic:

Giữa thời điểm các rapper tranh luận về sự mất chất, việc Rhymastic, người đại diện cho cả hai thế giới underground và mainstream lên tiếng khiến câu chuyện càng thêm nóng.

Đáng chú ý, drama này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Rhymastic công bố sự kiện fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp - RHYMeeting, dự kiến tổ chức ngày 19/10 tại Nhà hát Bến Thành (TP. HCM). Toàn bộ vé đã sold out chỉ sau 12 phút mở bán đêm 7/10, cùng thời điểm bài đăng “dậy sóng” xuất hiện. Điều đó càng khiến khán giả nghi ngờ: phải chăng mọi chuyện đều nằm trong chiến lược truyền thông cho màn trở lại của Rhymastic - hoặc YC?

Vé fanmeeting của Rhymastic sold-out chỉ trong 12 phút

Biết đâu, chính từ “vụ hack” này, YC sống dậy, đúng như lời tuyên bố: “Để tao mang thứ âm nhạc HipHop thuần túy trở lại đây!”