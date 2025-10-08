Không ngoa khi nói, Kpop hiện tại đã không còn dành nhiều sự ưu ái cho giới nghệ sĩ solo. Ngoài những đại diện tiêu biểu thuộc hàng ngũ huyền thoại như G-Dragon, Taeyeon… không phải idol nào cũng có sự nghiệp solo lâu dài và bền vững. Nhớ lại khoảng thời gian 2012-2020, đó cũng là kỷ nguyên vàng sinh ra nhiều nghệ sĩ ấn tượng như HyunA, Sunmi, Hyolyn, Jessi, Hwasa… và không thể bỏ quên Chung Ha.

Từng nổi đình nổi đám đến mức có thể lấn lướt cả những đàn chị khác, Chung Ha giờ đây là một ẩn số đối với số đông fan Kpop, hành tung mơ hồ, chẳng còn được truyền thông để ý. Từ đây, netizen đặt ra câu hỏi lớn: “Chung Ha hiện giờ đang ở đâu, và lý do gì khiến cô nàng gần như biến mất trên bản đồ nhạc Hàn”?

Chung Ha

Bước ra từ show tuyển tú hot nhất thập niên 2010, vươn lên thành “nữ hoàng solo” thế hệ mới

Kim Chung Ha, tên thật là Kim Chan Mi, sinh năm 1996 tại Hàn Quốc. Cô từng sống ở Dallas, Texas (Mỹ) trong suốt 7-8 năm thời thơ ấu, nhờ vậy nói tiếng Anh trôi chảy và mang tư duy nghệ thuật khá cởi mở, ảnh hưởng từ văn hóa Âu Mỹ. Sau khi trở lại quê nhà, Chungha bắt đầu học vũ đạo và sớm xác định con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment, sau đó chuyển sang MNH Entertainment, nơi cô được đào tạo bài bản trong nhiều năm. Năm 2016 đánh dấu cột mốc lớn khi Chung Ha tham gia chương trình sống còn Produce 101 do Mnet tổ chức. Cô nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tài vũ đạo đỉnh cao, khả năng trình diễn sân khấu chuyên nghiệp và thái độ luyện tập nghiêm túc. Kết quả, Chung Ha xếp thứ 4 chung cuộc, trở thành một trong 11 thành viên của nhóm nhạc dự án I.O.I.

Chung Ha xếp thứ 4 chung cuộc, trở thành một trong 11 thành viên của nhóm nhạc dự án I.O.I

I.O.I chỉ hoạt động trong vòng chưa đầy một năm, nhưng nhóm đã tạo nên hiện tượng toàn châu Á với loạt ca khúc như Dream Girls, Whatta Man, Very Very Very và Downpour. Trong nhóm, Chung Ha đảm nhận vai trò main dancer, được khán giả nhớ đến như “cỗ máy nhảy” của I.O.I. Khi nhóm tan rã vào đầu năm 2017, nhiều người dự đoán Chung Ha sẽ khó duy trì được danh tiếng một mình, nhưng cô đã chứng minh điều ngược lại.

Tháng 6/2017, Chung Ha chính thức ra mắt solo với mini album Hands on Me, ca khúc chủ đề Why Don’t You Know. Sản phẩm nhận được phản hồi tích cực nhờ âm thanh tropical pop tươi sáng, vũ đạo đặc trưng và hình ảnh mang dấu ấn cá nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, Chung Ha đã trở thành một trong số ít idol nữ debut solo thành công sau chương trình sống còn. Từ đó, cô đều đặn phát hành các sản phẩm âm nhạc chất lượng như Roller Coaster, Gotta Go, Snapping, Stay Tonight … khẳng định vị thế vững chắc của mình như “nữ hoàng solo thế hệ mới”.

Gotta Go - Chung Ha

Đến năm 2022, Chung Ha trở lại với album Bare & Rare (Pt.1), song phần 2 đã không được phát hành đúng kế hoạch, dẫn đến tin đồn về mâu thuẫn giữa cô và công ty chủ quản MNH Entertainment. Năm 2023, Chung Ha chính thức rời MNH sau khi hợp đồng hết hạn, kết thúc chặng đường 7 năm gắn bó. Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau đó, cô thừa nhận từng trải qua giai đoạn kiệt sức và cảm thấy áp lực khi phải duy trì hình ảnh hoàn hảo trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này.

Điều đáng tiếc là Chung Ha vốn được biết đến như một trong những performer toàn diện nhất của Kpop: vừa hát, vừa nhảy, vừa sáng tác và chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều dự án của mình. Trên sân khấu, cô thể hiện năng lượng mạnh mẽ, khả năng kiểm soát sân khấu ấn tượng cùng vũ đạo có độ chính xác cao được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những idol nữ nhảy giỏi nhất Kpop.

Chung Ha vốn được biết đến như một trong những performer toàn diện nhất của Kpop

Nay flop đến mức comeback không ai đoái hoài, album bán được 13 bản gây sốc

Đến tháng 10/2023, Chung Ha gia nhập More Vision, công ty do Jay Park sáng lập. Đây được xem là bước ngoặt mở ra một kỷ nguyên mới - tự do và thoải mái hơn trong sáng tạo nghệ thuật. Cô cho ra một vài single trước khi phát hành mini album Alivio vào tháng 3/2025. Âm nhạc trong Alivio mang hơi thở hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B và alternative, thể hiện hình ảnh một Chungha trưởng thành, đậm màu sắc US-UK hơn so với vài năm trước.

Chung Ha đã gia nhập More Vision, công ty do Jay Park sáng lập

Tuy nhiên, khoảng thời gian gián đoạn khi bị “đóng băng” hoạt động ở MNH Entertainment đã khiến Chungha mất dần nhiệt, đặc biệt khi công chúng hiện ưa chuộng các nhóm nhạc mang concept Y2K hoặc dreamy. Kết quả, Chung Ha comeback không tạo được chút bọt sóng nào, album có ngày chỉ bán được… 13 bản. Alivio hiện ghi nhận vỏn vẹn gần 5.000 đơn vị bán ra, một bước lùi thảm thương đối với nữ idol từng được ca ngợi là “nữ hoàng solo”.





Có ngày, cô nàng chỉ bán được 13 bản album

Đây cũng là tình cảnh chung của giới nghệ sĩ nữ solo hiện nay. Hàng loạt tên tuổi lớn như HyunA, Jessi, Hwasa, Sunmi… và cả Chung Ha từng oanh tạc Kpop, góp phần tạo nên một bức tranh đa dạng cho làng nhạc Hàn Quốc. Điểm chung giữa họ là phong cách sexy làm chủ đạo, nhưng chính định hướng này lại trở thành nút thắt khiến họ dễ bị người hâm mộ lãng quên.

Một quy luật bất thành văn tồn tại trong Kpop là: các nghệ sĩ solo nữ thường không sở hữu fandom vững chắc và “máu chiến” như đồng nghiệp nam. Nhiều ý kiến cho rằng do phong cách gợi cảm chủ yếu thu hút fan nam - tệp khán giả vốn không có tính trung thành cao. “Cô này xinh và quyến rũ, nhưng rồi sẽ có cô khác xinh và quyến rũ hơn” - fan nam dễ đổi hướng theo xu thế, khiến nghệ sĩ solo nữ khó giữ được độ hot lâu dài.

Dù vậy, các buổi phỏng vấn gần đây cho thấy Chung Ha đang tìm lại niềm vui trong âm nhạc, hướng đến sự cân bằng thay vì chạy theo thành tích. Đó cũng là điều người hâm mộ mong muốn nhất ở cô: hạnh phúc, sống thật với bản thân, tự do sáng tạo và không đánh mất đam mê. Nói Chung Ha hết thời cũng đúng, nhưng thời hoàng kim của cô thì fan Kpop nào cũng từng biết tới.