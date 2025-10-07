Nam ca sĩ hạng A để fan nữ đụng chạm, vũ đạo 18+ phản cảm quá đà

Concert mở màn MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025/26 của Jackson Wang vừa diễn ra tại Bangkok vào ngày 3 và 4/10 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. MAGICMAN 2 được nhiều khán giả ca ngợi là một trong những sân khấu solo ấn tượng nhất mà Jackson từng thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về phần nghe - nhìn, tour diễn vẫn không thoát khỏi loạt tranh cãi quen thuộc liên quan đến các tiết mục tương tác và vũ đạo gợi cảm.

Ở phần Lucky Fan Interaction , Jackson Wang tiếp tục duy trì đặc sản chọn một fan nữ may mắn để cùng anh tương tác trên sân khấu. Tiết mục này từng khiến khán giả quốc tế bàn tán dữ dội trong MAGICMAN TOUR năm 2023, khi có những lần tương tác được cho là "quá thân mật". Dù trong hai đêm diễn tại Bangkok chưa ghi nhận sự cố “quá trớn” nào, hình ảnh Jackson để fan nữ nắm tay, để fan đụng chạm trong không gian sân khấu mờ ảo vẫn khiến nhiều người không khỏi ái ngại.

Một bộ phận fan cho rằng đây chỉ là cách anh tạo nên kết nối cảm xúc trực tiếp với khán giả, đúng tinh thần của “Magic Man” - người đàn ông quyến rũ và bí ẩn. Ngược lại, không ít khán giả trung lập lại đánh giá tiết mục này quá đà, dễ gây hiểu lầm và phản cảm nếu không được tiết chế.

Bên cạnh phần tương tác, loạt vũ đạo trong MAGICMAN 2 cũng là chủ đề gây tranh luận. Theo mô tả từ ekip, tour lần này là “một hành trình qua những chương cảm xúc như Seduction (Quyến rũ) và Wild (Hoang dại)”, mang đậm tính biểu đạt cơ thể và năng lượng bản năng. Jackson Wang tiếp tục chọn phong cách trình diễn mạnh mẽ, gợi cảm, với nhiều động tác được đánh giá là gợi cảm, hơi hướng 18+.

Một số khán giả cho rằng đây là cách Jackson phá bỏ giới hạn biểu diễn thông thường, đưa khán giả vào thế giới nghệ thuật phóng khoáng và táo bạo. Nhưng cũng có ý kiến nhận định, sự gợi cảm này đôi khi bị đẩy lên mức “khiêu khích”, khiến show diễn mất đi phần tinh tế.

Dù vậy, phải thừa nhận rằng MAGICMAN 2 vẫn được khen ngợi nhờ quy mô sản xuất ấn tượng, hiệu ứng sân khấu đỉnh cao. Song, câu chuyện về ranh giới giữa nghệ thuật biểu đạt và biểu diễn gợi cảm lại một lần nữa được đặt ra, đặc biệt khi Jackson Wang vốn là một nam ca sĩ hạng A có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Jackson Wang sinh năm 1994 tại Hong Kong (Trung Quốc), từng là vận động viên đấu kiếm trước khi gia nhập JYP Entertainment và ra mắt cùng GOT7 vào năm 2014. Sau khi rời JYP, anh thành lập công ty riêng Team Wang và theo đuổi sự nghiệp solo quốc tế. Jackson được đánh giá là một trong những nghệ sĩ châu Á hiếm hoi tạo dấu ấn mạnh ở thị trường Âu - Mỹ nhờ âm nhạc pha trộn giữa pop, R&B và rock. Album Magic Man (2022) giúp anh khẳng định hình tượng nghệ sĩ độc lập, táo bạo và giàu cá tính, điều tiếp tục được phát triển trong tour diễn Magic Man 2 năm 2025.