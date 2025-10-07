Tính đến thời điểm hiện tại, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chạy được 3 tập đầu tiên, đồng thời chuẩn bị bước vào Live Stage 3. Với cơn sốt từ mùa đầu tiên và Em Xinh mới đây, Anh Trai mùa 2 đã và đang thu hút độ thảo luận và tương tác cao trên MXH, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gameshow hot nhất giới giải trí Việt thời điểm cuối năm nay.

Giữa một rừng mỹ nam gồm 30 nghệ sĩ, không ít gương mặt mới toanh nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ - một trong số đó là Sơn.K. Vào hôm giao lưu với fan trước trường quay ghi hình tập mới, anh chàng gây ấn tượng với bộ nhận diện điển trai, ngũ quan bừng sáng được ví von như bạch nguyệt quang. Khoảnh khắc anh chàng đứng cạnh Ngô Kiến Huy, đọ sắc với “ông cố nội visual” Vpop đang được dân tình truyền tay nhau mạnh mẽ.

Sơn.K và Ngô Kiến Huy bùng nổ visual

Sơn.K sở hữu những đường nét nam tính trên khuôn mặt cùng xương hàm góc cạnh và gò má cao. Anh chàng được nhận xét có visual trộn lẫn giữ Tăng Duy Tân và Byeon Woo Seok. Tuy chiều cao có chút khiêm tốn nhưng bù lại diện mạo và phong cách trẻ trung, cá tính chuẩn gu khán giả đại chúng. Điều đặc biệt là nam ca sĩ trẻ có thể biến hoá đa dạng tạo hình tử cool ngầu đến thanh xuân vườn trường.

Anh chàng được ví von như bạch nguyệt quang

Nam ca sĩ trẻ sở hữu bộ nhận diện kết hợp giữa Byeon Woo Seok

và Tăng Duy Tân

Trước khi nhận được cơn mưa lời khen nhờ ngoại hình khôi ngô tuấn tú, Sơn.K đã kịp thoát vòng khỏi phạm vi fandom Vũ trụ Say Hi với pha lộn nhào trong tiết mục Độc Nhất Vô Nhị ở Live Stage 1. Có nền tảng vũ đạo khá vững, anh chàng được “chọn mặt gửi vàng” đảm nhiệm phân đoạn break dance ngay sau line hát của Ngô Kiến Huy. Vài giây Sơn.K lộn nhào được dân tình replay liên tục, 15 phút xem video vẫn chưa thấy chán.

Phân đoạn nhào lộn siêu viral của Sơn.K

Sơn.K, tên thật Sơn Lê, sinh năm 2001, là talent tại DreamS Entertainment, công ty quản lý của Anh Trai JSOL và Em Xinh Hoàng Duyên. Đầu tháng 7/2025, sau khi Hoàng Duyên dừng chân ở chương trình Em Xinh Say Hi , Sơn.K đã có màn kết hợp cùng đàn chị với ca khúc She Never Cries , gặt hái nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Trước đó, tại buổi fan meeting của JSOL, Sơn.K gây sốt visual, khiến khán giả “lịm tim” khi cùng đàn anh thể hiện ca khúc Bản Tin Dự Báo Trời Có Mưa , bài hát do chính Sơn.K sáng tác tặng JSOL. Ngoài ra, anh từng hợp tác với vai trò producer trong một số sản phẩm của Đức Phúc và Khắc Hưng. Với giọng hát ngọt ngào, trầm ấm đầy tự sự, phần thể hiện của Sơn.K nhanh chóng chạm đến cảm xúc người nghe. Anh chàng còn khiến fan trầm trồ khi vừa đảm nhận vai trò sáng tác, vừa tham gia khâu sản xuất cùng ca/nhạc sĩ Khắc Hưng.

SHE NEVER CRIES - HOÀNG DUYÊN x SƠN.K

Sơn.K được nhận xét là người thân thiện, nhiệt tình giao lưu với fan nhưng cũng không kém phần “tẻn tẻn”. Với sự đa-zi-năng, có thể đảm nhận các vị trí hát, sáng tác, chơi nhạc cụ, cùng sự hậu thuẫn từ công ty và các tiền bối, nhiều ý kiến cho rằng trong tương lai, Sơn.K sẽ trở thành một mảnh ghép thú vị trên bản đồ nhạc Việt.