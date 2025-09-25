Sau tập đầu tiên phát sóng, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã kịp khuấy động truyền thông - mạng xã hội, chứng minh sức hút từ Vũ trụ Say Hi vẫn chưa hề giảm nhiệt. Với 30 nghệ sĩ đa dạng từ độ tuổi lẫn chuyên môn, gameshow hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi đủ màu sắc và cá tính, đặc biệt là lần này có sự đổ bộ của nhiều rapper.

Giữa rừng gương mặt trong làng Hip/hop Việt, OgeNus là cái tên nổi bật khi anh từng xuất hiện trong Rap Việt mùa 3 trong team HLV BigDaddy. Không tiến sâu vào vòng trong, OgeNus tự tin bước đến Anh Trai mùa 2 với bộ kỹ năng “không phải dạng vừa”. Chỉ một vài giây thoáng qua, không ít netizen phải bất ngờ với footwork biến hóa linh hoạt từ OgeNus . Từ đây, dân mạng bật mode thám tử và phát hiện ra anh chàng sở hữu profile khá “xịn sò” trong quá khứ.

OgeNus tự tin bước đến Anh Trai mùa 2 với bộ kỹ năng “không phải dạng vừa”

Sinh năm 1997, OgeNus (hay Nguyễn Tuấn Duy) đã có khoảng thời gian thực tập tại Hàn Quốc trong khoảng 18 tháng. Anh gia nhập FNC Entertainment - một trong những công ty giải trí có tiếng, "nhà chung" của các nhóm/ ban nhạc thần tượng nổi như cồn một thời là AOA, FT ISLAND, CNBlue, SF9... cũng như một số diễn viên như Rowoon, Jung Hae In...

Với tư cách là thực tập sinh nước ngoài, OgeNus không chỉ được tiếp xúc với môi trường đào tạo khắc nghiệp của Kpop mà còn phải nỗ lực hơn nhiều so với những thực tập sinh Hàn khác. Ở giai đoạn này, OgeNus được trau dồi kinh nghiệm ở mảng ca hát, vũ đạo, biểu cảm thần thái, phong cách trình diễn và chăm chút ngoại hình.

OgeNus không chỉ được tiếp xúc với môi trường đào tạo khắc nghiệp của Kpop mà còn phải nỗ lực hơn nhiều so với những thực tập sinh Hàn khác

Dù chưa từng chia sẻ anh chàng bay tới xứ kim chi vào năm bao nhiêu, theo một số bình luận khẳng định OgeNus làm thực tập 9 năm trước, tức là khi anh 19 tuổi. Qua loạt ảnh nóng hổi chưa từng công bố được OgeNus đăng tải trên trang cá nhân, người hâm mộ tỏ vẻ thích thú khi thấy 1 nam rapper từng theo style tài tử Hàn Quốc: tóc để mái, mặc măng tô, khuôn mặt thì trẻ măng.

Nam rapper từng theo style tài tử Hàn Quốc: tóc để mái, mặc măng tô, khuôn mặt thì trẻ măng

Tuy nhiên, sau một thời gian dài rèn luyện, OgeNus nhận ra con đường idol không thực sự phù hợp với bản thân. Anh quyết định khép lai giấc mơ quay về Việt Nam và chọn rap làm con đường sự nghiệp chính, được tự do thể cái tôi sáng tạo. Chính nền tảng kỷ luật và kỹ năng tích lũy trong giai đoạn làm trainee đã trở thành đà bật cho OgeNus giúp anh có chất rap riêng biệt mà còn có thể hướng sang hình tượng nghệ sĩ giải trí.

Không những thế, người hâm mộ còn “đào” lại được đoạn video OgeNus cover lại ca khúc Birthday của Jeon Somi. Anh chàng gây bất ngờ khi có thể thực hiện những động tác “bánh dẻo”, lắc hông vô cùng quyến rũ. OgeNus được đánh giá nhảy có lực, dứt khoát và biết kiểm soát năng lượng. Vẻ ngoài nam tính là thế những OgeNus vẫn sẵn sàng cover những ca khúc của nghệ sĩ nữ hay girl group.

OgeNus cover lại ca khúc Birthday của Jeon Somi

Ít ai biết rằng, OgeNus từng chơi chung 1 nhóm bạn thân gồm 52Hz, LyHan, RiO và Chezz. Cả nhóm đã quen biết nhau từ lâu, đều là những TikToker trẻ khá nổi trong khoảng thời gian 2020 - 2021. Giờ đây không còn theo nghề “đu trend” TikTok nữa các nghệ sĩ trẻ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, ủng hộ nhau trong công việc và cuộc sống.