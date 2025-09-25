Tối ngày 23/9, đội hình Tân Binh Thăng Cấp, bước ra từ show sống còn Tân Binh Toàn Năng, đã thả xích MV chủ đề Show Me. Sau 100 ngày luyện tập và chuẩn bị cho cuộc thi kế tiếp, nhóm nam đánh dấu cột mốc “vươn ra biển lớn: với sản phẩm âm nhạc được “biến tấu” hoàn toàn mới dựa trên bài hát chủ đề Tân Binh Toàn Năng. Sau hơn nửa ngày ra mắt, MV đã thu về hơn 1,1 triệu view trên YouTube - một con số khá khả quan giữa thị trường Vpop hiện nay.

Show Me - Tân Binh Thăng Cấp

MV không được dàn dựng nội dung cụ thể, chủ yếu tập trung vào khả năng trình diễn và visual của 11 tân binh. Nhìn chung, mỗi người đều được chia line và thời lượng lên hình ổn áp. Có một vài nhân tố nổi bật được ưu ái lên hình nhiều hơn một chút như Cường Bạch hay Hồ Đông Quan, nhưng không hề lấn át các thành viên. Không chỉ dừng lại phạm vi nội địa mà hướng tới thị trường quốc tế, việc cả nhóm được chăm chút ngoại hình, ai nấy cũng sáng bừng trong từng thước phim là điều dễ hiểu.

Một vài nhân tố nổi bật được ưu ái lên hình nhiều hơn một chút nhưng không hề lấn át các thành viên

Một vài thành viên được khen ngợi visual nhất là Hồ Đông Quan, Minh Hiếu, Hoàng Long… Ngoài ra, kỹ năng nhảy của nhóm cũng là một điểm nhấn thú vị. Vũ đạo và cách đội hình liên tục thay đổi cho thấy, Tân Binh Thăng Cấp có đủ năng lực và có thể thích nghi với nhiều tiêu chuẩn đào tạo quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc - khi khoản nhảy nhót, biên đạo và trình diễn vẫn luôn là thế mạnh của idol Kpop.

Kỹ năng nhảy của nhóm cũng là một điểm nhấn thú vị

Chính vì thế, phân đoạn phô diễn được kỹ thuật nhảy là dance break chính là điểm sáng trong MV. Hồ Đông Quan và Cường Bạch - 2 gương mặt được yêu thích nhất nhì chương trình - đảm nhận vai trò đứng center, thu hút sự chú ý của khán giả khi dẫn dắt cả nhóm ở phần dance break. Cả 2 đều có điểm chung là sở hữu kỹ năng vũ đạo tốt, thần thái lẫn visual top đầu nhóm, nên lựa chọn bộ đôi Hồ Đông Quan và Cường Bạch cho vị trí quan trọng này là hoàn toàn đúng đắn.

Hồ Đông Quan và Cường Bạch đảm nhận vai trò đứng center ở phân đoạn dance break

Về âm nhạc, Show Me là một sản phẩm lấy Dance Pop làm chủ đảo, cài cắm một chút Trap/Hip-hop và tiếng bass đặc trưng. Cấu trúc bài hát quen thuộc, nhất là đối với cộng đồng đam mê Kpop sẽ thấy ít nhiều dấu ấn của các nhóm nhạc họ yêu thích, xuất hiện thoáng qua trong Show Me. Tuy nhiên, điều này dễ tạo cảm giác nhàm chán, không sự mới mẻ. Các lớp âm thanh xuyên suốt MV được lặp lại liên tục, không thêm element để tăng tính cao trào, đột phá.

Một điểm cần lưu ý nữa là gần như lyrics được đan xen theo công thức 1 câu hát tiếng Việt - 1 câu hát tiếng Anh. Dẫu biết mục tiêu của nhóm là vươn tới khán giả toàn cầu nhưng cách sắp xếp trật tự lyrics dễ khiến khán giả không bắt kịp nhịp độ bài hát, chưa kịp hiểu câu trước thì đã chạy được 2-3 câu sau. Show Me không phải là một bài hát tệ hay dở mà là 1 sản phẩm âm nhạc dễ nghe, dễ đoán nhưn có tiềm năng để hoàn thiện hơn.

Show Me không phải là một bài hát tệ hay dở mà là 1 sản phẩm âm nhạc dễ nghe, dễ đoán nhưn có tiềm năng để hoàn thiện hơn

Người hâm mộ hầu hết đều có phản ứng tích cực tới MV Show Me, khen ngợi đây là một bài hát vừa đủ để “đánh tiếng” trước khi vào sân chơi quốc tế sắp tới. Visual chàng nào chàng nấy cũng điển trai, cách quay dựng cũng mang phong cách Kpop - và đây là một điểm cộng khi khán giả đại chúng không chỉ nghe nhạc mà còn quan trọng cả phần nhìn. Tuy nhiên, MV thiếu nội dung và phần âm nhạc còn thiếu tính đột phá, nên không ít fan cảm thấy chút chưng hửng.