Ca khúc thảm họa dính quảng cáo web cá độ: Sến như “mắc kẹt” ở thập niên 2000

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng bị nghi ngờ phát hành MV có yếu tố liên quan đến cá độ.

Chia sẻ về ca khúc, Ưng Hoàng Phúc cho biết: “Anh Em Trước Sau Như Một là ca khúc tôi dành nhiều tình cảm, bởi trong đó chứa đựng những trải nghiệm và suy ngẫm về tình nghĩa anh em. Trong cuộc đời, có lúc giận hờn, hiểu lầm, nhưng điều quý giá nhất vẫn là sự chân thành và gắn bó trước sau như một. Đây cũng là thông điệp tôi muốn gửi gắm đến những người anh em, bạn bè đã luôn đồng hành cùng mình”.

Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng

Tuy nhiên, Anh Em Trước Sau Như Một lại vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội. Không ít khán giả cho rằng từ chủ đề cho đến ca từ của ca khúc đều mang màu sắc sến súa, đi theo lối mòn đã cũ từ thập kỷ trước. Những câu hát như “Giữa vạn người tôi tìm được bạn. Giữa trăm người, tôi coi bạn là anh em” hay “Tình nghĩa anh em, chung một hướng bốn bể là nhà. Sống tốt với nhau, tuy người dưng khác họ chẳng màng” bị chê là sáo rỗng, thiếu chiều sâu và không còn phù hợp với thị hiếu âm nhạc ngày nay.

Giai điệu và dance challenge cực "sến" của ca khúc Anh Em Trước Sau Như Một

Phần hình ảnh MV cũng trở thành tâm điểm phê bình khi lựa chọn phong cách như “mắc kẹt” tại thời kỳ những năm 2000. Bối cảnh chính được xây dựng tại bãi container như một “tụ điểm đàn anh đàn chị”, cùng với đó là tạo hình nhân vật lạc hậu, trang phục lỗi thời và nhiều chi tiết bạo lực bị đánh giá là xa rời thực tế.

Phần hình ảnh MV cũng trở thành tâm điểm phê bình khi lựa chọn phong cách như “mắc kẹt” tại thời kỳ những năm 2000

Đáng nói, MV còn đặc biệt lồng ghép những cảnh ẩu đả, hành xử bạo lực cũng bị đánh giá không phù hợp với chuẩn mực văn hóa giải trí ngày nay. Trong bối cảnh xã hội đều hướng đến các giá trị tích cực và ý nghĩa, một MV ca ngợi tình nghĩa anh em ”xã hội đen” vô tình có thể trở thành hành động cổ xúy cho lối sống lệch lạc. Thậm chí, nhiều fan lâu năm của Ưng Hoàng Phúc cũng thừa nhận khó có thể xem hết được nội dung MV, đồng thời cho rằng sản phẩm làm sụp đổ hình tượng âm nhạc của nam ca sĩ suốt 20 năm qua.

Khán giả bình luận thẳng thừng về MV:

Trước đó, vào tối ngày 22/9, trang Thông tin Chính phủ đăng tải thư mời Ưng Hoàng Phúc đến làm việc với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM. Không chỉ anh, các thành viên Ngũ Hổ Tướng cùng ekip sản xuất và quản lý cũng bị triệu tập. Sáng 23/9, hình ảnh Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở công an nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

Từ âm nhạc, hình ảnh cho đến vũ đạo của ca khúc này đều vướng tranh cãi

Ca khúc Anh Em Trước Sau Như Một cũng chính là sản phẩm debut của nhóm Ngũ Hổ Tướng - nhóm nhạc bao gồm 5 ca sĩ gạo cội của Vpop: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Nhóm chính thức ra mắt ngày 18/9 với MV cùng tên. Thay vì chỉ đơn thuần làm mới lại một ca khúc cũ, Ưng Hoàng Phúc đã đề xuất một hướng đi táo bạo hơn: kết hợp cả 5 giọng ca kỳ cựu trong một nhóm nhạc, dựa trên nền tảng tình anh em gắn bó suốt 20 năm.

Thế nhưng, chỉ ít ngày sau màn debut, Ngũ Hổ Tướng đã nhanh chóng vướng vào ồn ào. Nhiều khán giả tinh ý phát hiện trong MV Anh Em Trước Sau Như Một xuất hiện logo của một trang web cá độ, được in rõ ràng trên ly, áo và bao bì. Chi tiết này lập tức châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội khi việc quảng bá cho hoạt động cá cược trực tuyến vốn là hành vi vi phạm pháp luật.

Ca khúc Anh Em Trước Sau Như Một cũng chính là sản phẩm debut của nhóm Ngũ Hổ Tướng

Hiện tại, MV đã bị gỡ bỏ và đăng tải lại với phiên bản chỉnh sửa, loại bỏ các chi tiết gây tranh cãi. Thế nhưng, phản ứng gay gắt từ công chúng vẫn chưa hề lắng xuống. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở một vài hình ảnh “vướng lỗi”, mà còn là thông điệp và cách thể hiện sản phẩm bị đánh giá là sến súa, lỗi thời, hoàn toàn không phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay.