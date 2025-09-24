Chưa biểu diễn, một chương trình nghệ thuật đã dự kiến lỗ hàng trăm triệu đồng

Những nét văn hóa đặc sắc của người Dao sẽ được sân khấu hóa trong chương trình nghệ thuật Thiêng diễn ra vào tháng 11 tại sân Quần (Sa Pa, Lào Cai). Thiêng là dự án nghệ thuật ca múa nhạc, trình diễn thị giác quy mô lớn, lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa của cộng đồng người Dao ở Sa Pa.

Tác phẩm gồm 6 màn, 11 cảnh, kéo dài trong khoảng 65 phút nhằm khắc hoạ sự gắn bó giữa đất, nước, lửa, tình yêu, tín ngưỡng, đồng thời tôn vinh tính thiêng trong các nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi lễ cấp sắc, biểu tượng cho sự trưởng thành và đạo lý sống của người Dao.

Chương trình hướng tới mục tiêu gìn giữ, trao truyền và quảng bá những giá trị tinh hoa của người Dao, thông qua nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại như ánh sáng, sắp đặt sân khấu, 3D mapping, nhưng vẫn tôn trọng nguyên bản văn hóa. Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết Thiêng sẽ có lời dẫn song ngữ Việt - Dao, Việt - Anh để mở rộng tiếp cận với khán giả quốc tế.

Điểm đặc biệt của show diễn này là sự tham gia diễn xuất của các nghệ nhân và người dân các dân tộc Sa Pa. Trong đó, có sự tham gia của 80 nghệ nhân và nhân dân địa phương cùng 22 diễn viên chuyên nghiệp. Dự kiến Thiêng sẽ diễn vào tối ngày 7 và 14/11.

Chương trình lần đầu tiên bán vé cho du khách.

Chia sẻ tại họp báo giới thiệu chương trình, đạo diễn Đặng Xuân Trường cho biết khác với các lần biểu diễn trước được mở cửa tự do, chương trình lần này sẽ thu phí. "Chúng tôi sẽ phát hành vé để tạo điều kiện cho những khán giả thực sự muốn thưởng thức chương trình. Đồng thời, chúng tôi không thể để đối tác, đơn vị tài trợ gánh hết chi phí. Việc đầu tư cho thiết bị là khoản kinh phí rất lớn. Chương trình khả năng lỗ rất cao. Vì vậy, phát hành vé cũng là cách để chia sẻ gánh nặng với nhà đầu tư”, đạo diễn Đặng Xuân Trường tâm sự. Theo đó, ban tổ chức có thể lỗ tới hàng trăm triệu đồng.

Đại diện nhà tài trợ chương trình cho biết thêm giá trị của chương trình không thể quy ra con số. Việc đầu tư cho chương trình xuất phát từ mong muốn đem những công nghệ mà công ty có kết hợp với những giá trị văn hóa nguyên bản sẽ đem đến những trải nghiệm mới, thú vị cho du khách tại Sa Pa.



"Việc đảm bảo quyền lợi cho những người mua vé sẽ được thực hiện bằng biện pháp quây khu vực sân Quần. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của ê-kíp sản xuất. Tôi hy vọng chương trình sẽ giúp các bạn trẻ được sống đúng với giá trị dân tộc mình và góp phần xây dựng, phát triển cho chương trình", đại diện nhà tài trợ chương trình nêu.

Ông Hà Văn Thắng - tác giả kịch bản - có nhiều năm công tác trong ngành văn hóa, trăn trở với nỗi lo truyền thống sẽ bị mai một, nhưng rồi, trong những lần hòa mình vào bản làng, tham dự các nghi lễ, ông cảm nhận rõ tình yêu tha thiết mà đồng bào dành cho núi rừng, cho con người, và cho những giá trị cha ông để lại. Chính tình yêu ấy cho ông niềm tin nếu được gìn giữ bằng trái tim, bằng trách nhiệm, và có sự đồng hành của cộng đồng, thì những giá trị ấy sẽ còn mãi.