Mới đây, trong một một chương trình trên YouTube do Duy Khánh thực hiện, khán giả đã chứng kiến một khoảnh khắc thú vị khi nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Kwang Soo cùng đạo diễn Kim Sung Hoon tham gia trò chuyện và trao đổi văn hóa Việt Nam. Trong chuyến xe giao lưu, Duy Khánh đã bật ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh.

Duy Khánh bật mí sự thật về ca khúc See Tình cho Lee Kwang Soo

Khi nhạc vang lên, Lee Kwang Soo ban đầu chỉ lắc lư theo giai điệu một cách vô thức, không nhận ra ngay đó là bài hát từng viral. Nhưng chỉ vài giây sau, anh bất ngờ nhớ lại điệu nhảy quen thuộc từng gây sốt trên TikTok và thốt lên: “À! Nhớ rồi! Cái điệu nhảy này từng rất nổi mà!” rồi tiếp tục chia sẻ đầy hào hứng: “Từng có một thời gian, tất cả điện thoại ở Hàn Quốc đều mở bài này luôn đó.” Không giấu được sự tò mò, anh quay sang hỏi Duy Khánh: “Đây là bài hát Việt Nam á?”. Và khi được xác nhận rằng đây chính là một sản phẩm âm nhạc Việt, Lee Kwang Soo sửng sốt, mắt mở to, biểu cảm “đứng hình” đúng chất thương hiệu: “Thật hả? Không thể tin được! Việt Nam á? Thật sự là Việt Nam á?” khiến cả xe bật cười vì phản ứng quá đáng yêu.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bài tỏ sự phấn khích trước phản ứng của nam diễn viên, tuy nhiên một số lại đặt nghi vấn là anh chàng đang giả vờ không biết vì biệt danh “người phản bội” của mình.

Hoàng thử châu Á "ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa" khi biết See Tình là ca khúc Việt

Cùng Duy Khánh đu trend ngay trên xe

Lee Kwang Soo cho biết ở Hàn ai cũng phát See Tình để nhảy

Bởi See Tình vốn dĩ không phải là cái tên xa lạ với khán giả Hàn Quốc. Năm 2023, ca khúc từng gây bão trên nền tảng TikTok tại Hàn, xuất hiện trong hàng loạt video thử thách vũ đạo và nội dung giải trí với điệu nhảy “tình tình tình tang tang tính” đặc trưng. Nhiều sao Hàn như PSY, ShinDong (Super Junior), Lee Seung Hoon (WINNER),.. đã từng thi nhau cover điệu nhảy See Tình trên TikTok. Giai điệu bắt tai, phần phối khí hiện đại kết hợp với chất liệu dân gian Việt Nam đã tạo nên một bản hit độc đáo, dễ nhận diện và dễ lan truyền.

See Tình là một trong những ca khúc nhạc Việt viral nhất tại Hàn và quốc tế

Sự viral của See Tình tại Hàn Quốc đã khiến nhiều nghệ sĩ Hàn khi đến biểu diễn tại Việt Nam đã lựa chọn ca khúc này để cover hoặc nhảy như một cách thể hiện sự tôn trọng và kết nối với khán giả Việt. Trong concert tại TP.HCM vào tháng 9 năm ngoái, thành viên Chanyeol của nhóm EXO đã hát See Tình bằng tiếng Việt, dù có đôi chút quên lời nhưng anh vẫn giữ được sự tương tác gần gũi với khán giả.



Hay trước đó, BLACKPINK cũng khiến khán giả “xỉu up xỉu down” khi đội nón lá và nhảy See Tình trong đêm diễn tại Hà Nội. Gần đây nhất, nhóm 2NE1 trong concert Welcome Back tại TP.HCM đã khiến fan Việt vỡ òa khi thể hiện vũ đạo See Tình như một món quà đặc biệt dành tặng người hâm mộ.

BLACKPINK "đu trend" See Tình

Không chỉ viral tại Hàn Quốc, See Tình còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Hashtag Seetinh đã vượt hơn 1 tỷ lượt xem trên TikTok và ca khúc này cũng trở thành ca khúc quen thuộc xuất hiện trong các sự kiện thi đấu thể thao quốc tế.

See Tình của Hoàng Thùy Linh vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, nhiều ngôi sao biết đến

Dù đã ra mắt từ đầu năm 2022, See Tình của Hoàng Thùy Linh vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, trở thành một trong những ca khúc Việt Nam hiếm hoi có độ phủ sóng toàn cầu. Khoảnh khắc Lee Kwang Soo sửng sốt khi biết đây là ca khúc Việt Nam không chỉ là một tình huống truyền hình thú vị, mà còn là minh chứng sống động cho việc nhạc Việt đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giải trí châu Á và thế giới.

