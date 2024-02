"See tình" tiếp tục "phá đảo" tại... Ấn Độ: Mai Phương sơ hở là nhảy, dàn Hoa hậu Miss World hưởng ứng nhiệt tình

Hoa hậu Mai Phương đang thể hiện khá tốt tại Miss World lần thứ 71 diễn ra ở Ấn Độ. Không chỉ làm tốt việc quảng bá hình ảnh bản thân, dự án cộng đồng mà nàng hậu sinh năm 1999 còn có khả năng giao tiếp rất tốt, tiếp tục quảng bá những nét đặc trưng của đất nước đến với bạn bè năm châu.

Mai Phương đang thể hiện khá tốt

Khoảng thời gian gần đây, bản hit See tình của Hoàng Thuỳ Linh liên tục tạo cơn sốt không chỉ trong nước mà còn lan toả ra tận quốc tế. Nắm bắt được điểm mạnh này, Mai Phương đã chọn luôn ca khúc này làm bài thi Dance of the World của mình trong cuộc thi. Dù phần thi này chưa diễn ra nhưng Mai Phương đã tranh thủ quảng bá ở mọi lúc mọi nơi.

Dance of the World với ca khúc See tình đã được Mai Phương công bố trước đó

Không chỉ cùng nhảy trên xe bus, Mai Phương còn đảm nhiệm vị trí center nhảy See tình trước khi thi phần thi Miss Sport. Và tất nhiên, các Hoa hậu nhiều nước khác cũng biết vũ điệu này và nhảy theo Mai Phương nhiệt tình.

Mai Phương nhảy See tình trên xe bus

Mai Phương cùng các đại diện khác nhảy See tình trước giờ thi Miss Sport

Hoa hậu Thái Lan Tharina Botes có lẽ là một trong những người mê mẩn với See tình nhất. Không chỉ đăng tải clip Mai Phương nhảy trên story, cô nàng còn đung đưa theo giai điệu của bài hát này một cách đáng yêu.

Hoa hậu Thái có lẽ là một trong những người mê See tình nhất