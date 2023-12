Nhạc Việt vươn tầm quốc tế: See Tình khiến BLACKPINK mê mẩn, BTS nhảy theo bản hit gần 300 triệu view

Những ca khúc Việt Nam vươn tầm thế giới và được nhiều khán giả quốc tế biết đến không còn quá xa lạ với người hâm mộ Việt. Tuy nhiên, cứ mỗi khi giai điệu của những ca khúc Việt được vang lên tại quốc tế, những "trái tim Việt Nam" lại không khỏi tự hào xen lẫn hạnh phúc.

Trong năm 2023, cũng có rất nhiều các ca khúc chiếm lĩnh thế giới hay "xâm chiếm" bảng xếp hạng nhạc số quốc tế. Đây chính là bằng chứng cho việc âm nhạc Việt Nam đang ngày càng được lan tỏa và có chỗ đứng trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

See Tình của Hoàng Thùy Linh sau gần 2 năm chưa bao giờ hết hot!

See Tình của Hoàng Thùy Linh không chỉ làm dậy sóng làng nhạc Việt mà còn gây bão thị trường quốc tế. Trong đó, đoạn điệp khúc bắt tai đã trở thành biểu tượng và càn quét các nền tảng MXH, vươn xa ra "biển lớn" khi được rất nhiều ngôi sao Kpop nổi tiếng nhảy cover, xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc và còn nhiều hơn thế nữa.

MV See Tình - Hoàng Thùy Linh

Trong năm 2023, khoảnh khắc See Tình được một vận động viên bóng chuyền nhảy trong trận đấu All-star đã gây sốt mạng xã hội. Hay như tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 của Trung Quốc có Chi Pu tham gia, khi giai điệu ca khúc See Tình được vang lên, diễn viên Lưu Nhã Sắt, người đẹp Giả Tịnh Văn, Trương Gia Nghê, Annie Lowdermilk, Mai Mizuhashi đã nhún nhảy theo giai điệu nhiệt tình. Họ đều nhận ra ca khúc gây sốt trên mạng xã hội này và bày tỏ sự yêu thích.



Đặc biệt hơn cả, khoảnh khắc cả 4 thành viên BLACKPINK nhảy ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh trên sân khấu tại SVĐ Mỹ Đình đã làm bùng nổ mạng xã hội. Không ai có thể tin 4 ngôi sao toàn cầu sẽ có một ngày cùng thực hiện vũ đạo một ca khúc nhạc Việt trên sân khấu tại Việt Nam. Khoảnh khắc này không chỉ khiến fan Việt đứng ngồi không yên mà còn khiến cộng đồng fan quốc tế phải ghen tị.

Clip BLACKPINK nhảy See Tình - Hoàng Thùy Linh trên SVĐ Mỹ Đình

Trước đó, các thành viên Hyunsuk, Jihoon, Dooyoung của nhóm TREASURE thể hiện vũ đạo trên nền ca khúc khiến nhiều người thích thú. Nam idol Lee Seung Hoon của nhóm WINNER thể hiện động tác vũ đạo bài Sorry Sorry của Super Junior trên nền nhạc See Tình và đăng tải trên TikTok. Diễn viên Chúc Tự Đan từng nhảy ca khúc này trong chương trình Nghe Nói Ăn Rất Ngon. Ngoài ra, ca khúc cũng được phát trong chương trình Xin Chào Thứ 7, Thanh Xuân Hoàn Du Ký…

Lee Seung Hoon của nhóm WINNER từng nhảy giai điệu Sorry Sorry trên nền nhạc ca khúc See Tình

2 Phút Hơn của Pháo giữ vững phong độ khi liên tục viral

Pháo - Nữ rapper sinh năm 2003 là một trong những nghệ sĩ Việt sở hữu ca khúc thành công trên thị trường quốc tế với siêu hit 2 Phút Hơn. Nhắc đến 2 Phút Hơn, không ai có thể quên giai điệu gây "ám ảnh": "Một hai ba bốn hai ba một. Hình như anh nói anh say rồi". Đặc biệt ca khúc này còn từng được Pháo ra mắt với phiên bản kết hợp cùng rapper đình đám thế giới Tyga - giúp cho bản hit được lan tỏa rộng rãi đến người hâm mộ quốc tế.

Dù từng ra mắt năm 2021 nhưng cho đến 2023, ca khúc này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Cho đến hiện tại, MV 2 Phút Hơn phiên bản KAIZ remix đã đạt hơn 296 triệu lượt xem trên YouTube.

MV 2 Phút Hơn - Pháo (KAIZ Remix)

Chỉ cách đây ít ngày, mạng xã hội Việt đã rần rần với đoạn video BTS nhảy 2 Phút Hơn tại tiệc mừng công concert Permission To Dance. Đây là chuỗi concert gây sốt của nhóm nhạc toàn cầu trước thềm phát hành album kỷ niệm 9 năm và chuẩn bị nhập ngũ và cũng là thời điểm bản hit của Pháo trở thành hiện tượng quốc tế, tạo xu hướng cực viral trên mạng xã hội.

Clip BTS nhảy 2 Phút Hơn của Pháo

Trong đoạn clip, 4 thành viên RM, V, Suga và Jin đã "quẩy" hết mình trên giai điệu 2 Phút Hơn. Với cộng đồng fandom của BTS - Army đã vô cùng vui sướng, tự hào khi giai điệu một bản hit Việt được chính các thần tượng thỏa sức nhảy múa. Nhiều người còn thích thú khi "idol hướng nội" Suga cũng thoải mái "feel the beat" trên giai điệu của một ca khúc Việt Nam.

Anh cả Jin của BTS thoải mái nhảy trên nền nhạc giai điệu 2 Phút Hơn

Making My Way (Sơn Tùng M-TP) chiếm lĩnh thành tích nhạc số quốc tế

Đúng 0h00 ngày 5/5/2023, Sơn Tùng M-TP đã chính thức phát hành bản audio ca khúc Making My Way trên tất cả các nền tảng: Spotify, Apple Music, YouTube,... và nhiều nền tảng thông dụng khác trên thế giới. Sản phẩm âm nhạc này dù không phải là một music video như những lần comeback trước đó nhưng việc Sơn Tùng trở lại với âm nhạc cũng khiến người hâm mộ chờ đợi.

MV Making My Way - Sơn Tùng M-TP

Chỉ sau 11 ngày phát hành, MV Making My Way của Sơn Tùng M-TP đã đạt gần 17,7 triệu view và đứng vị trí số 1 ở Trending Âm nhạc. Không chỉ thu về nhiều thành tích ấn tượng ở mảng nhạc số trong nước, ca khúc cũng chiếm trọn vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng iTunes của Singapore, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), xuất hiện trong top iTunes của Đức (hạng 4), Mỹ (hạng 6), Canada (hạng 6) - chứng minh cho sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP tại thị trường quốc tế.

Tại nền tảng Spotify, Making My Way thu về 1 triệu lượt nghe chỉ sau 1 ngày ra mắt. Phiên bản visualizer (hình ảnh minh họa) của Making My Way cũng chỉ mất chưa đến 7 giờ để vươn lên dẫn đầu tốp âm nhạc thịnh hành và top 1 trending tổng thể tại Việt Nam, top 1 trending tại Nhật Bản, top 6 trending tại Canada, top 7 trending tại Mỹ, top 14 trending tại Anh.

Ca khúc mới của Sơn Tùng vào top trending tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác

Không chỉ thành tích nhạc số, sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng cũng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi nhiều tờ báo, trang tin của các nước Đông Nam (Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia) lẫn Hàn Quốc, Úc đưa tin.

Truyền thông quốc tế đưa tin về ca khúc Making My Way của Sơn Tùng M-TP

I Do (Đức Phúc x 911) liên tục xuất hiện tại BXH của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới

Vào đầu năm 2023, Đức Phúc đã cho ra mắt MV I Do - Em Đồng Ý cùng màn kết hợp với nhóm nhạc huyền thoại 911 vào đúng dịp Valentine. Không hổ danh là "Hoàng tử Valentine", ca khúc chỉ vừa ra mắt không lâu đã lập tức gây sốt mạng xã hội Việt đặc biệt còn gây chú ý ở thị trường quốc tế.

MV I Do - Em Đồng Ý - Đức Phúc x 911

Theo đó chỉ sau 6 ngày, bản audio của ca khúc "thánh ca đám cưới" phiên bản song ngữ Anh Việt đã xuất sắc đạt thành tích "All-kill" trên các BXH âm nhạc tại Việt Nam (All-kill là thuật ngữ chỉ việc sản phẩm âm nhạc giành #1 trên các nền tảng cùng một thời điểm). Cụ thể, bên cạnh vị trí #1 trending YouTube, ca khúc còn sở hữu 3 vị trí top đầu #1 Spotify, #1 Apple Music và #1 iTunes Việt Nam.

Không chỉ thế, sản phẩm này còn "xâm chiếm" tab thịnh hành YouTube quốc tế khi lọt Top Trending tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Top 25 Trending thế giới, Top 6 tại Úc, Top 19 tại Singapore, Top 23 tại Canada và Top 20 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ca khúc của Đức Phúc xuất sắc lọt top 25 trending thế giới

Cắt Đôi Nỗi Sầu của hit-maker Tăng Duy Tân xuất sắc lọt top trending quốc tế

Debut từ năm 2020 nhưng phải đến 2022, Tăng Duy Tân mới được nhiều khán giả đại chúng biết đến với bản hit Bên Trên Tầng Lầu. Loạt ca khúc của anh sáng tác cho các nghệ sĩ khác hay đích thân thể hiện cũng đều nhanh chóng tạo nên xu hướng và được yêu thích. Cũng bởi thế mà người hâm mộ đã dành sự ưu ái và gọi Tăng Duy Tân với danh xưng hit-maker.

Trong năm 2023, ca khúc Cắt Đôi Nỗi Sầu được Tăng Duy Tân cho ra mắt đã tiếp tục trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Sau 11 ngày, ca khúc đã xếp thứ 76 video thịnh hành YouTube toàn cầu, top 10 tại YouTube Úc và hạng 26 tại YouTube Đài Loan (Trung Quốc). Trước đó, ca khúc Ngây Thơ của Tăng Duy Tân kết hợp cùng ca sĩ Trung Quốc Huang Ling đạt hơn 10 tỉ view Douyin. Hay như bản hit Bên Trên Tầng Lầu của Tăng Duy Tân từng lọt top trending thế giới.

MV Cắt Đôi Nỗi Sầu - Tăng Duy Tân

Các ca khúc của Tăng Duy Tân đều xuất sắc lọt top trending thế giới