Mai Davika quả có duyên với sao Việt: Tương tác cùng Sơn Tùng, Hà Hồ và thích mê nhạc của một nữ ca sĩ!

Những ngày qua, ca khúc Duyệt nằm trong EP cùng tên của Hoàng Yến Chibi đã tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trên mạng xã hội khiến hàng loạt các nghệ sĩ và Tiktoker đình đám đua nhau cover.

Không chỉ sao Việt, ngôi sao quốc tế người Thái Lan - Mai Davika cũng phát cuồng và nhanh chóng đu trend nhảy vũ đạo Duyệt. "Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" khoe nhan sắc vạn người mê khi vừa hát theo vừa thực hiện các động tác cực cuốn.

Không dừng lại đó, nữ diễn viên còn sử dụng bài hát của Hoàng Yến Chibi để làm clip biến hình. Điều này đã chứng tỏ, chị đẹp Thái Lan thật sự “dính cứng ngắc” ca khúc có giai điệu dễ thương này. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 đoạn video của Mai Davika đã nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác khủng từ cộng đồng mạng xứ Chùa Vàng cũng như netizen Việt.

Mai Davika biến hình trên nền nhạc của Hoàng Yến Chibi

Mai Davika đu trend theo nhạc Hoàng Yến Chibi

Chính chủ Hoàng Yến Chibi cũng chia sẻ lại đoạn clip và dành lời cảm ơn Mai Davika trên trang cá nhân: “Thank you so much Davika (Cảm ơn rất nhiều Davika)” và được mỹ nhân Thái Lan tương tác lại. Màn giao lưu qua lại của hai nghệ sĩ khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Hoàng Yến Chibi cảm ơn Mai Davika vì đã đu trend theo ca khúc của mình

Động thái của Mai Davika nhanh chóng ghi điểm trong mắt fan Việt dù cô đang là 1 đối thủ nặng ký so tài cùng đại diện Việt Nam - Suni Hạ Linh ở Đạp gió 2024. Hai nữ nghệ sĩ cũng có nhiều tương tác thân mật trong chương trình.

Suni Hạ Linh thân thiết với Mai Davika trong vlog mới nhất

Tuy nhiên, Mai Davika lại vướng nghi vấn "bơ đẹp" Suni Hạ Linh trên MXH. Cụ thể, Suni Hạ Linh đã follow Mai Davika ở Instagram nhưng ở phía ngược lại, nữ diễn viên người Thái chưa tương tác lại với đại diện Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng Mai cũng chưa follow các thí sinh Đạp gió khác chứ không chỉ riêng Suni Hạ Linh và hành động nhỏ này cũng không thể đánh giá hết được mối quan hệ giữa cô với các chị đẹp khác. Hiện tại, các thí sinh còn trụ lại vẫn tích cực tập luyện để hoàn thành những màn biểu diễn cuối cùng. Dù thời gian tham gia chương trình khá ngắn ngủi nhưng tất cả chị đẹp đều đang tận hưởng hết mình cùng hội bạn mới và chắc chắn đây sẽ trở thành một trong những kỷ niệm khó quên của họ.

Suni Hạ Linh đọ sắc cùng Mai Davika

Davika Hoorne hay còn được biết đến với nghệ danh Mai Davika, sinh ngày 16/5/1992. Cô được mệnh danh là "ma nữ đẹp nhất màn ảnh" nhờ vai diễn Mae Nak trong phim Tình người duyên ma. Ngoài Suni Hạ Linh và Sơn Tùng M-TP, Mai Davika cũng nhiều lần tương tác với các sao Việt khác.

Năm 2018, cô trở thành nữ chính trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP. Chính vì vậy, khi tham gia Đạp gió, Davika được đánh giá là nhân tố nổi bật về visual của chương trình. Gần đây nhất, màn đọ sắc của cô với Thư Kỳ và Hồ Ngọc Hà đã gây xôn xao MXH.

Nhan sắc không góc chết của Mai Davika

Cô từng là nàng thơ trong MV của Sơn Tùng M-TP

Tóc Tiên cũng từng đọ sắc cùng Mai Davika

Màn đọ sắc bất phân thắng bại với Hồ Ngọc Hà gây sốt gần đây