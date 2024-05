Chi Pu quá được lòng sao Trung: Huỳnh Hiểu Minh có tương tác công khai trước 60 triệu người, dàn Tỷ Tỷ ai cũng cưng!

Sự trở lại của Chi Pu với MV Finding You vào ngày 23/5 hiện đã mang về cho cô nàng vị trí top 2 trending tại Việt Nam cùng hơn 1 triệu lượt xem, mặc dù vướng khá nhiều tranh cãi về việc nội dung sản phẩm quá an toàn, khác hẳn hình tượng "tắc kè hoa" trước đó. Với MV Finding You của Chi Pu, MV được quay cùng Phàn Trị Hân, nam diễn viên triển vọng chung công ty với Jackson Wang, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng ngay khi ra mắt.

Nội dung của MV Finding You là câu chuyện tình yêu diễn ra trên con tàu định mệnh. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và say mê nhau chỉ trong một ngày. Nhưng trớ trêu thay, số phận sắp đặt con tàu sẽ không thể cập bến, mặc cho tình yêu của họ ra sao. Với chiếc đồng hồ có khả năng quay ngược thời gian, cô gái luôn cố gắng trở lại ngày yêu đó, tiếp cận chàng trai theo một cách khác, cùng anh tạo nên nhiều kỷ niệm khác,… chỉ để khẳng định rằng đó không phải là ngày đầu tiên, hay là ngày cuối cùng họ được yêu nhau.

MV Finding You - Chi Pu

Bên cạnh đó, Chi Pu cũng phát hành phiên bản tiếng Trung, chính thức tiến vào thị trường showbiz tỷ dân với MV lần này. Đáng chú ý khi mới đây, "nam thần" Huỳnh Hiểu Minh cũng đã có động thái chia sẻ MV trên kênh Weibo 60 triệu lượt theo dõi của mình. Anh chia sẻ đường link MV Finding You kèm dòng caption: "Ca khúc mới của Zhifu (Chi Pu) lên sóng rồi, ủng hộ thôi!". Mặc dù dòng trạng thái đơn giản nhưng sự ấm áp của đàn anh gửi đến Chi Pu là có thể thấy được!

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ bài ủng hộ MV của Chi Pu lên kênh Weibo.

Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh cũng có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Anh là host của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng , đã từng ủng hộ và động viên Chi Pu rất nhiều xuyên suốt chương trình. Trong chương trình Xuân Vãn của Đài Hồ Nam, Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh cũng đã có sân khấu song ca hoành tráng với ca khúc Rainbow Smile.

Chi Pu chụp ảnh thân thiết bên Huỳnh Hiểu Minh

Phiên bản tiếng Trung này được đồng loạt các Tỷ Tỷ thân thiết cùng tham dự show ở Trung với cô chia sẻ mạnh mẽ, có thể kể đến những cái tên như Thái Thiếu Phân, Jessica, Lưu Nhã Sắt, Cung Lâm Na,... Chiến thần ngoại giao quả là đây!



Thái Thiếu Phân là chị lớn thích dạy tiếng Trung cho Chi Pu.

Chi Pu cũng vô cùng thân thiết với Lưu Nhã Sắt trong chương trình.