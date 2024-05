Cập nhật đến rạng sáng 26/5, 2 vị trí cao nhất trên top trending YouTube Việt Nam là cuộc hội ngộ giữa Chi Pu và 5 Chị Đẹp nhóm LUNAS. Cụ thể, MV MOONLIGHT của LUNAS vững vàng vị trí top 1 trending sau 5 ngày ra mắt với hơn 1.6 triệu lượt xem. Chi Pu cũng chỉ mất 2 ngày để có trên 1 triệu view và vươn lên vị trí top 2 trending.

Không khó để thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Chi Pu với các Chị Đẹp tham dự show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng nói chung và 5 Chị Đẹp LUNAS nói riêng. Là một "người đi trước", từng dự thi và "thành đoàn" ở phiên bản gốc Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng , Chi Pu luôn ủng hộ, theo dõi phiên bản Việt cững như chia sẻ kinh nghiệm cho các Chị Đẹp của Vpop rất nhiều. Đến mức khi ra mắt, cùng leo trending thì cũng phải "bám dính" lấy nhau như thế này cơ!

MV của Chi Pu "bám dính" MV của LUNAS trên top trending.

MOONLIGHT của LUNAS được thực hiện dựa trên ý tưởng từ chính các thành viên trong nhóm nhạc LUNAS, mong muốn mang đến một sản phẩm âm nhạc khẳng định vẻ đẹp và giá trị của những người phụ nữ hiện đại. Ánh trăng trong MOONLIGHT được hình tượng từ cảm hứng Medusa, nữ thần cổ đại sở hữu đôi mắt hút hồn và làm say đắm bất kì một ai khi ngắm nhìn.

Dung hòa với yếu tố thần thoại, hình ảnh MV MOONLIGHT được xây dựng trên yếu tố ngũ hành. Mỗi thành viên trong LUNAS là một nguyên tố, đại diện cho mỗi hình thái thể hiện tình yêu của người phụ nữ trong cuộc sống.

Còn với MV Finding You của Chi Pu, MV được quay cùng Phàn Trị Hân, nam diễn viên triển vọng chung công ty với Jackson Wang, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng ngay khi ra mắt. Nội dung của MV Finding You là câu chuyện tình yêu diễn ra trên con tàu định mệnh. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và say mê nhau chỉ trong một ngày. Nhưng trớ trêu thay, số phận sắp đặt con tàu sẽ không thể cập bến, mặc cho tình yêu của họ ra sao.

Với chiếc đồng hồ có khả năng quay ngược thời gian, cô gái luôn cố gắng trở lại ngày yêu đó, tiếp cận chàng trai theo một cách khác, cùng anh tạo nên nhiều kỷ niệm khác,… chỉ để khẳng định rằng đó không phải là ngày đầu tiên, hay là ngày cuối cùng họ được yêu nhau. Chi Pu qua đó cũng phát hành phiên bản tiếng Trung, phiên bản này được đồng loạt các Tỷ Tỷ thân thiết cùng tham dự show ở Trung với cô chia sẻ mạnh mẽ, có thể kể đến những cái tên như Thái Thiếu Phân, Jessica,...

Cả MOONLIGHT lẫn Finding You đều là 2 sản phẩm có mức độ đầu tư không nhỏ, bối cảnh quay dựng hoành tráng. Tuy nhiên cả 2 cũng đối diện không ít ý kiến trái chiều. Với MOONLIGHT , netizen phàn nàn về việc MV đã "vay mượn" quá nhiều từ các sản phẩm đình đám Kpop ra mắt trước đó. Còn với Finding You , MV lại cho thấy một Chi Pu đã trở nên quá an toàn, đi theo một kịch bản cũ đến mức... sến, khác hẳn sự táo bạo, phá cách trong các sản phẩm trước đó.