Vũ Đình Trọng Thắng (Ngọt) đang là cái tên "gây bão" MXH thời gian qua. Từ sau khi nhóm tan rã, hàng loạt ồn ào đã xảy đến với Thắng, và chấn động nhất là câu chuyện đời tư liên quan đến vợ cũ. Từng là một trong những nghệ sĩ indie hàng đầu, được đông đảo khán giả yêu mến, Thắng đã đánh mất niềm tin từ fan, từ công chúng. Hai show diễn của Thắng tại TP.HCM (Sạp Show) và Hà Nội (Những thành phố mơ màng) đã bị hủy bỏ vì phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Sau một thời gian scandal lắng xuống, nhiều người thắc mắc: Thắng dạo này thế nào?

Phát hiện Thắng có buổi diễn tại Hội An

Hồi đầu tháng 5, dân mạng ghi nhận Thắng vẫn xuất hiện và trình diễn tại một club nhỏ ở Hội An. Khán giả của club đa số là khách nước ngoài, chỉ có một số ít khách Việt Nam. Có thể thấy bề ngoài Thắng vẫn không có gì thay đổi. Về giọng hát và phong cách trình diễn, netizen cũng không nhận ra có sự thay đổi gì so với thời kì anh vẫn trình diễn cùng Ngọt: vẫn là một Thắng say mê trong âm nhạc, giọng hát đặc biệt, những ngón tay gẩy đàn guitar điêu luyện.

Thắng trình diễn ca khúc mới nhất được ra mắt sau khi Ngọt tan rã - Nó. Bên cạnh đó, anh vẫn trình diễn một số những ca khúc của Ngọt bởi đa phần đó đều là những bản nhạc do chính anh sáng tác. Tuy nhiên, chỉ còn giọng hát của Thắng, ngoài ra dàn nhạc công đều không còn bất kì thành viên nào của Ngọt.

Vẫn đi diễn tại Hội An, không có gì thay đổi so với trước lúc xảy ra scandal

Các MV của Ngọt bị ẩn đi rồi lại hiện lên trên kênh YouTube

Chiều 25/5, cả MXH được dịp xôn xao khi toàn bộ tất cả các MV của nhóm Ngọt đều bị ẩn (hoặc xóa) trên kênh YouTube chính thức gần nửa triệu lượt đăng kí. Tuy nhiên, các bản audio đến từ các album phòng thu, các E.P của nhóm đều vẫn được giữ lại dưới dạng các playlist đầy đủ. Điều này khiến fan của Ngọt thêm một lần nữa cảm thấy rất hoang mang và buồn vì giờ đây những MV lưu giữ kỉ niệm cũng như quá khứ "hoàng kim" của nhóm đều đã biến mất.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, các MV của Ngọt đã xuất hiện trở lại. Việc các MV liên tục "ẩn hiện" cũng khiến netizen tò mò về việc câu chuyện bản quyền chưa được ngã ngũ giữa nội bộ các thành viên trong nhóm.

Các MV của Ngọt "thoắt ẩn thoắt hiện" trên kênh YouTube của nhóm.

Sự xuất hiện chính thức: Đăng clip "Chết truyền thông"

Vào buổi trưa ngày 25/5, Thắng cũng đã khiến MXH xôn xao khi đăng tải một đoạn video anh ngồi rap không beat đầy ẩn ý mang tên Chết truyền thông, thể hiện nhiều tâm tư và sự bức xúc của mình. Đây được coi như lời phản hồi của Thắng về những lùm xùm chấn động thời gian qua. Câu từ của Thắng trong đoạn video này nhắm thẳng đến khán giả và truyền thông, thậm chí còn nhắc tới chất cấm - mà ở đây anh chàng muốn nói đến là âm nhạc.

Thắng và bản rap no beat Chết truyền thông.

Liên tục có những bài đăng khó hiểu trên MXH?

Sau khoảng thời gian khóa tài khoản MXH "Vu Thang", mới đây nhiều netizen đã chụp lại được các bài đăng được cho là của Thắng trên tài khoản MXH này. Các bài đăng này viết nhiều nội dung lan man, chia sẻ các góc nhìn đúng - sai, khá triết lý và không nhắc hẳn tới một vấn đề cụ thể. Dù không rõ hình chụp màn hình này có đúng là đến từ tài khoản Vu Thang hay không, vì hiện tại tài khoản vẫn đang bị khóa, nhưng hình ảnh này vẫn tiếp tục bị lan truyền khiến nhiều người tỏ ra lo lắng cho nam nghệ sĩ.

Loạt status khó hiểu của Thắng gần đây.

Thắng vui vẻ bên Chí Hùng - một thành viên cũ của band Ngọt

Gần đây, Chí Hùng - cựu thành viên của Ngọt - cũng gây bất ngờ khi đăng tải đoạn story clip mình ngồi uống nước và trò chuyện cùng Thắng. Đi kèm với story là dòng chữ "Mời ngài" mang hàm nghĩa hài hước. Khuôn mặt của Thắng trên đoạn video cũng rất vui vẻ.

Đoạn story "nối lại tình xưa" của Chí Hùng với Thắng?

Trước đó, sau khi Ngọt tan rã đầy bất ngờ kéo theo loạt ồn ào "chấn động" của Thắng, netizen rất tò mò đến động thái của các thành viên lẫn cựu thành viên còn lại của nhóm. Trong khi Việt Hoàng (guitar bass), Nam Anh (trống), Chí Trung (keyboard) vẫn giữ sự im lặng hoàn toàn trên MXH thì chính Chí Hùng đã đăng tải loạt bài viết lẫn story ẩn ý.

Trên trang cá nhân của mình, Chí Hùng đăng tải đoạn clip anh chơi nhạc cụ handpan cùng dòng trạng thái: "Chúng ta cùng 'đá tan' với âm thanh chữa lành nhé...". Ở một story khác, Chí Hùng sử dụng cụm từ "cai nghiện". Chưa dừng lại ở đó, Chí Hùng cũng đăng tải lại hình ảnh chụp cùng nhóm nhạc cũ. Trong story này, anh lồng nhạc của ca khúc Đá tan , một sản phẩm kết hợp giữa Ngọt và Mạc Mai Sương. Với những dữ liệu liên quan, netizen đều đồn đoán rằng Chí Hùng đang ngấm ngầm ám chỉ đến Thắng cũng như Ngọt sau sự vụ nhóm Ngọt ngừng hoạt động đột ngột. Tuy nhiên, với hình ảnh mới nhất mà Chí Hùng đăng tải, fan Ngọt đã phần nào yên tâm rằng giữa Chí Hùng và Thắng dường như đã giải quyết xong hiểu lầm.