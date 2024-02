1 Hoa hậu đem "See tình" đi thi quốc tế, còn hát hit NewJeans giao lưu với "đối thủ"!

Sau bao năm chờ đợi thì cuối cùng, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng được "xuất khẩu", đi chinh chiến ở Miss World. Dù chỉ mới nhập cuộc nhưng Mai Phương đã khiến khán giả nước nhà an tâm phần nào bởi vốn tiếng Anh dồi dào cộng thêm độ thân thiện nên nhanh chóng giao lưu, kết bạn với thí sinh các nước khác. Một trong những cô gái "lọt vào mắt xanh" của Mai Phương chính là Hoa hậu Hàn Quốc. Cả 2 vừa cùng đăng tải clip cover 2 bản hit Ditto (NewJeans) và Only (Lee Hi). Dù chỉ hát chơi chơi chơi cho vui nhưng chất giọng của 2 nàng hậu vẫn được đánh giá khá tốt.

Mai Phương cùng Hoa hậu Hàn Quốc hát Ditto (NewJeans)

Cả 2 nàng hậu cùng hát Only (Lee Hi)

Một trong những phần thi quan trọng của Miss World là Dance of the World. Mai Phương đã lựa chọn bản hit viral See tình của Hoàng Thuỳ Linh để trình diễn. Cô nàng cũng từng diễn thử ca khúc này trong buổi send-off của mình trước đó.

Mai Phương đem See tình đến Miss World

Với sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng như vậy, Mai Phương được fan nước nhà kỳ vọng sẽ đạt được thành tích tốt nhất có thể tại Miss World.