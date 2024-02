Hoa hậu Mai Phương công bố loạt váy áo tại Miss World, 1 nhân vật đặc biệt và dàn Hậu đình đám góp mặt

Ngày 3/2, lễ trao sash cho Mai Phương - đại diện Việt Nam tại Miss World diễn ra tại TP.HCM. Sau gần 2 năm đảm đương cương vị mới, Hoa hậu Mai Phương ngày càng hoàn thiện từ sắc vóc lẫn tư duy. Nàng hậu đã có hơn 1 năm luyện tập, chuẩn bị "hành trang" trước khi đến với đấu trường Miss World lần thứ 71 tổ chức tại Ấn Độ.

Tại buổi lễ ý nghĩa, Hoa hậu Mai Phương diện váy dạ hội lộng lẫy như công chúa. Đặc biệt, mẹ của Hoa hậu Mai Phương từ Mỹ về Việt Nam, hiếm hoi tham dự sự kiện ủng hộ tinh thần con gái. Trước sự chứng kiến của công chúng, người hâm mộ, Hoa hậu Đỗ Hà đã trao sash cho "người kế nhiệm" Mai Phương.

Trong khoảnh khắc khắc biệt này Mai Phương không khỏi xúc động và chia sẻ với tinh thần đầy nhiệt huyết và biết ơn những cơ hội đã đến với mình. Hoa hậu Đỗ Hà cũng không ngại ngần dành những lời khen có cánh dành cho "người kế nhiệm": "Không có mỹ từ nào có thể diễn tả sự hoàn hảo trong vẻ đẹp và tài năng của Mai Phương".

Mẹ Hoa hậu Mai Phương hiếm hoi xuất hiện để ủng hộ tinh thần con gái

Hoa hậu Đỗ Hà chính thức trao sash cho đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss World lần thứ 71

Hoa hậu Đỗ Hà dành nhiều lời khen cho tinh thần, ý chí của Hoa hậu Mai Phương

Đại điện Việt Nam năm nay được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện

Hoa hậu Thiên Ân diện đầm khoe sáng thon gọn đến chúc mừng Mai Phương

Phương Nhi, Thanh Thuỷ, Minh Kiên, Phương Anh và hội chị em Hoa hậu, Á hậu cũng góp mặt

Vũ trụ visual hội ngộ trong lễ trao sash Mai Phương

Nhân dịp này, Hoa hậu Mai Phương trình diễn tiết mục See tình - Dance of the world mà cô sẽ trình diễn tại Miss World năm nay. Với thế mạnh về vũ đạo cùng với kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, Mai Phương được nhiều người kỳ vọng sẽ bùng nổ và để lại ấn tượng trên sân khấu quốc tế. Miss World Vietnam đã công bố "Pray" là ca khúc cô lựa chọn cho phần thi tài năng của mình tại Miss World sắp tới.

Hoa hậu Mai Phương chọn See tình cho phần thi Dance of the world

Nàng hậu mang đến hình ảnh cô gái trẻ trung, năng động khi nhún nhảy theo nhạc

Đồng thời, đại diện Việt Nam cũng hé lộ loạt váy áo chuẩn bị cho các phần thi Top Model, trang phục Evening Gown dành cho đêm chung kết. Với sự đầu tư kỹ lưỡng trong gần hơn 2 năm, Hoa hậu Mai Phương cùng NTK Phạm Đăng Anh Thư cho ra mắt 5 mẫu váy dạ hội vô cùng ấn tượng.

Theo đó, trang phục cho phần thi Top Model được công bố với 2 thiết kế. Trong đó, một thiết kế mang màu sắc xanh lá lấy cảm hứng từ rừng núi tươi đẹp của Việt Nam. Trái lại, mẫu váy còn lại được thiết kế dựa trên vẻ đẹp thuần khiết của những viên ngọc trai từ biển cả. 3 mẫu váy evening gown được thiết kế phom váy đuôi cá sang trọng, kiêu sa, toàn bộ đều được đính kết rất tỉ mỉ, cầu kỳ với nhiều loại kim sa cao cấp.

Hoa hậu Mai Phương chọn những chiếc váy sang trọng, tinh tế cho hành trình Miss World