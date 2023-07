Ban tổ chức nói gì về việc Bảo Ngọc chọn váy "lấn lướt" Hoa hậu Mai Phương?

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, Hoa hậu Mai Phương - Á hậu 1 Bảo Ngọc - Á hậu 2 Phương Nhi sẽ chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 22/7 tại Quy Nhơn, ngoài phần thể hiện của các thí sinh thì người hâm mộ cũng trông chờ tiết mục final walk - phần trình diễn cuối cùng trong nhiệm kỳ đến từ các nàng hậu.

Những ngày qua, fan sắc đẹp rộ lên tranh cãi vì cho rằng thiết kế váy dạ hội của Hoa hậu Mai Phương trông đơn giản và kém nổi trội hơn váy của Á hậu 1 Bảo Ngọc, mặc dù ở tiết mục này Hoa hậu mới là nhân vật chính.

Bảng thiết kế chiếc váy Hoa hậu Mai Phương sẽ diện trong tiết mục chính thức kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Bảo Ngọc vướng tranh cãi vì chiếc váy cồng kềnh, hoành tráng hơn Hoa hậu

Phương Nhi sẽ mặc váy màu hồng trong sự kiện này

Giữa những tranh cãi, người trong cuộc chính thức có phản hồi trước truyền thông và công chúng. Theo đó, Á hậu Bảo Ngọc cho biết do nghĩ rằng bản thân cũng sẽ có màn final walk như top 3 vào năm trước nên cô đã tự chuẩn bị trang phục để lộ diện chỉn chu nhất. Chiếc váy Bảo Ngọc sẽ diện trong đêm chung kết là do cô trình bày ý tưởng, mong muốn còn thiết kế và kiểu dáng ra sao là do nhà thiết kế chọn lựa.

Bảo Ngọc nói: "Sự thật là top 3 khi chuẩn bị đầm đều không làm việc với nhau và không biết đầm của nhau sẽ trông thế nào, vì vậy không ai dựa vào đồ của ai để chọn lựa cả. Ngọc cũng nhiều lần tự hỏi nếu mặc bộ đầu có phù hợp hay không, và đã nhắn hỏi anh chị. Nhưng sau đó khi chiếc đầm được duyệt thì Ngọc nghĩ có lẽ ekip đã chuẩn bị phần dàn dựng sân khấu, tiết mục final walk vừa vặn cho từng bạn rồi và chiếc đầm của top 3 cũng đã tương xứng nhau, cho nên mới để Ngọc mặc chiếc đầm đó. Cũng như chị Dung nói, mỗi bạn một vẻ. Hào quang thì không ai lấn át ai được cả vì chắc chắn trong phần dàn dựng final walk cũng như trong những tiết mục khác thì hoa hậu sẽ luôn được tôn lên".

Bảo Ngọc cho biết top 3 không làm việc với nhau khi chọn váy, tuy nhiên cô đã hỏi ý kiến ban tổ chức trước khi công bố thiết kế diện vào đêm chung kết

Về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung, đại diện ban tổ chức Miss World Vietnam 2023, lên tiếng xác nhận đã định hướng cho Mai Phương, Bảo Ngọc chọn váy màu xanh biển như màu sắc đặc trưng của Miss World Vietnam, còn Phương Nhi sắp chinh chiến Hoa hậu Quốc tế nên diện màu hồng ngọt ngào. Cá nhân bà cho rằng 3 chiếc váy đều rất đẹp và có ý nghĩa riêng. Bà cũng nhận xét rằng có lẽ vì chiều cao "khủng" khiến Bảo Ngọc nổi trội hơn trong mọi hoạt động chứ trong nội bộ top 3 không có sự thiên vị, phân biệt lẫn nhau giữa các nàng hậu.

Cụ thể, bà Phạm Kim Dung giải thích: "Trong cách nhìn của đạo diễn Hoàng Nhật Nam (tổng đạo diễn Miss World Vietnam 2023) thì mỗi chiếc váy đều rất đặc biệt. Váy của Mai Phương sang trọng và đặc trưng của Miss World còn Bảo Ngọc thì đã hơi lai rồi, còn váy của Phương Nhi thì mang hình ảnh hoa anh đào. 3 chiếc váy này sẽ xuất hiện vào 3 thời điểm khác nhau. Như các bạn cũng biết, Hoa hậu luôn là tâm điểm, trung tâm của màn final walk. Năm ngoái, Lona Kiều Loan và Tường San cũng có final walk chứ không phải năm nay mới có. Chúng tôi muốn các bạn có khoảnh khắc và kỷ niệm riêng sau một nhiệm kì, các bạn xứng đáng được chia sẻ và nói lên tâm tư của mình.

Tuy nhiên mọi người an tâm rằng tâm điểm của màn final walk lúc nào cũng là Mai Phương, 2 Á hậu Bảo Ngọc - Phương Nhi luôn yêu thương và cổ vũ cho người chị của mình. Bản thân tôi cũng rất yêu thương người em Mai Phương nên không giống như mọi người nghĩ là có vấn đề gì đó khiến 3 chiếc váy như vậy".

Bà Phạm Kim Dung khẳng định tâm điểm của màn final walk sẽ thuộc về Hoa hậu Mai Phương

Về vấn đề này, Hoa hậu Mai Phương cũng khẳng định bản thân hài lòng với bộ trang phục hiện tại. Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ chiếc đầm của mình như tia sáng ở dưới vực thẳm đại dương, nó sẽ có ý nghĩa riêng. Tôi mong mình sẽ trải qua phần final walk trong sự yêu thương của tất cả mọi người, mọi người hãy thoải mái và thư giãn mà lên đồ đi xem Chung kết Miss World Vietnam đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, còn những gì cần bày tỏ thì chị Dung đã chia sẻ rồi".

Chung kết Miss World Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào tối 22/7 tại Quy Nhơn, ngoài mục đích tìm ra tân hoa hậu, các á hậu thì đây cũng là dịp để Top 3 Miss World Vietnam 2022 thể hiện sự tri ân, đánh dấu cột mốc hoàn thành sứ mệnh của đại diện nhan sắc quốc gia.