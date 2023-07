Hoa hậu Bảo Ngọc dấy tranh cãi thiếu chuyên nghiệp vì hủy diễn phút chót

Tối ngày 16/7, tại Quy Nhơn diễn ra Vietnam Beauty Fashion Fest - sự kiện thời trang nằm trong khuôn khổ của Miss World Vietnam 2023. Với cương vị Á hậu 1 của cuộc thi, Bảo Ngọc đảm nhận vai trò trình diễn cùng các nàng hậu khác. Sau đó, Bảo Ngọc phải gấp rút ra sân bay từ Quy Nhơn về TP.HCM để trình diễn tiếp tại Vienam International Fashion Week.

Tuy nhiên vì lý do thời tiết khiến chuyến bay bị hoãn lại và Bảo Ngọc lỡ hẹn diễn vedette trong BST đó. Việc Bảo Ngọc không về TP.HCM kịp lúc khiến người mẫu Lê Hoàng Phương - người diễn first face phải kiêm luôn phần trình diễn của Bảo Ngọc. Trên trang cá nhân, đương kim Hoa hậu Liên lục địa đã đăng tải đoạn clip buồn bã chia sẻ về sự cố bất khả kháng trên, dẫn tới không thể đến show như lịch trình.

Song song với ý kiến thông cảm thì Bảo Ngọc vẫn nhận về một số bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng nàng hậu không nên tham lam khi nhận 2 show diễn quan trọng trong cùng một buổi dù khoảng cách địa lý là khá xa, việc này có nhiều rủi ro và có thể khiến show diễn của NTK trở nên cập rập, không chỉn chu.

Bảo Ngọc chia sẻ vì lý do thời tiết nên không thể trình diễn như lịch trình

Bảo Ngọc lên tiếng trước những ý kiến tranh cãi vì hủy diễn

Trước ý kiến này, Bảo Ngọc cũng đã lên tiếng ngay trên trang cá nhân: "Trước câu hỏi Bảo Ngọc nhận 2 việc khác nhau cùng một lúc như vậy thì có tham công tiếc việc hay không, câu trả lời là 'ừ thì cũng có, nhưng bản chất nó là vậy'. Cũng không biết thế nào nhưng từ khi Bảo Ngọc chuyển qua làm lĩnh vực này thì mình thấy các sự kiện, show chậu giải trí thì nó khác với lĩnh vực khác, không có gì đảm bảo hết. Ở lĩnh vực này, mọi thứ được làm hoàn hảo ở mức 60-70% là quá tốt rồi, cho dù mình có chuẩn bị tốt đến đâu thì khi xong show cũng sẽ có việc để nói, cũng có cái để thiếu sót hay ai đó góp ý, điều này không thể tránh khỏi.

Về việc nhận 2 show sát nhau như thế, thật ra mình đã bàn bạc với nhau trước đó một tháng rồi. Lúc đó NTK có đến hỏi Bảo Ngọc, hỏi anh Nam và anh Nam cũng đưa ra vấn đề Bảo Ngọc phải diễn ở Quy Nhơn nên chắc chắn sẽ rất rủi ro. Cả anh Nam và phía NTK đều đã cố gắng phối hợp dàn xếp an toàn nhất có thể. Và buổi diễn hôm nay của Bảo Ngọc cũng đều được rút gọn, rồi tài xế các thứ cũng sắp xếp chờ sẵn để xong show ở Quy Nhơn là mình kịp ra sân bay nhưng các bạn cũng thấy, một lý do bất khả kháng là mưa to. Đã cố gắng sắp xếp tốt nhất có thể rồi nhưng tính chất của ngành này là như vậy. Nếu nói có ngại không thì rất ngại chứ, mình xin lỗi NTK liên tục, NTK cũng gọi mình rất là nhiều về chuyện hôm nay, nhưng cuối cùng, quan trọng là tụi mình nghĩ đến việc đi đường dài với nhau".