Đạt G và Cindy Lư kết hôn?

Đạt G và Cindy Lư công khai chuyện yêu lại từ đầu vào tháng 11/2023. Sau khi xác nhận quay trở lại bên nhau, cặp đôi này thường đăng khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Vào chiều 18/9, Đạt G đã đăng tải hình ảnh mới diện bộ suit bảnh bao trên trang cá nhân. Kèm với đó, nam ca sĩ sinh năm 1995 viết dòng chú thích: “Tập mặc vest từ giờ để mốt làm chú rể cho quen”.



Phía dưới bài đăng, Đạt G còn nhắc tới bạn gái: “Em thấy anh làm chú rể có ổn không bé”. Sau đó, Cindy Lư liền đáp lời: “Này có được xem là cầu hôn không ạ”. Cô còn dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài của bạn trai. Nam ca sĩ sinh năm 1995 gây bất ngờ khi gọi nửa kia là “cô dâu”. Qua loạt chi tiết này, cư dân mạng cho rằng Cindy Lư và Đạt G chuẩn bị về chung một nhà.

Đạt G chia sẻ ảnh mặc bộ suit trên trang cá nhân và nhắc tới việc làm “chú rể”

Phía dưới phần bình luận, nam ca sĩ 9x công khai gọi bạn gái Cindy Lư là “cô dâu”

Động thái này của cặp đôi khiến netizen rộ nghi vấn chuẩn bị về chung một nhà

Cindy Lư và Đạt G từng có một khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã gặp rất nhiều áp lực từ dư luận nên đã nhanh chóng "đường ai nấy đi". Thời gian qua, nam ca sĩ và bạn gái thoải mái chia sẻ hình ảnh của nhau lên trang cá nhân.



"Tôi tôn trọng hành trình cuộc sống của mình. Gần đây, tôi thấy mình được sống hết mình. Tình yêu thực sự là phép màu, thật khó nhận ra Đạt của hiện tại. Tôi vui vì người yêu trao mình năng lượng tốt để có thể sống tiếp", Đạt G từng chia sẻ.

Đạt G đã ở bên cạnh đồng hành, chăm sóc con riêng của Cindy Lư trong suốt hơn 3 năm qua

Cô từng công khai gửi lời cảm ơn Đạt G vì đã cùng chăm sóc 2 con riêng: "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you".