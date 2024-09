Ngày 28/9, show diễn Space City - concert nằm trong chuyến lưu diễn solo đầu tiên của idol nhóm EXO Chanyeol đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Từng là thành viên hút fan nhất nhì nhóm nhạc biểu tượng gen 3, Chanyeol thu hút lượng fan đông đảo đến với buổi hoà nhạc. Mỹ nam tai tiếng nhà SM được người hâm mộ đón chào nhiệt tình, show diễn được lấp kín cùng gần 4000 khán giả tham dự.

Chanyeol tổ chức concert solo City Space tại TP.HCM

Tại concert cá nhân đầu tiên với fan Việt, Chanyeol mang đến set nhạc thú vị cùng loạt ca khúc nằm trong album mới ra mắt - Black Out. Bên cạnh đó, main rapper nhà EXO còn trổ tài chơi guitar điện. Anh chàng vừa hát, vừa chơi nhạc cụ, mang đến những màn trình diễn sôi động. Ngoài các ca khúc solo, Chanyeol còn mashup loạt hit đình đám của EXO như Growl, Monster, Tempo,... khiến fan vô cùng phấn khích.

Chanyeol hát See Tình bằng tiếng Việt

Đặc biệt, sau 11 năm kể từ màn cover Người Ấy cùng EXO tại Hà Nội, Chanyeol lần nữa hát nguyên bài tiếng Việt khiến fan trầm trồ. Anh chàng mang đến sân khấu TP.HCM bản hit See Tình. Phát âm ngày càng chuẩn, tròn vành rõ chữ của Chanyeol khiến fan Việt siêu bất ngờ.

Hát nguyên bài hát tiếng Việt, Chanyeol gây bất ngờ bởi khả năng phát âm

Anh là idol Kpop hiếm hoi có thể hát trọn vẹn 1 ca khúc Việt Nam - hoàn toàn bằng tiếng Việt. Qua đó, cho thấy nam idol đã cực kỳ nghiêm túc luyện tập. Chưa kể, Chanyeol còn chào hỏi, cám ơn EXO-L bằng tiếng Việt, thậm chí bắt cả trend “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới".

Chanyeol xúc động khi trình diễn Stay With Me

Lúc mới bắt đầu show diễn, Chanyeol rưng rưng khóc khi giai điệu ca khúc Stay With Me vang lên, được EXO-L đồng thanh hát vang. Fanchant to đến nỗi khiến chính chủ choáng ngợp, không kìm được cảm xúc. Ánh mắt của Chanyeol khi nhìn người hâm mộ khiến dân tình xúc động. Show diễn ra trong vòng 2 tiếng, thời khắc phải chào tạm biệt, Chanyeol lần nữa rơi nước mắt, lưu luyến sân khấu không rời.

Chanyeol rưng rưng khóc, xúc động khi fan hát lớn Stay With Me

Ca khúc nhạc phim biểu tượng mang theo nhiều cảm xúc

Điều này phần nào cho thấy sự gắn kết giữa Chanyeol và fan. Thời gian qua, Chanyeol dính nghi vấn bị fan Hàn “ghẻ lạnh", show diễn ế vé dù tổ chức ở hội trường có quy mô nhỏ. Từ ngôi sao hàng đầu Kpop, Chanyeol lâm vào tình trạng này vì loạt tai tiếng đời tư. Dù đã phủ nhận, nhưng thị phi vẫn bủa vây nam thần nhóm EXO. Ngoài cộng đồng fan trung thành, Chanyeol đánh mất hảo cảm của công chúng, luôn bị công kích mỗi khi xuất hiện công khai.