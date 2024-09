Ngày 23/9, nhóm nam gen 4 The Boyz tổ chức concert cuối cùng thuộc tour thế giới Zeneration II tại Osaka, Nhật Bản. Là một trong những nhóm nam hàng top thế hệ, các buổi hoà nhạc của The Boyz luôn thu hút lượng fan khủng. Concert hôm 23/9 tại Nhật Bản có lẽ là ký ức khó quên nhất với người hâm mộ, vì một thông tin “trời giáng" đã ập đến ngay khi các chàng trai đang biểu diễn.

Video fan đang xem concert thì nhận được tin thần tượng không tái ký

Trên các diễn đàn Kpop hiện đang truyền tay nhau video của 1 fan The Boyz. Bạn fan này không giấu được sự bàng hoàng khi vừa quay sân khấu của thần tượng thì nhận được tin từ công ty quản lý - rằng The Boyz sẽ không tái ký. Thông tin như “đòn giáng" khiến người hâm mộ không biết nên vui hay buồn. Thần tượng ở ngay trước mặt, nhưng tương lai bỗng "tối sầm", không thể nhìn rõ.

Khoảnh khắc khó nói của fan The Boyz

Debut năm 2017, The Boyz là nhóm nhạc chủ lực của IST Entertainment. Thời gian đầu, The Boyz chật vật vì đến từ công ty nhỏ, bản thân nhóm lại quá đông thành viên - tận 11 người. Trong môi trường cạnh tranh như Kpop, để tồn tại phải có nội lực mạnh mẽ.

The Boyz - nhóm nhạc chủ lực của IST Entertainment

The Boyz dần bứt phá sau khi tham gia show sống còn Road To Kingdom năm 2020. Từ đây, nhóm phủ sóng nhiều hơn, xây dựng được fandom vững mạnh. Nằm trong top nhóm nam gen 4, The Boyz gần như “gánh” doanh thu công ty.

Đang hoạt động “ngon nghẻ", việc cả 11 thành viên The Boyz không tái ký khiến fan hụt hẫng

Trước đó, người hâm mộ còn khá an tâm về việc The Boyz sẽ tiếp tục bên nhau dù đang bước qua mốc 7 năm hoạt động. Đang hoạt động “ngon nghẻ", việc cả 11 thành viên The Boyz không tái ký khiến fan hụt hẫng. Sau khi công bố tin, fan hi vọng The Boyz sẽ tìm bến đỗ mới, tiếp tục hoạt động với đội hình như cũ. Truyền thông Hàn cho biết nhóm có khả năng comeback lần cuối tại IST Ent. vào tháng 10 tới đây.

The Boyz đứng trước tương lai vô định

Song, điều này thực sự rất khó xảy ra. Thông thường, các nhóm nhạc hết hợp đồng với công ty sẽ bị “rơi rớt" ít nhiều, một số thành viên không còn chung chí hướng. Cũng rất khó để đầu quân về một công ty mới với 11 thành viên, mà bản quyền âm nhạc và khai thác thương hiệu thuộc về công ty cũ. Nhóm đứng trước tương lai vô định, thậm chí có nguy cơ tan rã khiến fan lo sợ không thôi.