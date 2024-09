Ngày 23/9, nữ ca sĩ người Hàn Quốc G.NA cập nhật hình ảnh mới trên Instagram. Song, G.NA khiến dân tình hoang mang khi đính kèm một thông điệp bí ẩn. Dòng trạng thái "Tạm biệt, thế giới" làm dấy lên một lo ngại liên quan về tình trạng cực đoan của G.NA.

G.NA cập nhật MXH với hình ảnh gây hoang mang và lời mô tả "Tạm biệt, thế giới"

Ngoài dòng trạng thái đáng quan ngại, G.NA còn đăng kèm với những bức selfie kỳ lạ. Cô để tóc rối, gương mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt vô hồn, dường như rất mệt mỏi. Hiện tại, bài đăng đã được gỡ khỏi Instagram của G.NA nhưng vẫn không khiến cư dân mạng hết lo ngại.

G.NA từng là nữ idol solo thành công dưới trướng CUBE Ent.

Gina Choi, hay còn được biết đến với nghệ danh G.NA là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Canada gốc Hàn Quốc. G.NA ra mắt vào năm 2010 dưới trướng công ty giải trí CUBE Entertainment. G.NA theo đuổi phong cách trình diễn gợi cảm, nóng bỏng, gây ấn tượng với giọng hát nội lực bậc nhất giới idol.

Nữ thần tượng theo đuổi phong cách táo bạo, sexy

Một số tác phẩm đáng chú ý của G.NA có thể kể đến bản song ca cùng Bi Rain Things I Want To Do When I Have A Lover và màn kết hợp với HyunA trong A Bitter Day. Album phòng thu đầu tay Black And White nổi tiếng toàn châu Á.

Sự nghiệp G.NA bị huỷ hoại vì vướng scandal bán dâm

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, G.NA vướng scandal bán dâm. Dù đã phủ nhận cáo buộc nhưng G.NA vẫn bị tẩy chay mạnh mẽ. Từ đây, sự nghiệp G.NA đi vào ngõ cụt. Cô dừng mọi hoạt động giải trí. Những năm qua, G.NA nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại showbiz nhưng bị khán giả phản ứng tiêu cực.

G.NA nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại showbiz nhưng bị khán giả phản ứng tiêu cực

Các bài đăng mạng xã hội của G.NA thường có nội dung hồi tưởng quá khứ, đồng thời ẩn ý về những khó khăn trong cuộc sống sau vụ bê bối.

Đầu năm nay, G.NA từng có phen khiến dân tình hoang mang tương tự khi gửi lời chúc mừng năm mới đến những người theo dõi, theo sau là các hashtag #stillalive (vẫn sống) và #notdeadyet (chưa chết). Knet đoán G.NA đang phải vật lộn với tình trạng tâm lý thiếu ổn định. Do đó, những bài đăng MXH chính là dấu hiệu để mọi người phải quan tâm sát sao đến tình trạng của nữ ca sĩ.