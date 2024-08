Thành viên nhóm nữ đình đám, được bình chọn là “thần tượng có gương mặt đẹp nhất thế giới"

Nhắc đến đại diện nhan sắc của Kpop, nhiều người sẽ nhanh chóng liệt kê những cái tên hot như Yoona, Suzy, Irene, Jisoo, Jang Wonyoung,... Tuy nhiên, ít ai nhớ, giới thần tượng từng có mỹ nhân được bình chọn là “gương mặt đẹp nhất thế giới". Không ai khác chính là cựu thành viên After School - Nana. Cô tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, gia nhập giới giải trí với vai trò người mẫu.

Nana - thần tượng có gương mặt đẹp nhất là thành viên After School

Với chiều cao bẩm sinh lên đến 1m71, Nana có nhiều lợi thế để nổi tiếng, từng được vinh danh tại cuộc thi Siêu mẫu Contest 2009 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sau thời gian này, Nana được chiêu mộ về làm idol, chính thức debut dưới đội hình nhóm nữ After School vào năm 2009. Nhưng lúc này, After School đã debut được vài tháng, Nana là mảnh ghép được bổ sung.

Vóc dáng chuẩn người mẫu

After School là nhóm nữ gen 2 đình đám của Pledis Entertainment - công ty chủ quản nhóm nam triệu bản SEVENTEEN, đã về dưới trướng HYBE năm 2021. Ở thời kỳ hoàng kim, After School phủ sóng làng nhạc với những bản hit như Bang!, DIVA, Flashback, Because of you,... trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu thế hệ.

Weeekly - After School

After School - nhóm nữ gen 2 đình đám nhà Pledis

Với sự thành công của After School, Nana cũng nổi tiếng toàn châu Á. Cùng với UEE, Nana là một trong những nhân tố hút fan nhất nhóm. Nhan sắc đỉnh cao, kỹ năng nhảy ổn định và khí chất thời trang nổi trội là những tính từ fan Kpop đời thứ 2 nhớ khi đề cập đến Nana.

Nhan sắc ấn tượng của Nana

Trong 2 năm liên tiếp 2014 - 2015, Nana được bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới

Visual Nana ấn tượng đến nỗi 6 lần được TC Candler bình chọn trong top 6 gương mặt đẹp nhất thế giới. Trong 2 năm liên tiếp 2014 - 2015, Nana còn vượt qua những đại diện nhan sắc như Emma Watson, Gal Gadot, Camilla Belle,... đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu này khiến cô chật vật.

Biến mất bất ngờ khỏi làng nhạc

After School có chặng đường âm nhạc nổi bật, nhưng cũng không ít sóng gió với tận 16 lần thay đổi đội hình. Ngày 29/10/2009, thành viên Soyoung rời nhóm, Nana cùng Raina là hai thành viên được bổ sung. Thời điểm này, After School phát hành ca khúc Because of You. Đầu năm 2015, After School MV Shine và album Best, đây chính là màn comeback cuối cùng của nhóm tính đến hiện tại.

Nana comeback lần cuối vào năm 2015

Suốt 1 thập kỷ từ 2009 - 2019, After School liên tục chứng kiến sự ra đi của các thành viên. Nana là người cuối cùng ở lại nhóm, tiếp tục hợp đồng độc quyền với Pledis. Tháng 12/2023, Nana chính thức tái ký lần 4 với công ty. Dù trên danh nghĩa vẫn là 1 thành viên After School, nhưng Nana đã biến mất khỏi giới thần tượng gần 10 năm - kể từ lần cuối comeback vào tháng 3/2015.

Nana từ đây không còn hoạt động âm nhạc nào đáng kể

Nhiều fan dự đoán vốn dĩ Nana không mấy hứng thú với việc làm ca sĩ. Gia nhập nhóm nhạc chỉ là một lựa chọn sự nghiệp. Do đó, khi After School đi đến đỉnh cao rồi kết thúc chặng hành trình, Nana cũng không còn hoạt động âm nhạc. Nana vẫn tham gia các sự kiện giải trí và tập trung làm diễn viên.

Nana tái ký lần 4 với Pledis, tập trung vào nghiệp diễn viên

Sự nghiệp cầm chừng của một nhan sắc hàng đầu, lý do bị ghét gây sốc

Những tưởng lợi thế về nhan sắc sẽ giúp Nana toả sáng với sự nghiệp vượt trội như các đồng nghiệp cùng thời, nhưng cô lại là một ngoại lệ bị ruồng bỏ. Visual Nana hợp gu quốc tế, bị ghẻ lạnh tại Hàn Quốc. Thời điểm Nana lọt top 1 gương mặt đẹp nhất thế giới, khán giả Hàn đã “ném đá" nữ nghệ sĩ, nghi ngờ cô “mua kết quả".

Dù là "gương mặt đẹp nhất thế giới", nhưng Nana chật vật trong sự nghiệp vì điều này

Nana nhận không ít cay đắng vì danh xưng này. Trên các diễn đàn, hầu hết mọi người đều bình luận chê bai và mỉa mai Nana, đánh giá thấp độ uy tín cùng quan niệm cái đẹp của trang TC Candler. Với công chúng Hàn, Nana “không có cửa" để so với những biểu tượng như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin,...

Nana bị dân Hàn "ghẻ lạnh" vì... nhan sắc

Hình tượng Nana theo đuổi cũng vô cùng nổi loạn, cá tính. Cô là thần tượng hiếm hoi công khai xăm mình, với nhiều hình vẽ nghệ thuật khắp cơ thể. Do đó, Nana lại càng trở thành “con ghẻ" trong mắt người Hàn Quốc.

Nana theo đuổi hình tượng cá tính, cô là idol nữ hiếm hoi công khai xăm mình

Nana bị tẩy chay vì chính nhan sắc của mình. Sự nghiệp âm nhạc kết thúc trong âm thầm, diễn xuất cũng không khá khẩm hơn. Dù liên tục nhận vai, đi đóng phim, nhưng Nana không có vai diễn để đời. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với “gương mặt đẹp nhất thế giới" khi vai diễn trong phim Mask Girl (2023) được khán giả đón nhận. Từ đây, Nana bắt đầu đưa tên tuổi tiến xa hơn ở thị trường quốc tế.

Nana lấy lại hào quang nhờ Mask Girl (2023)

Vai diễn trong Mask Girl của Nana, phân đoạn vũ đạo viral

Vừa qua, Nana bất ngờ vướng vào nghi án dùng chất cấm. Cụ thể, một kênh YouTube tai tiếng đã cáo buộc Nana sử dụng ma túy. Kênh này cho biết "gương mặt đẹp nhất thế giới" có quan hệ mật thiết với doanh nhân Yoon Hyo Hyuk. Nana và người đàn ông sau đó mời bạn bè sử dụng ma túy.

Nana mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc dùng ma tuý

Tin đồn lan rộng trên mạng xã hội và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nana. Rất nhanh chóng, Nana đã bác bỏ tin đồn này. Ngôi sao sinh năm 1991 thông báo qua mạng xã hội: "Tôi đã đệ đơn kiện và kiên quyết không khoan nhượng, kể cả với những kẻ bình luận ác ý. Nếu các người chọn tôi để gây sự, tôi sẽ cho các người thấy đó là lựa chọn rất sai lầm. Gu Je Yeok? Làm sao các người biết về con người tôi? Các người đã gây sự với nhầm người rồi". Sự thẳng thắn, trung thực của Nana đã giúp cô tránh khỏi một khủng hoảng truyền thông nặng nề.