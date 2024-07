Nữ ca sĩ sợ hãi, bật khóc nức nở khi tập hát

Mới đây, LE SSERAFIM tung phim tài liệu Make It Look Easy. Những thước phim ghi lại quá trình nhóm luyện tập, chuẩn bị cho những sân khấu lớn. Phim tài liệu Make It Look Easy như hé lộ khía cạnh sâu bên trong, khó nhìn thấy của nhóm nhạc bị ghét nhất Kpop.

LE SSERAFIM tung phim tài liệu hé lộ những khoảnh khắc hậu trường

Thời gian qua, LE SSERAFIM trở thành đối tượng công kích vì liên tục để lộ điểm yếu kỹ năng. Đỉnh điểm nhất là sân khấu live thảm hoạ ở lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Nhóm nữ nhà HYBE bị chỉ trích không kính nghiệp, không chịu tập luyện.

Sau khi tập 1 Make It Look Easy lên sóng, cư dân mạng lại chia thành hai hướng tranh luận về LE SSERAFIM. Người hâm mộ ghi nhận nỗ lực của LE SSERAFIM. Nhưng một bộ phận lại khắt khe cho rằng nhóm đang “diễn trò". Tranh cãi nhất là phân đoạn Sakura khóc nức nở khi tập hát.

Sakura bật khóc nức nở, sợ hãi khi tập hát

Trái với những đồn đoán LE SSERAFIM không luyện tập thanh nhạc, thì sau hậu trường, nhóm lại rất nghiêm túc với việc này. Vì những chỉ trích thậm tệ thời gian qua, chuyện tập hát càng trở nên áp lực hơn. Trong một khoảnh khắc, thành viên Nhật Sakura đã vỡ oà và để lộ sự lo âu khi tập hát. Cô chia sẻ “Bản thân rất sợ hãi khi đứng hát trước khán giả".

Sakura sợ khi phải hát trước khán giả

Nữ idol bật khóc nức nở

Những giọt nước mắt của Sakura khiến fan nhói lòng, nhưng lại khiến cư dân mạng khó chịu. Bởi lẽ, Sakura là người có thâm niên hoạt động thần tượng lâu nhất, nhưng lại bị chê giọng live nhiều nhất. Xuất thân là idol nhí từ nhóm nữ hot nhất Nhật Bản, Sakura đến Hàn tham gia show sống còn, tính đến nay đã trải qua 3 lần debut với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Nhưng tất cả những gì khán giả thấy là một idol lúng túng khi hát, giọng run rẩy và liên tục crack. Điều đó khiến hình ảnh Sakura sa sút trong mắt công chúng.

Sakura hát vẫn tệ dù đã hoạt động hơn 10 năm

Netizen cho rằng những giọt nước mắt rơi khi tập hát của Sakura không làm người ta đồng cảm, mà ngược lại còn mang đến nhiều phản ứng trái chiều hơn. Là một idol, việc hát live tốt là đương nhiên. Lấy lý do sợ hãi đám đông, với kinh nghiệm hoạt động hơn 10 năm để bao biện cho lỗ hổng kỹ năng là thiếu thuyết phục.

LE SSERAFIM sắp comeback lần đầu hậu tranh cãi Coachella

Sắp tới, LE SSERAFIM sẽ phát hành nhạc mới. Đây là màn tái xuất đầu tiên hậu thảm hoạ Coachella. Đây cũng là cột mốc quan trọng để xem nhóm có thể “đông sơn tái khởi" hay không. Điều quan trọng nhất lúc này của LE SSERAFIM là nghiêm túc tập luyện, nỗ lực hơn nữa mới có thể giành lại thiện cảm từ khán giả.