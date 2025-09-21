Anh Trai Say Hi mùa 2 vừa lên sóng đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Ngoài những gương mặt đình đám vốn quen thuộc với khán giả như Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, BigDaddy,… thì CONGB cũng nhanh chóng gây ấn tượng. Với cộng đồng fan Kpop, anh chàng không hề xa lạ khi từng góp mặt tại các chương trình sống còn đình đám ở Hàn Quốc.

CONGB cover Sau Tất Cả ở khoá tu mùa hè

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ "khai quật" lại đoạn video hiếm của CONGB từ năm 2017. Khi ấy mới 17 tuổi, nam idol tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Khai Nguyên và thể hiện ca khúc Sau Tất Cả với phần lời được viết lại phù hợp với khoá tu.

Xuất hiện trong áo lam nhạt màu, mái tóc ngắn gọn và gương mặt tròn trịa, non nớt, CONGB khiến nhiều fan không giấu nổi sự bất ngờ, thậm chí "suýt không nhận ra idol của chính mình" vì diện mạo quá khác lạ. Đây có lẽ là minh chứng rõ rệt nhất cho màn "dậy thì thành công" của CONGB khi hiện tại anh đã là một trong những nghệ sĩ trẻ đầy tự tin và năng lượng trên sân khấu.

Visual năm 17 tuổi của CONGB

Giọng hát có phần trong trẻo, hồn nhiên

Quá khứ không nhận ra của CONGB

CONGB, tên thật Nguyễn Thành Công (sinh năm 2000), từng theo học khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nam idol được biết đến lần đầu khi trở thành một trong hai thực tập sinh người Việt tham gia Boys Planet 999 (2023). Tại chương trình, CONGB gây ấn tượng nhờ visual tươi sáng cùng khả năng vocal nổi bật, song dừng lại ở tập 8 với vị trí 43.

CONGB từng là thí sinh nổi trội của Boys Planet 2023

CONGB tại Starlight Boys 2024

Sau đó, CONGB trở về Việt Nam và phát hành sản phẩm âm nhạc pre-debut Em Đợi Anh Lâu Chưa?. Ca khúc nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp tên tuổi anh chàng được giới trẻ biết đến nhiều hơn. Cũng trong giai đoạn này, anh công bố fandom UNICONGs cùng màu sắc đại diện dành cho fan.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2024, CONGB tiếp tục thử sức với show sống còn Starlight Boys. Dù chưa giành suất debut, anh vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ, thậm chí được giám khảo Lee Seung Gi dành lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt.

Kinh nghiệm "thực chiến" 2 cuộc thi sống còn hàng đầu châu Á tạo bước đệm cho CONGB tại Anh Trai Say Hi

Visual hiện tại của CONGB

Là gương mặt trẻ từng "chinh chiến" qua hai chương trình sống còn đình đám tại Hàn Quốc, CONGB mang trong mình đầy đủ yếu tố để tạo sức hút: visual chuẩn Kpop, giọng hát chắc chắn và kinh nghiệm sân khấu. Việc góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 2 khiến khán giả kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp CONGB tỏa sáng rực rỡ tại thị trường Việt Nam, với hình ảnh chuyên nghiệp, phong thái tự tin và ngày càng trưởng thành.