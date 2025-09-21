Tối 20/9 tại Live Arena ở thủ đô Moskva (Nga), Intervision 2025 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc cùng ca khúc Phù Đổng Thiên Vương. Đây là kết quả khiến khán giả trong nước và quốc tế nức nở, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất của một sân chơi âm nhạc mang tầm cỡ toàn cầu.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc. Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam).

Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương , sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Đằng sau sân khấu của Đức Phúc là ekip hùng hậu gồm nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, producer DuongK, thầy sáo Nguyễn Hoàng Anh, rapper Phúc Du, Orange hỗ trợ viết lời và đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh.

Ngoài ra, đồng hành cùng Đức Phúc còn có Erik và Hoà Minzy. Gia đình Hoa Dâm Bụt đã gác lại lịch trình bận rộn để có mặt trực tiếp tại Nga cổ vũ cho Đức Phúc. Trên Instagram story của đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh, đoạn clip khiến người hâm mộ xúc động. Đức Phúc, Hoà Minzy và Erik cầm cờ, hát vang Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng ngay tại Moskva ăn mừng chiến thắng Intervision. Giai điệu “Việt Nam - Hồ Chí Minh” vang giữa khán phòng, trở thành khoảnh khắc khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng rưng rưng, tràn đầy tự hào.

Hoà Minzy và Erik đồng loạt chia sẻ niềm tự hào trên mạng xã hội, cập nhật về chuyến sang Nga cổ vũ Đức Phúc. Những lời nhắn gửi này không chỉ khẳng định sự gắn bó bền chặt của bộ ba mà còn khiến fan thêm nghẹn ngào khi nhìn lại chặng đường 10 năm trưởng thành của Đức Phúc.

Đặc biệt, Erik viết: “Từ nay ai đi thi quốc tế thì xin phép book liền 2 chị em mình Hòa Minzy & Erik đi cổ vũ nhé. Hai lần đi cổ vũ là hai lần người được quán quân, lần trước là chị Hương Giang, còn lần này tới Đức Phúc.

10 năm trước, ngày 20/9/2015, Quán quân The Voice Vietnam 2015. 10 năm sau, ngày 20/9/2025, Quán quân Intervision 2025. Quá xứng đáng cho nỗ lực trong hành trình vừa qua của anh”.

Chiến thắng tại Intervision không chỉ là cột mốc đáng nhớ của riêng Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây là sân khấu đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Đức Phúc, một chiến thắng vang dội mở ra kỷ nguyên mới, là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.