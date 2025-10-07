Người hát 300 ca khúc không công cho Nguyễn Văn Chung

Ít ai biết, người đồng hành âm thầm cùng Nguyễn Văn Chung trong suốt hành trình sáng tác mảng nhạc thiếu nhi, Phật giáo và quê hương đất nước là Nguyễn Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ sinh năm 1990, tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM. Duyên Quỳnh từng nổi danh sau khi giành Quán quân Người Kể Chuyện Tình năm 2019. Trước đó, Duyên Quỳnh đã có hơn 10 năm bền bỉ làm nghề, hát bè và thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng vẫn là cái tên ít được khán giả đại chúng nhận mặt.

Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung

Sự nghiệp của cô bắt đầu khởi sắc khi ra mắt ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình – bản nhạc mang thông điệp thống nhất, nhân văn, nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Bài hát ghi nhận hơn 7 tỷ lượt nghe, 4,8 triệu video sử dụng nhạc và được chọn làm nhạc nền trong nhiều sự kiện cấp quốc gia. Không chỉ dừng lại ở sức hút mạng, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình còn được đưa vào đề thi, sử dụng trong đồng diễn, diễu hành và chương trình nghệ thuật dịp 30/4 – 2/9. Thành công ấy giúp cả Nguyễn Văn Chung lẫn Duyên Quỳnh được vinh danh và trao bằng khen từ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chính vì sự kết hợp quá ăn ý, mối quan hệ của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhiều lần khiến khán giả tò mò, thậm chí còn được đồn đoán vượt quá mức đồng nghiệp. Trong phát ngôn mới nhất, ca sĩ Duyên Quỳnh khẳng định: “Chúng tôi chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Anh Chung là người cầu toàn, nghiêm túc và có tâm với nghề. Tôi chỉ thấy may mắn khi được làm việc cùng anh ấy”.

300 bài hát thiếu nhi của Nguyễn Văn Chung được thể hiện bởi Duyên Quỳnh. Nữ ca sĩ giả giọng trẻ em để hát, lấy nghệ danh Bé Bánh Quy

Giữa lúc khán giả vẫn đang bàn luận về mối quan hệ giữa bộ đôi Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, quản lý nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ một bài viết dài, hé lộ câu chuyện hậu trường ít ai biết: Nguyễn Duyên Quỳnh chính người hát hơn 300 ca khúc cho Nguyễn Văn Chung, từ nhạc thiếu nhi, nhạc Vu Lan đến nhạc quê hương, gia đình mà không đòi 1 đồng cát-xê.

Suốt nhiều năm qua, Duyên Quỳnh là người hiếm hoi sẵn sàng đồng hành không công cùng Nguyễn Văn Chung. “Nhạc thiếu nhi rất khó bán, nên anh Chung phải tự đầu tư sản xuất. Còn Duyên Quỳnh thì không nhận thù lao, vẫn thu âm, hát bè, thậm chí giả giọng thiếu nhi với nghệ danh Bé Bánh Quy. Nếu bạn đến trường mầm non hay tiểu học, hỏi các cô xem có từng nghe Vui đến trường, Em muốn làm, Mẹ ơi có biết… thì sẽ hiểu 300 bài hát đó đang sống ở đâu”.

Nguyễn Duyên Quỳnh chính người hát hơn 300 ca khúc cho Nguyễn Văn Chung, từ nhạc thiếu nhi, nhạc Vu Lan đến nhạc quê hương, gia đình

Ngoài mảng thiếu nhi, Duyên Quỳnh còn góp giọng trong nhiều album nhạc quê hương, những dòng nhạc kén khán giả, khó thương mại hóa nhưng có giá trị tinh thần lớn. “Cô ấy không chỉ góp công mà còn bỏ rất nhiều tâm sức, thời gian, tiền bạc. Với những đề tài mà ít người dám chạm tới, Duyên Quỳnh luôn là người đầu tiên nói ‘tôi sẽ làm’,” quản lý chia sẻ.

Nhìn từ góc độ nghề nghiệp, việc một nghệ sĩ trẻ tự nguyện cống hiến hơn 300 bài hát mà không nhận cát-xê là điều hiếm thấy. Câu chuyện ấy khiến khán giả phần nào hiểu hơn vì sao Nguyễn Văn Chung lại luôn ưu ái nhắc đến Duyên Quỳnh như một người bạn đồng hành đặc biệt.

Bị chỉ trích vì 1 màn "cướp hit"

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình là câu chuyện tương tự. Trước khi trở thành hit quốc dân của Đại lễ A50 - A80, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình từng có 2 năm im ắng, ít người quan tâm khi được ra mắt trong album cùng tên của Nguyễn Duyên Quỳnh vào cuối 2023. Thời gian này, Nguyễn Duyên Quỳnh chấp nhận mang bài hát đi biểu diễn không cát xê, từ sân khấu trường học, các sự kiện cộng đồng đến hải đảo xa xôi. Nỗ lực của Nguyễn Duyên Quỳnh trong quá trình quảng bá Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình là thứ khiến Nguyễn Văn Chung cảm động nhất. Nhưng, câu chuyện trở nên trớ trêu khi chính Duyên Quỳnh lại là tâm điểm của cuộc tranh cãi liên quan đến bản hit lớn nhất sự nghiệp - Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Duyên Quỳnh là tâm điểm của cuộc tranh cãi liên quan đến bản hit lớn nhất sự nghiệp - Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Trong Đại lễ kỷ niệm 30/4, ca khúc được lựa chọn biểu diễn. Nhưng người được mời thể hiện không phải Duyên Quỳnh, mà là Đông Hùng và Võ Hạ Trâm. Khi phần trình diễn phát sóng, đông đảo khán giả dành lời khen cho Đông Hùng - Võ Hạ Trâm, cho rằng họ đã mang đến “đẳng cấp mới” cho ca khúc. Nhiều người khẳng định, Võ Hạ Trâm đã “cướp hit” Duyên Quỳnh một cách mỹ mãn nhờ giọng hát có chiều sâu và không khí trang trọng, cảm xúc ngày Đại lễ.

Trong Đại lễ kỷ niệm 30/4, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được lựa chọn biểu diễn bởi Đông Hùng - Võ Hạ Trâm

Trái lại, mạng xã hội bắt đầu so sánh, thậm chí công kích Duyên Quỳnh. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ “không đủ tầm để gánh vác một bài hát mang tầm vóc quốc gia”, khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phải lên tiếng bảo vệ. Anh tiết lộ: “Tôi không thể viết được Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình nếu không có gợi ý của Duyên Quỳnh. Cô ấy là người khởi xướng ý tưởng, góp phần định hướng tinh thần của ca khúc. Tôi có trách nhiệm tôn trọng người đồng sáng tạo và người thu âm đầu tiên.”

Video cuốn Duyên Quỳnh vào tranh cãi lớn nhất sự nghiệp

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Trong thời khắc thiêng liêng của Đại lễ, Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ đoạn clip cô bật khóc khi nghe hàng ngàn chiến sĩ và người dân cùng đồng ca bài hát mà mình từng thể hiện. Video nhanh chóng lan truyền và kéo theo hàng loạt bình luận chỉ trích: “Làm màu”, “Khóc vì tiếc spotlight”, “Không được hát nên ấm ức”.

Giữa cơn bão dư luận, Duyên Quỳnh chọn cách im lặng. Nữ ca sĩ luôn cảm thấy biết ơn khi bài hát được nhiều nghệ sĩ thể hiện và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Mối quan hệ giữa Nguyễn Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm bị suy đoán theo nhiều hướng khác nhau sau ồn ào Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Thực tế, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã vượt ra khỏi phạm vi của một bản nhạc viral, trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng với hàng trăm phiên bản được trình diễn khắp nơi, từ sân khấu nhỏ đến các sự kiện trọng đại. Giữa sự lan tỏa ấy, việc khán giả có những so sánh là điều khó tránh. Khi nhìn lại chặng đường của Nguyễn Duyên Quỳnh - người từng hát hàng trăm ca khúc không công cùng Nguyễn Văn Chung, khán giả có cái nhìn cởi mở hơn. Duyên Quỳnh đã và đang được đón nhận, trở thành gương mặt đắt show chính luận hàng đầu. Đây cũng chính là thành quả mà Duyên Quỳnh xứng đáng có được sau 1 thập kỷ cố gắng không nghỉ.