Sáng 7/10, cộng đồng fan quốc tế bàng hoàng với Christian Yu - hay còn được biết đến với nghệ danh DPR IAN, nam nghệ sĩ cực nổi tiếng ở Việt Nam hiện tại, được gọi thân mật là “chồng quốc dân” bởi ngoại hình cuốn hút và phong cách nghệ sĩ độc đáo. DPR IAN bất ngờ đăng loạt trạng thái công khai đầy giận dữ, tuyệt vọng và hỗn loạn trên nền tảng X (Twitter). Những dòng chia sẻ ấy cho thấy khủng hoảng nội bộ sâu sắc của tổ đội Dream Perfect Regime (DPR) và bộc lộ tình trạng tâm lý bất ổn của chính nam nghệ sĩ.

DPR IAN

Loạt trạng thái căng thẳng của DPR IAN sáng 7/10 khiến fan dậy sóng

Trong loạt bài đăng, DPR IAN tự nhận mình là CEO và nhà sáng lập của DPR, đồng thời chỉ trích trực tiếp Scott Kim (DPR Rem) - người từng là một trong những trụ cột của DPR nhưng đã rời nhóm năm 2024. Không còn giữ hình ảnh điềm tĩnh, lịch lãm thường thấy, IAN dùng từ mạnh mẽ, thậm chí thô tục, để gọi Scott là “kẻ thù đã lấy đi mọi thứ” và cáo buộc đồng sự cũ phá hủy những gì mà bản thân và tổ đội DPR đã dày công gây dựng.

DPR IAN tuyên bố anh không hề nhận được lợi ích tài chính nào từ công việc suốt hơn 10 năm qua trong khi chính anh là người nghĩ ý tưởng, đạo diễn, sản xuất và chỉnh sửa gần như mọi sản phẩm hình ảnh của DPR. “Trong 10 năm qua, tôi không nhận được bất cứ thứ gì về mặt tài chính… Các người nghĩ tôi đã kiếm được tiền sao?”, IAN viết, cho thấy mức độ bức xúc và tuyệt vọng.

IAN cho biết anh đang rơi vào cảnh nợ nần vì công việc, thậm chí bị đối xử “tệ hơn cả một thư ký". “Họ lấy đi mọi thứ, mà thậm chí còn chẳng thèm nói một lời cảm ơn”, DPR IAN viết trên X.

IAN cho biết anh đang rơi vào cảnh nợ nần vì công việc

Nhưng điều khiến người hâm mộ đau lòng hơn cả không chỉ là chuyện tiền bạc. Loạt tweet của DPR IAN cho thấy tình trạng sức khỏe tâm lý của anh đang cực kỳ đáng báo động. Nam nghệ sĩ từng nhiều lần chia sẻ mình mắc rối loạn lưỡng cực (Bipolar Disorder) và rối loạn nhân cách phân ly (DID), nhưng đây là lần hiếm hoi anh công khai bộc lộ cảm xúc ở mức độ cực đoan như vậy.

“Tôi sẽ hủy hoại bản thân mình về mặt tinh thần để đổi lấy hạnh phúc và sự tự do của các người,” anh viết, như một lời tự trừng phạt lẫn khẩn cầu được thấu hiểu. IAN nói rằng DPR từng là “vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi cuộc sống tồi tệ sau thời thần tượng”, nhưng giờ đây “mọi thứ đã bị xé toạc”.

Giữa những lời cay nghiệt và tuyệt vọng, DPR IAN vẫn trấn an chính mình: “Lấy lại tinh thần, nhìn xuống những vết sẹo của mình lần cuối và tiếp tục tiến lên.” Dòng chia sẻ ấy khiến người hâm mộ vừa thương cảm, vừa lo lắng.

DPR IAN lộ tình trạng tâm lý bất ổn

Sau khi loạt tweet được đăng tải, từ khóa “DPR IAN” nhanh chóng lọt top trending toàn cầu, trong khi cộng đồng fan chia làm hai luồng: một bên bày tỏ sự cảm thông và kêu gọi mọi người tôn trọng không gian riêng của anh, bên còn lại yêu cầu DPR hoặc các thành viên còn lại như DPR LIVE và DPR Cream lên tiếng làm rõ sự việc. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có phản hồi chính thức nào từ phía DPR khiến tin đồn về mâu thuẫn nội bộ, quyền điều hành và khủng hoảng tài chính của nhóm càng thêm lan rộng.

Dream Perfect Regime (DPR) thành lập năm 2014, là một tập thể nghệ thuật độc lập nổi tiếng với khả năng sản xuất mọi khâu từ âm nhạc đến hình ảnh theo phong cách điện ảnh độc đáo. Tập thể được xây dựng trên bộ ba trụ cột chính: DPR IAN (Christian Yu), người giữ vai trò CEO/Đạo diễn Hình ảnh và Ca sĩ/Nhạc sĩ với phong cách nghệ thuật ma mị; DPR LIVE (Hong Da-bin), rapper chủ lực và frontman, người mang Hip-hop của nhóm đến gần công chúng; và DPR CREAM (Kim Hyung-mo), nhà sản xuất âm nhạc (producer) chịu trách nhiệm định hình chất lượng âm thanh của toàn bộ dự án. Gần đây, nhóm có thêm DPR ARTIC (Kim Yongwoo), một nhà sản xuất và DJ mới. Tập thể này hoạt động dựa trên sự gắn kết và khả năng sáng tạo đa lĩnh vực của từng thành viên. Tuy nhiên, DPR đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi IAN công khai tố cáo cựu thành viên sáng lập DPR REM (Scott Kim) biển thủ tài chính.

Dream Perfect Regime từng được xem là một trong những tập thể sáng tạo hàng đầu trong giới indie và R&B Hàn Quốc

Dream Perfect Regime từng được xem là một trong những tập thể sáng tạo hàng đầu trong giới indie và R&B Hàn Quốc, nơi các nghệ sĩ tự do thể hiện bản sắc cá nhân mà không bị ràng buộc bởi công thức của Kpop truyền thống. IAN, với phong cách visual trừu tượng, các MV tự đạo diễn và thế giới nghệ thuật đậm màu u tối, là linh hồn sáng tạo đứng sau thành công của nhóm. Chính vì vậy, việc IAN công khai tố cáo nội bộ không chỉ làm rung chuyển fanbase mà còn đặt ra câu hỏi: “DPR có còn là DPR nếu thiếu DPR IAN?”

Christian Yu (DPR IAN) hiện là một trong những nghệ sĩ quốc tế được săn đón và yêu mến bậc nhất tại Việt Nam. Sau hai lần đổ bộ sân khấu lớn liên tiếp là K-Star Spark và 8Wonder Summer 2025. DPR IAN đã nhanh chóng trở thành hiện tượng, được cộng đồng mạng Việt Nam ưu ái gọi là "chồng quốc dân" hay "rể Việt". Trên mạng xã hội, fan quốc tế để lại lời nhắn gửi động viên, mong anh tạm rời xa Internet để nghỉ ngơi và hồi phục. Một số người thậm chí lo ngại về tình huống tương tự các vụ việc đáng tiếc trong giới nghệ sĩ từng gặp khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Vụ việc lần này có thể sẽ là một cú sốc lớn - không chỉ với sự nghiệp của DPR IAN, mà còn với cả thương hiệu DPR vốn được xây dựng trên tinh thần đoàn kết và sáng tạo. Trong lúc mọi thông tin vẫn chưa được xác minh đầy đủ, điều cộng đồng quan tâm nhất lúc này chính là sức khỏe tinh thần của IAN.