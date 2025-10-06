Kpop 2025 phải được xem là một năm “đại chiến visual” khi hàng loạt nam idol thi nhau gây bão với nhan sắc không tưởng. Từ những gương mặt đã thành “tượng đài” đến dàn tân binh Gen 4 đang lên, ai cũng khiến fan phải thốt lên “đẹp như bước ra từ AI”. Và mới đây, một bảng xếp hạng “Top 5 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2025” vừa công bố đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Không ít người sốc vì thứ hạng hoàn toàn đảo ngược so với kỳ vọng. Một số visual quốc dân bất ngờ bị “vượt mặt”, trong khi vị trí cuối cùng khiến dân tình ngỡ như… trò đùa.

#5. Jinu (Saja Boys)

Có dụi mắt 500 lần cũng khó ai có thể tin Jinu - thủ lĩnh nhóm nhạc hư cấu Saja Boys trong dự án hoạt hình Kpop Demon Hunters (Thợ săn quỷ Kpop) lại nằm trong Top 5 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc nhưng đây lại là sự thật. Dù không phải idol “bằng xương bằng thịt”, Jinu vẫn nhận được 6% tổng số phiếu (234 lượt bình chọn đủ để vượt qua loại idol “hàng auth” để lọt Top 5.

Nhiều người cho rằng Jinu chính là idol hoàn hảo khi vừa điển trai, vừa bí ẩn, vừa mang hình tượng nam chính “anime” bước ra ngoài đời thật. Với thời đại công nghệ AI ngày càng hiện đại, nhiều fan còn hài hước khẳng định đây chính là bằng chứng cho việc AI đang chính thức “đe dọa” visual thật của Kpop.

#4. Mingyu (SEVENTEEN)

Chỉ cần nhắc đến Mingyu (SEVENTEEN), cộng đồng mạng có thể lập tức nghĩ ngay tới một nam idol được mệnh danh là “đẹp nhất Kpop” khi sở hữu visual nam tính, chiều cao khủng và thần thái khiến nhiều fangirl không thể rời mắt. Tuy nhiên, thành viên nhóm SEVENTEEN cũng chỉ nhận khoảng 6% phiếu bầu, tương đương khoảng 246 phiếu, chỉ nhỉnh hơn Jinu (Saja Boys) và đủ để khẳng định vị thế “visual king” của Gen 3.

#3. Cha Eun Woo (ASTRO)

Dù đã quá quen thuộc trong danh sách nam thần Kpop nhưng trong BXH này, Cha Eun Woo chỉ dừng lại ở hạng 3 với 7% phiếu bầu - tương đương 270 phiếu. Không ai có thể phủ nhận Cha Eun Woo sở hữu visual với đường nét gương mặt được ví như tượng tạc, ánh mắt dịu dàng và khí chất chuẩn “nam chính học đường” .

Tuy nhiên, năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy của thế hệ idol mới cùng làn sóng visual đầy “tươi mới” khiến vị trí của nam thần tượng lần đầu tiên lung lay đáng kể. Dẫu vậy, Cha Eun Woo vẫn là biểu tượng “đẹp chuẩn Hàn” và chỉ cần xuất hiện, spotlight vẫn thuộc về anh.

#2. Hyunjin (Stray Kids)

Xếp hạng thứ 2 với 13% phiếu bầu (514 phiếu), Hyunjin (Stray Kids) được người hâm mộ gọi với danh xưng “tác phẩm” bởi từ đôi mắt, mái tóc đến cách di chuyển đều như một khung hình nghệ thuật. Trên sân khấu, Hyunjin có thể khiến cả khán phòng nín thở chỉ bằng một ánh nhìn. Ngoài đời, visual của anh lại vô cùng thanh lịch và mang khí chất cổ điển hiếm thấy ở idol nam hiện nay.

#1. V (BTS)

Mỹ nam “bất khả chiến bại” đứng đầu danh sách Top 5 đẹp nhất Kpop không ai khác chính là V (BTS) với số bình chọn áp đảo 1.364 phiếu và chiếm tới 34%. Không chỉ sở hữu visual mang đậm nét điện ảnh như đôi mắt sâu, sống mũi cao, đường nét gương mặt hoàn hảo, V còn toát ra thần thái nam tính và có đôi chút mơ màng. Chính sự mâu thuẫn hài hòa đó khiến anh trở thành “mỹ nam không thể copy” của Kpop.

Không những thế, các nghiên cứu từng chỉ ra tỷ lệ gương mặt của V gần như đạt chuẩn “tỷ lệ vàng” trong thẩm mỹ, khiến anh trở thành hình mẫu visual lý tưởng. Từ biểu cảm, ánh mắt đến phong thái, V luôn khiến người đối diện cảm nhận được sức hút khó lý giải mà không phải idol nào cũng làm được.