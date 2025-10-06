Vừa qua, Taylor Swift vừa chính thức phát hành MV The Fate of Ophelia, ca khúc mở màn cho album thứ 12 The Life of a Showgirl. MV do chính Taylor đạo diễn đã nhanh chóng gây chú ý chỉ sau vài giờ ra mắt. The Fate of Ophelia lấy cảm hứng từ nhân vật Ophelia trong vở kịch Hamlet của Shakespeare - biểu tượng bi kịch của người phụ nữ bị tình yêu và tuyệt vọng đẩy vào cái chết. Nhưng thay vì tái hiện nguyên vẹn kết cục u ám ấy, Taylor Swift đã viết lại số phận nàng Ophelia.

MV The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Trong The Fate of Ophelia, Taylor hóa thân thành người phụ nữ từng rơi xuống vực sâu trầm uất nhưng đã được cứu vớt nhờ một tình yêu chân thành. MV do chính Taylor làm đạo diễn, tràn ngập biểu tượng và hình ảnh ẩn dụ. Cô tái hiện bức tranh Ophelia kinh điển của họa sĩ John Everett Millais (thập niên 1850), nhưng trong phiên bản của Taylor, Ophelia không chìm xuống nước mà vẫn nổi giữa những cánh hoa, với ánh nhìn mạnh mẽ hơn là tuyệt vọng.

Từ khung cảnh bồn tắm lấp lánh đến dòng suối ngập hoa, mọi chi tiết đều phản chiếu sự giao thoa giữa bi kịch và ánh hào quang của sân khấu, nơi một người nghệ sĩ vừa là nạn nhân vừa là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

Scene mở đầu với hình ảnh nàng Ophelia nằm bên bờ sông

Taylor Swift biến hóa đa dạng

Taylor Swift để tóc đen gây sốt

Hình tượng showgirl nóng bỏng

Sự biến hóa của Taylor Swift trong MV cũng được chú ý không kém. Cô xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau: showgirl thập niên cũ, vũ công đồng bộ trong bể nước, và hình tượng tóc đen sắc sảo gợi nhớ những vai diễn cổ điển. Mỗi “phiên bản” của Taylor dường như đại diện cho một giai đoạn trong sự nghiệp, từ cô gái bị nhấn chìm bởi ánh đèn sân khấu đến người phụ nữ tự viết lại số phận. Cảnh kết thúc, Taylor nổi trên mặt nước với ánh mắt điềm tĩnh được xem là lời khẳng định: Ophelia năm xưa có thể đã chết, nhưng Taylor Swift thì không.

Phân cảnh gần cuối MV The Fate of Ophelia kéo Taylor Swift vào cuộc tranh luận khác

Giữa những lời khen về hình ảnh và thông điệp sâu sắc, The Fate of Ophelia lại bất ngờ bị kéo vào một cuộc tranh luận khác, khi cộng đồng mạng phát hiện Taylor Swift có vẻ “cà khịa” Charli XCX ngay trong MV. Cụ thể, hình ảnh một chú chó chihuahua được Taylor Swift để trong túi xách nhỏ lập tức khiến dân tình liên tưởng đến ca khúc Actually Romantic - track thứ 7 trong cùng album, được cho là viết để đáp trả Charli XCX. Trên mạng, fan lan truyền đoạn lyrics “Cưng như con cún chihuahua ngồi trong cái túi nhỏ, sủa vào chị vậy đó”. Netizen cho rằng Taylor đang “đá xoáy” nữ ca sĩ người Anh một cách khéo léo nhưng không kém phần cay nghiệt.

Chi tiết túi hồng đựng chú chó Chihuahua của Taylor

... bị cho là nhắm đến Charli XCX

Hiềm khích giữa Taylor Swift và Charli XCX đã âm ỉ từ trước. Trong album Brat phát hành năm ngoái, Charli ra mắt bài hát Sympathy Is a Knife với nhiều câu hát được cho là nhắm đến Taylor, khiến fan của “rắn chúa” không khỏi phẫn nộ. Và giờ đây, Actually Romantic lại được xem là “đòn đáp trả” chính thức của Taylor. Những câu hát như “Tôi nghe bạn gọi tôi là ‘Búp bê Barbie nhàm chán’ khi chất kích thích khiến bạn thêm liều lĩnh” khiến dân mạng tin rằng Taylor đang nói thẳng đến Charli - người từng có phát ngôn mỉa mai về cô trong phỏng vấn cũ.

Một bộ phận khán giả khác lại cho rằng Taylor đang ngày càng trở nên nhỏ nhen và thích bắt nạt đồng nghiệp

Tất cả đều chỉ là suy đoán nhưng đã sớm làm dấy lên tranh cãi gay gắt. Phản ứng trên mạng xã hội chia thành hai luồng rõ rệt. Swifties hả hê cho rằng “chị đại” cuối cùng cũng đáp trả đanh thép sau nhiều lần bị động chạm, trong khi một bộ phận khán giả khác lại cho rằng Taylor đang ngày càng trở nên nhỏ nhen và thích bắt nạt đồng nghiệp. Một số bình luận trên X (Twitter) thẳng thắn chỉ trích cô dùng nghệ thuật để tấn công cá nhân, thay vì tập trung vào âm nhạc. Tuy vậy, điều không thể phủ nhận là Taylor vẫn biết cách khiến cả thế giới phải nói về mình, dù là khen hay chê.