"Cây đũa thần" của vị hôn phu khiến Taylor Swift bị chê tơi tả

11h trưa ngày 3/10 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức phát hành The Life of a Showgirl - album phòng thu thứ 12 trong sự nghiệp. Album gồm 12 ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng gồm The Fate of Ophelia (đĩa đơn dẫn đường), Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, WihLit, Wood, Cancelled!, Honey và ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl (hợp tác cùng Sabrina Carpenter).

Khác với The Tortured Poets Department đầy u uất, Taylor Swift lần này mang đến tinh thần mới, tươi sáng, gần với “era 1989” - thời kỳ đỉnh cao nhạc pop trong sự nghiệp của cô. The Life of a Showgirl là lời khẳng định: Taylor đã rũ bỏ hết những dằn vặt, bước sang giai đoạn rực rỡ hơn, một “showgirl” đúng nghĩa, tự tin, quyến rũ và nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

Album ra mắt trùng thời điểm Taylor Swift công bố đính hôn với cầu thủ Travis Kelce. Trong từng bản nhạc, hình ảnh vị hôn phu của Taylor được khắc họa không ít lần, từ sự tự hào, tình yêu nồng cháy đam mê đến cả khía cạnh nóng bỏng.

Đặc biệt, ca khúc Woods đang trở thành tâm điểm tranh luận trên khắp mạng xã hội vì loạt hình ảnh ẩn dụ táo bạo khiến khán giả phải “đỏ mặt”. Taylor Swift táo bạo hơn bao giờ hết khi không ngại đề cập những vấn đề 18+. Track gây tranh luận nhất là Woods với loạt hình ảnh ẩn dụ khiến người ta "đỏ mặt". Phân tích lyric, người nghe càng ngại ngùng hơn khi thực sự biết "cây đũa thần" Taylor Swift đề cập trong bài hát là gì. Đây chính là album có “ngôn từ trưởng thành” nhất trong các album Taylor Swift từng phát hành.



Nhưng cũng chính vì sự thay đổi đó, The Life of a Showgirl khiến Taylor Swift nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều.



Ngay khi vừa phát hành, album được giới chuyên môn lẫn công chúng xếp ở hai thái cực khác nhau. Billboard dành nhiều lời khen, trong khi Rolling Stone không ngần ngại chấm trọn 5 sao và gọi đây là “màn trình diễn tuyệt vời nhất”.

Tuy nhiên, The Guardian lại có góc nhìn hoàn toàn trái ngược: “2/5 sao - Sự ồn ào tẻ nhạt đến từ một ngôi sao mệt mỏi. Khác xa với kỳ vọng về một kiệt tác pop hợp tác cùng Max Martin, The Life of a Showgirl chỉ là bản rock nhẹ nhàng ca ngợi hạnh phúc gia đình nhưng vừa yếu ớt vừa bất bình. Và càng ít nói về ‘cây đũa thần’ của vị hôn phu thì càng tốt.”

Bài đánh giá gay gắt này khiến điểm trung bình của album trên Metacritic “tuột dốc” chỉ còn 78 - con số khá thấp so với mặt bằng các album trước đó của Taylor Swift. Trong khi The Tortured Poets Department dù bị chê lê thê vẫn chạm mốc 95 điểm, được Rolling Stone khen là “album vượt thời gian”.

Phản ứng fan quốc tế cũng không khá hơn. Một bộ phận fan khó tính chê âm nhạc và thông điệp The Life of a Showgirl nông cạn, tẻ nhạt và gây thất vọng. Trên diễn đàn Reddit, nhiều người hâm mộ thẳng thắn cho rằng Taylor “chỉ biết tâng bốc bạn trai”. Có ý kiến cho rằng Taylor Swift đã đánh mất sự tinh tế trong cách kể chuyện bằng nhạc, thay vào đó là ca từ bốc đồng, mang tính phô trương và khêu gợi.

Nhưng ở chiều ngược lại, không ít người vẫn bảo vệ thần tượng của mình. Họ cho rằng Taylor đang thử nghiệm với chủ đề mới, và việc nữ nghệ sĩ muốn thể hiện bản thân một cách tự do, trưởng thành là điều hoàn toàn hợp lý. “Nhạc của Taylor vốn đa dạng, mỗi era một màu sắc. Người ta chê The Tortured Poets Department lê thê, giờ cô ấy làm nhạc pop táo bạo lại bị nói tẻ nhạt - vậy Taylor phải làm thế nào để vừa lòng tất cả?”, một fan bình luận.

Phản ứng netizen:

- Câu cuối là sao vậy mấy bà? Nó được nhắc đến ở một trong số những bài hát của cổ à...?

- Đánh giá nghe tệ nhỉ.



- Ủa, nhạc mới phát hành chưa được 1 tiếng đồng hồ mà đã có điểm rồi à? Thậm chí còn chưa đủ thời gian để nghe hết nữa chứ.



- Tàn ác vậy.



- Thành thật mà nói, Reputation, Lover và Midnights cũng bị đánh giá tệ. Nếu là Folklore chắc họ cho điểm cao hơn.



- Nhưng tui thích album này.



- Phải đi nghe thử mới được.



- Chắc vì mong đợi cao quá?



- Chị này không cần cởi đồ, chỉ cần có cây guitar là đủ nổi tiếng rồi. Giờ mất chất quá.



- Không ai dám nói album này dở tệ, còn Taylor thì viết nhạc như mấy bà pop girl cần sự chú ý hả?

Trong ngày đầu tiên ra mắt, toàn bộ album ghi nhận 250 triệu lượt stream trên Spotify

Bỏ ngoài tai những tranh cãi, Taylor Swift vẫn chứng minh vị thế số 1 thế giới không thể bị lung lay. Trước giờ phát hành, The Life of a Showgirl đã lập nên một cột mốc mới: trở thành album có số lượng pre-save cao nhất lịch sử Spotify, phá kỷ lục cũ do chính Taylor nắm giữ. Trong ngày đầu tiên ra mắt, toàn bộ The Life of a Showgirl album ghi nhận 250 triệu lượt stream. Taylor Swift phá kỷ lục chính mình từng thiết lập với Midnights trong danh sách album ra mắt khủng nhất Spotify mọi thời đại. Điều đó cho thấy dù công chúng có chia rẽ, Taylor Swift vẫn đang ở vị thế mà ít nghệ sĩ nào chạm tới.