Anh Trai Say Hi mùa 2 đổi luật chơi hiểm, loại 10 người một lượt?

Anh Trai Say Hi mùa 2 hiện nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả đại chúng, với kỳ vọng nối tiếp thành công bùng nổ từ mùa giải đầu tiên. 30 nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực và độ tuổi, cùng với đó là quy mô đầu tư âm nhạc - sân khấu, Anh Trai Say Hi mùa 2 đang trên đà trở thành gameshow hot nhất nhì thị trường giải trí Việt cuối năm 2025.

Theo như đúng như mùa đầu tiên và Em Xinh Say Hi, Live Stage 1 sẽ là vòng miễn loại nhưng đến Live Stage 2, 6 thí sinh đầu tiên sẽ phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, trên MXH Threads mới đây, tin đồn BTC sẽ đặc cách cho 30 Anh Trai an toàn đi tiếp vào Live Stage 3 đang được người hâm mộ râm ran không ngừng.

Plot twist ở đây là chương trình sẽ loại 10 người cùng một lúc, khiến fan không biết nên vui hay buồn. Có ý kiến cho rằng, quyết định bất ngờ này từ BTC đem đến một lợi thế là các nghệ sĩ có thêm cơ hội để thể hiện tài năng ở vòng dance battle, cũng như một tiết mục nữa để làm dày thêm setlist cho đêm concert trong tương lai.

Thực tế, nếu theo đúng cơ chế loại trừ cũ, 6 thí sinh phải rời nhà chung sớm thường sẽ không có nhiều cơ hội góp mặt trong các tiết mục lớn, dẫn đến việc bị giảm độ nhận diện và hạn chế nội dung truyền thông. Vì thế, việc kéo dài thời gian thi đấu giúp tạo thế cân bằng, cho phép mọi nghệ sĩ đều có thêm cơ hội được thể hiện, thay vì bị loại sớm trước khi khán giả kịp nhớ mặt đặt tên.

Nếu tin đồn này là thật, có thể thấy BTC đang thử nghiệm một hướng tiếp cận linh hoạt hơn, chú trọng yếu tố trải nghiệm thay vì chạy theo công thức loại trừ truyền thống. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại rằng việc kéo dài số lượng thí sinh quá đông có thể khiến nhịp chương trình trở nên loãng, khó giữ được cao trào cảm xúc, điều vốn là điểm mạnh của mùa đầu tiên.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng show đã biết cách tạo ra chủ đề bàn luận liên tục, từ đó giữ độ phủ sóng trên mạng xã hội trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Nếu giữ được nhịp độ và chọn lọc hợp lý các điểm bứt phá về format, Anh Trai Say Hi mùa 2 có thể không bùng nổ như mùa đầu tiên, nhưng vẫn đủ sức duy trì vị thế của mình như một trong những show âm nhạc đáng theo dõi nhất ở thời điểm hiện tại.