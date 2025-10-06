MCK lại “out trình”

Những ngày này, rap Việt đang ở giữa làn sóng tranh cãi việc rapper lên mainstream thì có mất chất hay không. Cuộc chiến được khơi mào bởi Dế Choắt - quán quân Rap Việt mùa 1 với album “vô công”, diss thẳng mặt loạt rapper máu mặt như Phúc Du, Robber, B Ray, BigDaddy, Karik,... Giữa lúc làng rap “sôi sùng sục”, MCK âm thầm ra nhạc giữa đêm 5/10. Vẫn đặc sản “thích là đăng”, không kèn trống quảng bá, bản rap của MCK vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm, thu về hơn 226 nghìn view YouTube chỉ sau nửa ngày.

Bài rap mới của MCK tên N0L4B3L (pv: No Label), kết hợp Thành Draw và Orijin. Không còn là những bản remake nhạc hot, rap lướt chữ tạo trend như tháp drill tự do hay 2323, MCK lần này nghiêm túc rap. N0L4B3L dài gần 5 phút, MCK cho thấy sự chiêm nghiệm sâu sắc về nghề, cách thị trường âm nhạc thay đổi trong 2 năm qua. Gần 5 phút rap là một hành trình tự sự về sự thay đổi của thị trường âm nhạc và vị thế của chính MCK, một nghệ sĩ độc lập, không ai quản lý, không ràng buộc với bất cứ label nào.

Dế Choắt chia sẻ bài rap của MCK

Bài rap của MCK làm làng rap dậy sóng giữa đêm. Cư dân mạng thi nhau nhận xét, phân tích lyric của MCK. Thậm chí, Dế Choắt - người đang “gây hấn” toàn showbiz cũng phải lên bài cảm thán, chia sẻ N0L4B3L. Dế Choắt thể hiện sự tôn trọng với MCK, là động thái hiếm hoi giữa lúc thể hiện sự bất mãn, đụng chạm cả làng rap.

N0L4B3L lên sóng, người ta mới hiểu vì sao MCK được đánh giá là “ngựa hoang out trình” cả rap Việt. Không trend, không clip viral, MCK đơn thuần thả vào thị trường rap đang hỗn loạn giữa 2 nguồn tranh cãi - underground và mainstream 1 sản phẩm mang dấu ấn đậm nét, khái quát lại định nghĩa “tự do” của chính mình.

Ngay mở đầu, câu rap “Cảm giác tao biết quá nhiều nên không rap được tiếp” đã khắc họa rõ tâm thế của một người “tỉnh thức”. Khi đã thấy hết bản chất cuộc chơi, ảo tưởng tan biến, cảm hứng cũng biến mất. Giống như người leo tới đỉnh núi rồi nhận ra khung cảnh không còn gì để ngắm, MCK mệt mỏi vì “biết quá nhiều”. Câu “RAPITAL for the fam, NO LABEL” không chỉ là tuyên ngôn nghệ thuật, mà còn là tuyên bố về tự do sáng tạo - điều MCK theo đuổi từ những ngày đầu debut.

MCK nhìn thẳng vào thực trạng rap game: “Ngắm nhìn cái công nghiệp và sản phẩm đã được triết / tao thấy mọi thứ đang bão hòa và những con quái vật đã ngủ thiếp.” Một hình ảnh vừa mỉa mai, vừa chua xót. “Quái vật” - những rapper từng hừng hực lửa đam mê, nay bị ngủ quên trong vòng xoáy thương mại hóa. Và khi MCK thốt lên: “Hip hop sẽ tự chết mà chẳng cần ai phải giết,” đó là lời cảnh tỉnh. Khi tinh thần gốc của hiphop - phản kháng, trung thực và tự do bị đánh mất, thì cái chết của nó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều khiến fan sửng sốt hơn cả chính là cách MCK đưa yếu tố Phật giáo và triết học vào bài rap. Nhiều khán giả cho rằng MCK đã hiểu cuộc chơi, ngộ ra mọi thứ. Những câu như: “Địa ngục chưa bỏ không, thề chưa thành Phật quả / chúng sinh khi độ hết mới chứng đặng bồ đề” đưa người nghe vào không gian đầy tính chiêm nghiệm.Tuy nhiên, dưới góc độ triết lý Phật giáo, việc MCK sử dụng hình tượng này có thể khiến người nghe hiểu sai. Trong giáo lý, Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh bằng từ bi vô ngã - không vì thành công hay danh vọng.

Trong khi đó, MCK lại dùng lời thề ấy như một biểu tượng cho tham vọng chinh phục rap game, khẳng định vị thế bản thân, điều vốn đi ngược tinh thần vô ngã mà đạo Phật hướng đến. MCK cho xen kẽ những câu mang tính “chiến đấu”: “30 viên đạn này chỉ cần trúng là xuyên,” "cao thủ đã quen đòn của bọn tiểu nhân công và kích" - thể hiện cái tôi nghệ sĩ đầy kiêu ngạo.

Giữa lúc rap Việt chia phe công kích, MCK chọn một con đường khác độc lập - làm thứ mình thích và không thuộc về ai

Giữa lúc rap Việt chia phe, công kích, MCK chọn một con đường khác độc lập - làm thứ mình thích và không thuộc về ai. Về nghệ thuật, MCK không cần “thương hiệu” để định nghĩa mình. Có thể nói, N0L4B3L không phải để “gây bão view”, mà là bản rap cho thấy MCK vẫn là cái tên đáng nể của rap Việt hiện tại. Sau 2 bản remake gây bão mạng nhưng gây tranh cãi về chất lượng nội dung, MCK đã trở lại và “out trình”.