Đối với fan Kpop cứng cựa, WJSN không phải là cái tên quá xa lạ, song nhóm lại rơi vào tình cảnh “có tiếng nhưng không có miếng”. Suốt 6 năm hoạt động, cho đến ca khúc cuối cùng Last Sequence trước khi “đóng băng”, WJSN không có lấy một bản hit thật sự; độ nhận diện chỉ ở mức nhàng nhàng giữa làn sóng girlgroup đổ bộ Gen 3. Tam ca hot nhất nhóm là Trình Tiêu, Mỹ Kỳ và Xuân Nghi nay đã chuyển hẳn về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Bona dù nổi tiếng hơn nhưng cũng không đủ sức “gánh team”. Thế là WJSN cứ thế chìm dần vào dĩ vãng cho đến khi một nhân tố bất ngờ bùng lên, trở thành hiện tượng mới của nhạc Hàn.

Ngày 9/9, Dayoung - em út WJSN - chính thức debut solo với MV Body và có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục nhất Kpop vài năm trở lại đây, kể từ khi Rollin’ của Brave Girls làm nên kỳ tích tương tự. Ban đầu, Body chỉ xuất hiện khiêm tốn ở vị trí #663 trên BXH Melon - thứ hạng quen thuộc với nhiều nghệ sĩ solo ít tên tuổi. Thậm chí trước khi “với tới” được vị trí đó, ca khúc còn không đủ điều kiện để lọt vào top 1000 Melon.

Dayoung - Body

Thế nhưng, Body nhanh chóng chứng minh sức hút khi tăng liền hơn 270 bậc chỉ trong một ngày, trước khi tiến thẳng vào Top 100 Melon và đạt hạng 1 BXH Bugs. Hiện tại, Body đang “hạ cánh” ở vị trí #21 trên iChart, hứa hẹn sẽ tiếp tục cuộc chinh phạt của mình. Sự tăng trưởng thần tốc ấy khiến fan Kpop lẫn truyền thông không thể không để mắt. Không có chiêu trò PR hay mức đầu tư khổng lồ nào phía sau, Body đơn giản lan tỏa nhờ sức hút thực sự, từ giai điệu bắt tai, hình ảnh nóng bỏng cho đến năng lượng tự tin mà Dayoung đem đến.

Body leo lên vị trí số 1 BXH Bugs, đồng thời đạt hạng 21 tổng điểm iChart

Các hashtag như #DayoungDeservesIt hay #BodyChallenge lan tỏa mạnh mẽ, đưa cô trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất nửa cuối năm 2025. Nhiều chương trình truyền hình, từ You Quiz on the Block đến Amazing Saturday , đều đã gửi lời mời cô tham dự.

Hiệu ứng viral “hữu cơ” của ca khúc là điều hiếm thấy, bắt đầu từ mạng xã hội, khi hàng loạt video fancam, clip thử thách vũ đạo và phản ứng của khán giả được chia sẻ rầm rộ. Từng bước một, cái tên Dayoung trở lại radar công chúng. Đến ngày 23/9, chỉ hai tuần sau khi phát hành, cô giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp solo trên The Show. Khoảnh khắc Dayoung bật khóc, còn các thành viên WJSN như Bona, Exy và Yeonjung lên sân khấu cổ vũ, đã trở thành hình ảnh hội ngộ khiến fan không khỏi thổn thức.

Dayoung đã có chiến thắng ngay lần debut solo, có độ thảo luận thậm chí lớn hơn cả WJSN thời còn hoạt động

Body là bản dance-pop pha disco-funk mang màu sắc hiện đại, dễ nghe mà vẫn có chiều sâu. Ca khúc gây ấn tượng với phần hòa âm trẻ trung, hook bắt tai và phong cách thể hiện tràn đầy năng lượng, vừa quyến rũ, vừa tươi mới. Lời hát kể về hành trình yêu thương bản thân, tìm lại sự tự tin và tận hưởng cảm giác được là chính mình. Vũ đạo kết hợp giữa sự uyển chuyển và mạnh mẽ giúp cô nàng chứng minh khả năng nhảy “tẩm ngẩm tầm ngầm”. Nói cách khác, Body là cách Dayoung kể lại câu chuyện trưởng thành của chính cô bằng âm nhạc.

Body là cách Dayoung kể lại câu chuyện trưởng thành của chính cô bằng âm nhạc

Không chỉ phần âm nhạc, tạo hình mới của Dayoung cũng khiến khán giả bất ngờ. Từ hình ảnh cô gái ngọt ngào, tươi sáng đặc trưng của WJSN hay nhóm nhỏ CHOCOME, Dayoung lột xác với làn da nâu khỏe khoắn, thần thái sắc sảo và body săn chắc đến khó tin. Cô bật mí rằng mình đã giảm 12kg để đạt vóc dáng cực bén với cơ bụng số 11 khiến hội chị em không khỏi trầm trồ.

Nữ idol giảm 12kg, nhuộm da và thay đổi phong cách sexy hơn

Không chỉ ở Hàn Quốc, Body còn lan tỏa mạnh trong cộng đồng fan quốc tế. Nhiều người nhận định ca khúc có thể hồi sinh dòng nhạc sexy, “cunty-pop” - vốn đã bị thất thế trong vài năm gần đây. Kể từ khi Gen 4 mở ra kỷ nguyên mới, các xu hướng như Y2K hay dreamy pop (với đại diện tiêu biểu là NewJeans và ILLIT) chiếm trọn spotlight Kpop. Điều này khiến những nghệ sĩ theo đuổi phong cách gợi cảm như Hwasa, Sunmi, HyunA, Hyolyn dần mất đi thị phần. Nhưng với Body , Dayoung chứng minh rằng sức hút của phong cách sexy vẫn chưa bao giờ biến mất, mà chỉ chờ một cú chạm đủ mạnh để bùng nổ trở lại.

Giới chuyên môn nhận định Dayoung hoàn toàn có thể góp mặt trong đề cử “Nghệ sĩ solo xuất sắc nhất” tại MAMA 2025 - điều gần như chưa từng có tiền lệ đối với một idol Gen 3 ra mắt solo muộn đến vậy.