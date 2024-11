Nổi tiếng từ năm 4 tuổi, được biết đến với danh xưng "em bé quốc dân", Xuân Nghi có 1 bệ phóng quá hoàn hảo để theo đuổi nghệ thuật. Nhưng cũng giống như các sao nhí cùng thời, Xuân Nghi bắt đầu chững lại khi đến tuổi thiếu niên. Năm 2010, Xuân Nghi quyết định từ bỏ tất cả để đi du học.

Em bé quốc dân Xuân Nghi

"Em bé quốc dân" chuyên tâm vào con đường học tập âm nhạc chuyên nghiệp khi trúng tuyển vào Trường đào tạo nghệ sĩ OCHSA (tên viết tắt của Orange County High School of the Arts) - ngôi trường nằm trong top 3 các học viện nghệ thuật tốt nhất California. Trong thời gian học tập tại Mỹ, Xuân Nghi tự phát hành các sản phẩm thuộc thể loại hip hop R&B và electronic new age.



Xuân Nghi - Summer Night (Official Story Video)

Năm 2019, Xuân Nghi tung 2 sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp Summer Night và Không Thể Hết Buồn. Dù chất lượng âm nhạc rất tốt nhưng Xuân Nghi lại không được đông đảo khán giả đại chúng nhớ đến.

Bước ngoặt đến khi Xuân Nghi quyết "tất tay" rời Mỹ, trở về Việt Nam tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Sự xuất hiện của Xuân Nghi lại show dành cho các nghệ sĩ nữ trên 30 tuổi khiến dân tình trầm trồ. Em bé quốc dân một thời hiện đã bước sang tuổi 30, vẫn trẻ trung, xinh đẹp và nhiệt huyết với âm nhạc.

Summer Night - tiết mục solo của Xuân Nghi tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Tối 2/10, tập 2 của Chị Đẹp Đạp Gió lên sóng, "bé Xuân Nghi" mang guitar điện lên sân khấu, trổ tài chơi nhạc cụ, vũ đạo và hát live ca khúc Summer Night của chính mình. Trên sân khấu chào sân show Chị Đẹp, Xuân Nghi phát huy mọi thế mạnh trình diễn.

Tạo hình, thần thái của chị đẹp 30 tuổi nhìn không khác gì idol thế hệ mới. Ca khúc Summer Night bản phối mới nhanh chóng viral, khiến công chúng phải chú ý đến 1 Chị Đẹp có màu sắc âm nhạc độc đáo, thời thượng và rất cảm xúc.

Visual như thần tượng thế hệ mới của Xuân Nghi

"Bé Xuân Nghi" mang guitar điện lên sân khấu, trổ tài chơi nhạc cụ, vũ đạo và hát live ca khúc Summer Night

Sau sân khấu Chị Đẹp, Summer Night lội ngược dòng, tiến lên top #6 BXH Viral Việt Nam của Spotify. Từ một sản phẩm bị "nhét trong góc kẹt", fan nhạc tìm ra Summer Night và chia sẻ rầm rộ. Sự nghiệp âm nhạc của Xuân Nghi được chú ý trở lại. Cô như một "kho báu bị bỏ quên" đã đến lúc được toả sáng. Trong bài chủ đề Ngôi Sao Giữa Thiên Hà, phân đoạn của Xuân Nghi cũng chiếm trọn spotlight bởi thần thái, khí chất quá nổi bật.

Sau sân khấu Chị Đẹp, Summer Night lội ngược dòng, tiến lên top #6 BXH Viral Việt Nam của Spotify

Đa tài đa nghệ, có kiến thức âm nhạc bài bản và có khả năng sáng tác, Xuân Nghi là gương mặt cực nổi bật trong dàn 30 Chị Đẹp năm nay. Nhạc hay thế này nhưng phải đến nay khán giả đại chúng mới có dịp biết đến, người hâm mộ mong Xuân Nghi sẽ nắm bắt được cơ hội, trở lại toả sáng hơn bao giờ nhờ bàn đạp từ chương trình Đạp Gió.