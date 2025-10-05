Tân Binh Toàn Năng thẳng tay loại thí sinh có visual đẹp nhất, bất chấp SOOBIN phản đối

Tập 1 của Tân Binh Toàn Năng 2025 đã chính thức lên sóng, mở màn cho một cuộc chiến khốc liệt, được đánh giá khắt khe theo chuẩn mực quốc tế. Với sự dẫn dắt của Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN, 11 thành viên thuộc đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào công diễn đầu tiên, chạm trán với nhóm nhạc 8TURN đến từ Hàn Quốc.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong quá trình luyện tập cho hai tiết mục thi đấu, Tân Binh Thái Lê Minh Hiếu bất ngờ từ chối tham gia buổi học tiếp theo vì lý do tinh thần cá nhân. NSX Tân Binh Toàn Năng buộc phải loại Minh Hiếu khỏi đội hình thi đấu Công diễn 1 dù SOOBIN muốn giữ lại đầy đủ đội hình cho đêm công diễn đầu tiên. Minh Hiếu bị loại khỏi tiết mục, và phần xuất hiện của anh trong tập 1 bị cắt tối đa. Đây được xem là một trong những án phạt nặng tay nhất ngay từ vòng mở màn, thể hiện “kỷ luật thép” của chương trình.

Trước tình huống này, SOOBIN đã thẳng thắn chia sẻ với Thái Lê Minh Hiếu: “Ở con đường này, việc mình kiềm chế cảm xúc và học được cách tự chủ bản thân cũng là cách để mình tiến xa hơn. Anh nghĩ nó không nên xuất hiện một lần nào nữa trong chặng đường tiếp theo của em.” Về phía Minh Hiếu, nam tân binh cũng nhìn nhận đây là một bài học lớn trong hành trình làm nghề, cho biết sẽ nỗ lực rèn luyện để kiểm soát cảm xúc và không để bản thân đánh mất cơ hội quý giá như vậy thêm lần nào nữa.

Trên mạng xã hội, cái tên Thái Lê Minh Hiếu tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng chương trình quá khắt khe với một tân binh còn non kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì Minh Hiếu là một trong những visual nổi bật nhất đội hình Tân Binh Thăng Cấp. Không ít bình luận kêu gọi “hãy cho Minh Hiếu cơ hội thứ hai”, mong anh có thể trở lại trong những vòng sau.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng việc loại Minh Hiếu là hoàn toàn đúng đắn. Trong môi trường idol, sự chuyên nghiệp và khả năng tự kiểm soát cảm xúc là yếu tố tối quan trọng. Một người trẻ chưa thể cân bằng được tinh thần và trách nhiệm sẽ khó đứng vững trong ngành giải trí đầy áp lực này. “Đẹp thôi chưa đủ để làm idol. Cần phải có bản lĩnh nữa”, một khán giả bình luận.

Thái Lê Minh Hiếu là một trong những gương mặt nổi bật nhất đội hình Tân Binh Thăng Cấp của chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025. Sinh năm 2003, Minh Hiếu được biết đến là trainee có ngoại hình sáng, phong thái sân khấu tự tin và được nhiều khán giả nhận xét sở hữu visual “chuẩn idol Hàn Quốc”. Trước khi tham gia chương trình, anh từng hoạt động với vai trò dancer tự do, góp mặt trong một số dự án âm nhạc online và được chú ý nhờ thần thái lạnh lùng, cá tính. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng Minh Hiếu được đánh giá là một trong những “át chủ bài visual”. Chính vì vậy, việc Thái Lê Minh Hiếu bị loại khỏi Công diễn 1 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Dù phải nhận tin không vui ở ngay tập đầu, Tân Binh Toàn Năng 2025 vẫn được đánh giá cao về chất lượng sân khấu. Từ phần trình diễn vũ đạo đồng đều đến visual nổi bật của dàn thí sinh, chương trình cho thấy sự đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp. Nhiều khán giả nhận xét rằng dù Việt Nam thất bại trong vòng đấu đầu tiên trước 8TURN, tinh thần cầu tiến và chất lượng trình diễn của các Tân Binh đã đủ khiến người hâm mộ tự hào.