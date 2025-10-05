Tối 4/10, buổi concert Reverie nằm trong khuôn khổ World Tour của Baekhyun (EXO) đã chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Sau 1 năm 6 tháng kể từ Lonsdaleite Tour tại TP.HCM, nam thần nhà SM trở lại Việt Nam trong vòng tay của V-Eri từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tới ủng hộ thần tượng.

Tại đây, cộng đồng V-Eri toàn trai xinh gái đẹp đã lên đồ tươm tất, váy áo xúng xính để chuẩn bị gặp gỡ Baekhyun. Với màu hồng - tím chủ đạo, các fan biến hoá trang phục với nhiều kiểu thiết kế khác nhau: từ váy barbie, váy xoè, trang phục cô dâu đến áo dài, outfit Hip-hop hay Y2K - tạo nên một không gian ngập tràn sắc màu tình yêu.

Baekhyun xuất hiện trên sân khấu diện mạo bí ẩn, phong trần trong bộ trang phục all-black. Anh chàng mở màn với loạt ca khúc được yêu thích từ 2 mini album Delight và EP Hello, World như Young, Ghost, Pineapple Slice, Woo… Nam idol gây ấn tượng với giọng hát nội lực, vô cùng bắt mic. Là một trong số main vocal của EXO, Baekhyun khiến fan trầm trồ không ngớt khi phong độ ca hát vẫn ổn định qua hơn 1 thập kỷ hoạt động.

Baekhyun gây ấn tượng với giọng hát nội lực, vô cùng bắt mic

Trước khi bước vào phase 2, Baekhyun đã có một khoảnh khắc đang rất viral trên MXH. Anh chàng đang "cầu diễn" một cách cool ngầu, xoay người bước vào cánh cửa dẫn ra sau cánh gà thì vô tình vấp chân suýt ngã nhào trên cầu thang. Rất may, nam thần sinh năm 1992 đã lấy lại được thăng bằng và khép lại phase 1, để lại khán đài tràng cười khoái chí vang vọng Cung Thể thao.

Anh chàng đang diễn cool ngầu thì vấp chân suýt vồ ếch khiến cả khán đài bật cười giòn tan

Thay xong outfit, Baekhyun đổi sang mic đeo tai nhằm phục vụ cho set diễn yêu cầu vũ đạo và performance. Anh chàng đem tới cho khán giả loạt bài hát như Bambi, Chocolate, Good Morning… da dạng từ nhiều EP và mini album trong sự nghiệp. Kết hợp với dàn dancer, Baekhyun gây mê hàng nghìn V-Eri với sức hút quyến rũ khó cưỡng. Anh chàng phô diễn khả năng vừa nhảy hùng hục, vừa hát live không sót một chữ.

Baekhyun trong tạo hình bí ẩn, quyến rũ

Anh chàng phô diễn khả năng vừa nhảy hùng hục, vừa hát live không sót một chữ

Sang tới set diễn cuối, Baekhyun "đổi mood" sang những tiết mục funky, mang màu sắc tươi sáng hơn như Candy, Elevator, Garden In The Air… Anh chàng "tốc biến" sang tạo hình nhí nhảnh, khoe trọn nhan sắc không tuổi như bị mắc kẹt ở thời mới debut với EXO. Người hâm mộ cảm thán liên tục visual trẻ trung, dễ thương cứ ngỡ như chàng trai nhà bên. Đến gần cuối concert, mỹ nam vẫn duy trì được nguồn năng lượng bùng nổ, vui vẻ giao lưu với khán giả trong khi trình diễn.

Baekhyun "đổi mood" sang những tiết mục funky, mang màu sắc tươi sáng hơn

Visual hack tuổi đỉnh cao của Baekhyun

Đặc biệt, qua màn hình LED, người hâm mộ có thể nhận ra anh chàng bị mẩn đỏ quanh cổ, nghi là do dị ứng thời tiết hoặc bị bí da. Thời tiết Hà Nội mấy ngày gần đây oi bức, khiến địa điểm tổ chức concert cũng chìm trong làn sóng nhiệt nóng nực. Chỉ mới thể hiện vài ca khúc, cả Baekhyun lẫn dàn vũ công đã chảy mồ hôi ròng ròng, ai nấy mặt cũng ướt hết tóc. Biểu diễn xuyên suốt trong hơn 2 tiếng, Baekhyun có lẽ đã phải chịu nóng, sự mệt mỏi dẫn đến việc phần da cổ bị nổi nốt. Anh chàng bị phát hiện liên tục gãi lén để tránh cho fan lo lắng.

Baekhyun, do bầu không khí nóng quá, nên bị nổi mẩn đỏ quanh cổ

Anh chàng liên tục gãi cổ

Một điều thú vị là Baekhyun lần này trở thành trò đùa cợt của cộng đồng V-Eri. Anh chàng bị "thao túng" rằng động tác ngửa bàn tay, đặt lên trán là cách nhân viên chào sếp ở Việt Nam. Thấy quá vô lý, anh chàng gặng hỏi mãi nhưng khán giả vẫn một lòng diễn tới cùng, khẳng định đó là văn hoá chào hỏi tại mảnh đất hình chữ S. Phải cho đến khi Baekhyun vào trong cánh gà nghỉ ngơi trong khoảng 10-15', anh chàng mới kịp tìm tòi và hiểu ra V-Eri "chơi xỏ" mình.

Chuẩn bị khép lại concert, fan Việt đã tặng anh đoạn video được chỉnh sửa và cắt ghép từ nhiều đoạn video khác từ V-Eri, bày tỏ tình cảm và thông điệp ý nghĩa tới anh chàng. Sau đó, cả khán đài đồng thanh hát vang ca khúc kinh điển Chiếc Đèn Ông Sao gửi tặng Baekhyun, đồng thời chào mừng lễ Trung Thu sớm cùng thần tượng. Nam idol tỏ vẻ khoái chí, hát theo 1-2 câu với phát âm ngọng líu ngọng lô. Anh chàng cho biết bài hát vô cùng đáng yêu, đồng thời liên tục hát lại và kêu gọi fan hoà ca cho anh nghe.

Baekhyun khoái chí với ca khúc Chiếc Đèn Ông Sao

Baekhyun gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng người hâm mộ đã luôn ủng hộ sự nghiệp của anh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần nhiệt huyết, máu lửa từ V-Eri. Anh chàng hẹn fan vào một ngày không xa, hứa hẹn sẽ trở lại Việt Nam để tổ chức concert hay đi du lịch, được gặp lại người hâm mộ.