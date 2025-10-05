Chi Pu - Tóc Tiên đọ visual khét lẹt, Kwon Eunbi và Jay Park bùng nổ cùng full line-up WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025

Còn hơn 1 tháng nữa, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 sẽ chính thức “đổ bộ” tại Vạn Phúc City (TP.HCM) trong 2 ngày 15–16/11. Là một trong những lễ hội nhạc nước đình đám bậc nhất châu Á, sự kiện năm nay đang khiến cộng đồng fan Việt nóng hơn bao giờ hết. Không chỉ mang trọn vẹn trải nghiệm âm nhạc - giải trí - visual - hiệu ứng té nước mãn nhãn, WATERBOMB 2025 còn “chơi lớn” với dàn line-up khủng kết hợp Hàn - Việt.

Sau khi kết thúc đợt Early Bird, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 đã chính thức mở bán Phase 1 với nhiều hạng vé đa dạng, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khán giả. Cụ thể, vé Daytime Check-in (check-in trước 16h) có giá ưu đãi 999.000 đồng, trong khi vé 1 Day Pass được mở bán ở mức 1.039.000 đồng. Với những tín đồ muốn “quẩy” cả hai ngày, gói 2 Day Pass hiện được bán với giá 1.899.000 đồng. Ngoài ra, khán giả còn có thể lựa chọn các khu vực đặc biệt như Splash (Fan Zone) với mức giá 2.799.000 đồng, hay Splash Wave (Cat Zone) - hạng vé cao cấp nhất, mang đến trải nghiệm cận sân khấu - có giá 4.399.000 đồng.

Sau những cái tên từng gây bùng nổ mạng xã hội trước đó như Bi Rain, Jay Park, Hwasa, B.I, EXID, MONSTA X Shownu X Hyungwon, Kwon Eunbi, SOOBIN, Quang Hùng MasterD hay SOOBIN, BTC đã tiếp tục công bố thêm 11 nghệ sĩ, hoàn thiện bức tranh WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 với tổng cộng 20 set diễn. Việc bổ sung này không chỉ nâng cấp độ “khủng” của line-up, mà còn hứa hẹn biến 2 đêm đại tiệc tại Vạn Phúc City trở thành hành trình âm nhạc bùng nổ mọi giác quan.

Nhiều nghệ sĩ được thêm vào line-up WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025

Đội hình Kpop đông đủ với đa dạng cá tính âm nhạc, 2 idol gốc Việt trở lại quê nhà

Gương mặt mới nhất được “update” vào đội hình Kpop chính là TEMPEST - nhóm nhạc nam gen 4 đầy tiềm năng dưới trướng Yuehua Entertainment. Ra mắt năm 2022, TEMPEST nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ năng lượng bùng nổ, vũ đạo mạnh mẽ với nhiều ca khúc được yêu thích như Bad News, Dangerous, Vroom Vroom … Đặc biệt, sự xuất hiện của Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - thành viên người Việt duy nhất trong nhóm - chắc chắn sẽ khiến khán giả quê nhà vỡ oà cảm xúc. 7 chàng trai mang trong mình tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết hứa hẹn biến đại hội nhạc nước tại TP. HCM thành một “sân chơi” đúng nghĩa.

TEMPEST

Skull & Haha - bộ đôi kỳ cựu của làng Hip-hop Hàn Quốc - sẽ mang tới WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 nguồn năng lượng reggae pha hip-hop đặc trưng. Nếu Skull nổi bật với chất giọng khàn đầy nội lực, thì Haha lại quen thuộc với khán giả Hàn nhờ vừa làm nhạc vừa “phủ sóng” trên các show giải trí đình đám. Khi kết hợp cùng nhau, cả hai tạo nên phản ứng hóa học ăn ý, mang đến “gia vị lạ” đậm chất đường phố và không khí tiệc tùng.

Skull & Haha

Tiếp đến là Sandara Park - “nữ thần hack tuổi” từng làm mưa làm gió cùng 2NE1. Sau nhiều năm hoạt động, Dara vẫn giữ nguyên sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung và phong cách trình diễn lôi cuốn. Từ những bản hit huyền thoại như I Am The Best, Fire cho đến các sản phẩm solo đậm dấu ấn cá nhân như Kiss, 2 Proud Festival … Dara hứa hẹn sẽ biến WATERBOMB thành một sân khấu bùng nổ cả về âm nhạc lẫn visual, khiến fan Việt không thể rời mắt.

Sandara Park

Góp mặt trong đội hình nữ tại WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 là tripleS - nhóm nhạc gen 4 độc đáo với concept “idol của fan, do fan quyết định”. Ra mắt năm 2022 dưới trướng MODHAUS, tripleS gây chú ý với số thành viên lên tới 24 cùng phong cách âm nhạc biến hoá đa dạng. Nhóm nhanh chóng thu hút sự quan tâm toàn cầu nhờ loạt ca khúc như Generation, Rising, Cherry Talk … Đặc biệt, tripleS còn có thành viên gốc Việt Nien (Hứa Niệm Từ), khiến sự xuất hiện của nhóm tại Việt Nam càng thêm được chờ đón.

tripleS

Tuy mới debut đầu năm 2024, ALL(H)OURS đã khẳng định cá tính riêng với phong cách hiện đại và đầy swag. Nhóm chọn cách thể hiện sự ngông nghênh, nhiệt huyết tuổi trẻ qua từng sân khấu. Với 7 thành viên, ALL(H)OURS đem đến năng lượng sôi nổi và vibe phóng khoáng, cực kỳ phù hợp với không khí lễ hội té nước.

ALL(H)OURS

Nối vòng tay với dàn nghệ sĩ Kpop vừa được công bố, Jay Park chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt của lễ hội lần này. Là rapper kiêm nghệ sĩ R&B hàng đầu, anh sở hữu loạt bản hit đình đám như MOMMAE, JOAH, All I Wanna Do, Me Like Yuh hay gần đây nhất là GANADARA . Với phong cách trình diễn mê hoặc và khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, Jay Park hứa hẹn biến WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 thành không gian âm nhạc “cháy đét”.

Jay Park

Mang đến sự kết hợp mới mẻ, bộ đôi Shownu và Hyungwon của MONSTA X sẽ cùng nhau khuấy động WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 ra trò. Shownu nổi bật với phong thái mạnh mẽ và vũ đạo sắc bén, trong khi Hyungwon gây ấn tượng bằng giọng hát trầm ấm cùng tính cách tưng tửng đặc trưng. Không có sự hỗ trợ của đông đủ thành viên, người hâm mộ đang hóng từng ngày 2 nam idol sẽ mang đến bất ngờ gì cho khán giả.

Shownu và Hyungwon

Đến với đêm nhạc lần này, Kwon Eunbi khẳng định danh xưng “nữ hoàng WATERBOMB” thế hệ mới khi trở lại lễ hội tại TP.HCM. Không chỉ sở hữu visual xinh xắn và rạng rỡ, Kwon Eunbi còn khiến khán giả phải xao xuyến trước những vẻ bốc lửa, tràn đầy sức sống của mình. Lần xuất hiện này, cô được kỳ vọng sẽ một lần nữa “đốt nóng” bầu không khí nhạc nước. Những ca khúc gắn liền với WATERBOMB như Underwater, Door, The Flash … sẽ được nữ ca sĩ đem tới và hòa cùng làn nước mát lạnh.

Kwon Eunbi

Hwasa - giọng ca cá tính hàng đầu Kpop gen 3 sẽ đem đến một sắc màu hoàn toàn khác tại WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025. Được biết đến với phong cách phóng khoáng, giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng, Hwasa luôn khiến khán giả không thể rời mắt. Sự góp mặt của cô hứa hẹn sẽ biến lễ hội âm nhạc mùa hè thành một bữa tiệc cuồng nhiệt, táo bạo với loạt bản hit TWIT, Maria, I Love My Body, I’m A B…

Hwasa

Tại đây, khán giả có dịp chứng kiến Bi Rain - một trong những nghệ sĩ tiêu biểu đưa làn sóng Hàn lưu vươn ra châu Á. Hơn 2 thập kỷ hoạt động, anh chàng vẫn giữ vững phong độ với lối trình diễn sexy và những bước nhảy điêu luyện. Sự xuất hiện của Rain không chỉ gợi nhắc thời kỳ hoàng kim của Kpop mà còn hứa hẹn đem đến một phần thể hiện “máu lửa” của “ông hoàng vũ đạo” một thời.

Bi Rain

Sân khấu WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 khi có sự trở lại của EXID - nhóm nữ từng làm mưa làm gió với loạt hit gây nghiện như Up & Down, Ah Yeah, Hot Pink, DDD … Sở hữu phong cách sexy, cuốn hút cùng kỹ năng trình diễn live đỉnh cao, EXID luôn biết cách khuấy động bầu không khí khán giả. Lần tái ngộ này, nhóm nữ sẽ mang đến phần trình diễn rực lửa, thổi bùng không khí lễ hội nhạc nước.

EXID

Chốt sổ line-up Kpop là B.I - rapper, ca sĩ kiêm producer đầy tài năng, cũng là một nhân tố được dân tình mong ngóng từng ngày. B.I luôn trở lại mạnh mẽ với loạt album solo như Waterfall, To Die For hay mới nhất là Wonderland , khẳng định vị thế riêng trong làng hiphop Kpop. Anh chàng hứa hẹn sẽ mang đến một set diễn bùng nổ năng lượng, khuấy động sân khấu WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 theo đúng tinh thần “cháy hết mình”.

B.I

Chi Pu - Tóc Tiên khoe trọn sắc vóc nóng bỏng tại WATERBOMB, HIEUTHUHAI góp nhiệt cho dàn sao Việt

Được biến đến như một trong những rapper nữ nổi bật nhất của thế hệ mới, tlinh mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung, cá tính cùng khả năng biến hóa qua nhiều thể loại. Sau loạt ca khúc đình đám như Gái Độc Thân, nếu lúc đó, ghệ iu dấu của em ơi … cô nhanh chóng trở thành đại diện cho tinh thần phóng khoáng và tự do của Gen Z Việt. Lần xuất hiện tại WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 , tlinh hứa hẹn sẽ đem lại một set diễn ma mị và cuốn hút, khó ai có thể rời mắt.

tlinh

Sau dấu ấn mạnh mẽ từ Đạp Gió 2023 , Chi Pu đã thoát khỏi hình ảnh hot girl để khẳng định bản thân là một performer thực thụ. Cô liên tục cho ra đời các bản hit như Anh Ơi Ở Lại, Đoá Hoa Hồng, Sashimi … và gây ấn tượng nhờ sự nghiêm túc, nỗ lực bền bỉ trên hành trình âm nhạc. Không chỉ sở hữu visual “nghiêng nước nghiêng thành”, Chi Pu còn chinh phục khán giả bằng phong cách trình diễn mê hoặc, kết hợp giữa vũ đạo bắt mắt và thần thái cuốn hút. Đây chắc chắn sẽ là một trong những gương mặt tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất sự kiện.

Chi Pu

Người hâm mộ còn được gặo gỡ Chị Đẹp “lửa nghề” - Tóc Tiên - người luôn giữ vững sức hút qua nhiều năm hoạt động. Tên tuổi cô gắn liền với loạt hit đình đám như Ngày Mai, Có Ai Thương Em Như Anh, 906090 … Nổi bật bởi phong độ ổn định, khả năng thanh nhạc chắc chắn cùng phong cách trình diễn bốc lửa, Tóc Tiên luôn đem đến những phần trình diễn cuốn hút từ âm thanh đến hình ảnh. WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 sẽ là dịp để nữ ca sĩ tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng của mình.

Tóc Tiên

Là rapper trẻ hot nhất nhì Vpop hiện nay, HIEUTHUHAI ghi dấu ấn bằng loạt bản hit chục triệu view như Exit Sign, Ngủ Một Mình, Không Thể Say … Anh còn gây “bùng nổ” nhờ những lần xuất hiện trong nhiều gameshow ăn khách. Với phong cách biểu diễn trẻ trung, lyric bắt tai và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng, HIEUTHUHAI hứa hẹn sẽ “đốt nóng” không khí của WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 , khiến hàng chục nghìn khán giả bùng nổ cảm xúc.

HIEUTHUHAI

Nghệ sĩ Việt cuối cùng được xướng tên trong dàn line-up mới chính là MIN - nữ ca sĩ sở hữu loạt bản hit trendy, bắt tai như Ghen, Có Em Chờ, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, Bài Này Chill Phết … Không chỉ ghi điểm bởi chất giọng ngọt ngào, MIN còn gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ cùng năng lượng tích cực lan tỏa trên sân khấu. Tại WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 , cô hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc “chill hết nấc” giữa bầu không khí cuồng nhiệt của đại hội nhạc nước.

MIN

Quang Hùng MasterD - hiện tượng châu Á với bản hit Dễ Đến Dễ Đi - sẽ lần đầu tiên “cháy” hết mình cùng khán giả tại WATERBOMB . Không chỉ sở hữu chất giọng luyến láy đặc trưng, anh còn ghi điểm với khả năng sáng tác, phối khí hiện đại và năng lượng sân khấu có thể khiến cả đại nhạc hội bùng nổ. Người hâm mộ đang háo hức chờ xem MasterD sẽ “biến tấu” loạt ca khúc Thuỷ Triều, Tình Đầu Quá Chén, Thả Anh Ra … theo phong cách “ướt át” đậm chất WATERBOMB ra sao.

Quang Hùng MasterD

Tiếp nối làn sóng nhạc trẻ, Dương Domic - giọng ca Gen Z từng tạo dấu ấn với EP Dữ Liệu Quỷ và bản hit Mất Kết Nối - chính thức góp mặt tại WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 . Sở hữu visual tươi sáng cùng phong cách trình diễn duyên dáng, nam ca sĩ sinh năm 2000 hứa hẹn mang đến một làn gió mới đầy cảm xúc, dễ dàng kết nối và khiến khán giả trẻ đồng loạt “quẩy” theo.

Dương Domic

Thêm một điểm nhấn trong line-up chính là “hoàng tử” SOOBIN. Anh chàng vốn nổi tiếng nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ ballad tình cảm với Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im cho đến những bản nhạc sôi động đậm màu sắc sôi động như Blackjack, Heyyy, Bật Nó Lên. Đặc biệt, cộng đồng fan KINGDOM đang cực kỳ mong chờ set diễn mang màu sắc dân gian đương đại mà SOOBIN sẽ lần đầu trình diễn trên sân khấu WATERBOMB .

SOOBIN

Với loạt đãi ngộ hấp dẫn từ giá vé linh hoạt, trải nghiệm “ướt át” đặc trưng đến dàn line-up quy tụ sao hạng A từ Hàn sang Việt, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 thực sự là điểm hẹn không thể bỏ lỡ của tháng 11. Từ visual ngút ngàn đến khả năng trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ, cho đến loạt sân khấu quốc tế mãn nhãn, tất cả hứa hẹn sẽ biến WATERBOMB trở thành tâm điểm giải trí Việt lớn nhất nhì dịp cuối năm. Có thể nói, người lãi nhất vẫn là fan khi được trải nghiệm một “đại hội nhạc nước” đúng nghĩa: vừa cháy hết mình cùng âm nhạc, vừa đắm chìm trong bầu không khí sôi động chưa từng có.