Đếm ngược 2 tháng, WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025 sẽ chính thức cập bến Vạn Phúc City, TP.HCM vào ngày 15-16/11. Là lễ hội nhạc nước hoành tráng và có quy mô lớn nhất nhì châu Á, người hâm mộ Việt Nam không khỏi nôn nóng và háo hức khi chuẩn bị được hòa chung bầu không khí sôi động của âm nhạc - giải trí - visual - hiệu ứng té nước. Ngay sau khi thông tin phủ sóng, dân tình đã rủ nhau chuẩn bị hầu bao cho công cuộc săn vé.

Vừa mới đây, BTC đã tung ra chương trình giảm giá 31% giá vé Early Bird, giúp khán giả - đặc biệt là những bạn trẻ hạn chế về mặt kinh tế - có thể tiếp cận dễ dàng hơn tới đại WATERBOM Hồ Chí Minh 2025. 3 hạng vé là GA (General Area), Splash và Splash Wave lần lượt có mức giá ưu đãi là 899 nghìn đồng, 2.399 triệu đồng và 3.799 triệu đồng. So với giá thành gốc, đây là số tiền hợp lý để có vị trí đẹp và thuận tiện nhất với nhu cầu người xem.

Làm nên sự đặc biệt cho WATERBOMB lần này không thể không nhắc đến dàn line-up “khét lẹt” Việt - Hàn kết hợp. Dù chưa bật mí hết, những cái gương mặt Kpop gồm Kwon Eunbi, Jay Park, Hwasa, Bi Rain, B.I, EXID, Shownu X Hyungwon (Monsta X)... đã đủ để “lên giây cót” tinh thần cho đông đảo fan. Ngoài ra, 3 đại diện nước nhà đã lộ diện là SOOBIN, Quang Hùng MasterD và Dương Domic.

Dàn idol Kpop đình đám đổ bộ tới TP.HCM, Jay Park và “nữ thần WATERBOMB” khiến fan hú hét

Gương mặt đầu tiên xuất hiện trong danh sách khách mời trình diễn lần này là B.I - rapper, ca sĩ kiêm producer đầy tài năng. Hậu rời iKON, B.I trở lại mạnh mẽ với loạt album solo như Waterfall, To Die For hay mới nhất là Wonderland, khẳng định vị thế riêng trong làng hiphop Kpop. Anh chàng hứa hẹn sẽ mang đến một set diễn bùng nổ năng lượng, khuấy động sân khấu WATERBOMB theo đúng tinh thần “cháy hết mình”.

B.I

Sân khấu WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025 khi có sự trở lại của EXID - nhóm nữ từng làm mưa làm gió với loạt hit gây nghiện như Up & Down, Ah Yeah, Hot Pink, DDD… Sở hữu phong cách sexy, cuốn hút cùng kỹ năng trình diễn live đỉnh cao, EXID luôn biết cách khuấy động bầu không khí khán giả. Lần tái ngộ này, nhóm nữ sẽ mang đến phần trình diễn rực lửa, thổi bùng không khí lễ hội nhạc nước.

EXID

Tại đây, khán giả có dịp chứng kiến Bi Rain - một trong những nghệ sĩ tiêu biểu đưa làn sóng Hàn lưu vươn ra châu Á. Hơn 2 thập kỷ hoạt động, anh chàng vẫn giữ vững phong độ với lối trình diễn sexy và những bước nhảy điêu luyện. Sự xuất hiện của Rain không chỉ gợi nhắc thời kỳ hoàng kim của Kpop mà còn hứa hẹn đem đến một phần thể hiện “máu lửa” của “ông hoàng vũ đạo” một thời.

Bi Rain

Hwasa - giọng ca cá tính hàng đầu Kpop gen 3 sẽ đem đến một sắc màu hoàn toàn khác tại WATERBOMB 2025. Được biết đến với phong cách phóng khoáng, giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng, Hwasa luôn khiến khán giả không thể rời mắt. Sự góp mặt của cô hứa hẹn sẽ biến lễ hội âm nhạc mùa hè thành một bữa tiệc cuồng nhiệt, táo bạo với loạt bản hit TWIT, Maria, I Love My Body, I’m A B…

Hwasa

Tiếp nối dàn line-up đình đám, Kwon Eunbi khẳng định danh xưng “nữ hoàng WATERBOMB” thế hệ mới khi trở lại lễ hội tại TP.HCM. Không chỉ sở hữu visual xinh xắn và rạng rỡ, Kwon Eunbi còn khiến khán giả phải xao xuyến trước những vẻ bốc lửa, tràn đầy sức sống của mình. Lần xuất hiện này, cô được kỳ vọng sẽ một lần nữa “đốt nóng” bầu không khí nhạc nước. Những ca khúc gắn liền với WATERBOMB như Underwater, Door, The Flash… sẽ được nữ ca sĩ đem tới và hòa cùng làn nước mát lạnh.

Kwon Eunbi

Mang đến sự kết hợp mới mẻ, bộ đôi Shownu và Hyungwon của MONSTA X sẽ cùng nhau khuấy động WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025 ra trò. Shownu nổi bật với phong thái mạnh mẽ và vũ đạo sắc bén, trong khi Hyungwon gây ấn tượng bằng giọng hát trầm ấm cùng tính cách tưng tửng đặc trưng. Không có sự hỗ trợ của đông đủ thành viên, người hâm mộ đang hóng từng ngày 2 nam idol sẽ mang đến bất ngờ gì cho khán giả.

Shownu và Hyungwon

Cái tên mới nhất vừa gia nhập đội hình WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025 không ai khác là nam thần sexy Jay Park. Jay Park chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt của lễ hội lần này. Là rapper kiêm nghệ sĩ R&B hàng đầu, anh sở hữu loạt bản hit đình đám như MOMMAE, JOAH, All I Wanna Do, Me Like Yuh hay gần đây nhất là GANADARA. Với phong cách trình diễn mê hoặc và khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, Jay Park hứa hẹn biến WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025 thành không gian âm nhạc “cháy đét”.

Jay Park

Dàn sao Việt toàn gương mặt trẻ được yêu thích bậc nhất, visual tràn ngập không gian

Đại diện Việt Nam đầu tiên được xướng tên là Quang Hùng MasterD - hiện tượng châu Á với bản hit Dễ Đến Dễ Đi sẽ lần đầu “quẩy” WATERBOMB cùng người yêu nhạc. Ngoài chất giọng luyến láy khó lẫn, anh còn sở hữu khả năng sáng tác và phối khí hiện đại cùng khả năng “up mood” khán giả đến vỡ oà. Dân tình đang thấp thỏm không biết liệu Quang Hùng MasterD sẽ “xào nấu” loạt bản hit Thuỷ Triều, Tình Đầu Quá Chén, Thả Anh Ra… ra sao với tinh thần WATERBOMB.

Quang Hùng MasterD

Tiếp nối làn sóng nhạc trẻ, Dương Domic là cái tên tiếp theo đặt chân đến WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025. Với sức hút từ EP Dữ Liệu Quỷ cùng bản hit Mất Kết Nối, nam ca sĩ sinh năm 2000 hứa hẹn mang đến sự tươi mới, nhiều cảm xúc cho đại nhạc hội. Gây ấn tượng với visual sáng bừng và nét duyên dáng, Dương Domic dễ dàng kết nối và hoà nhịp với đông đảo khán giả trẻ.

Dương Domic

Thổi thêm sức nóng cho đội hình quốc nội hiện tại là “hoàng tử” SOOBIN. Nam ca sĩ có thể linh hoạt “chuyển lane” từ thể loại nhạc ballad nhẹ nhàng như Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im, Dancing In The Dark… đến chất liệu xập xình như Blackjack, Heyyy, Bật Nó Lên… Hơn thế nữa, KINGDOM nói riêng và cộng đồng người hâm mộ nói chung đều nóng lòng để thưởng thức set diễn dân gian đương đại từ SOOBIN trên sân khấu WATERBOMB.

SOOBIN

Với mức giá ưu đãi dễ tiếp cận, cộng hưởng cùng dàn nghệ sĩ quốc tế và nội địa đình đám, WATERBOMB Hồ Chí Minh 2025 rõ ràng đưa khán giả thành những người “lãi” nhiều nhất. Không chỉ được tận hưởng trải nghiệm âm nhạc - giải trí - visual hoành tráng, người hâm mộ Việt còn được chứng kiến bước tiến mới của thị trường festival trong nước. WATERBOMB đang phát đi tín hiệu tích cực rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn mới của những lễ hội âm nhạc tầm cỡ châu lục.