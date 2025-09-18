Nguyễn Hùng được biết đến như một tân binh mới nổi với bản hit quốc dân làm rung động cả Vpop. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng trước khi bước lên sân khấu, anh từng chỉ là một chàng sinh viên ngành điện ô tô, ban ngày vùi đầu vào dây dợ máy móc, ban đêm lặng lẽ tìm đến quán bar nghe live band. Tiền lương ít ỏi được anh dành dụm chỉ để mua vài chai bia, rồi nép mình dưới khán đài, lặng thinh thưởng thức âm nhạc.

Nguyễn Hùng 1 năm có 2 ca khúc hit

Có lẽ cũng chính vì xuất phát điểm bình dị ấy mà ngay cả khi đã thành công và trở nên quen thuộc hơn với công chúng, Nguyễn Hùng vẫn giữ nguyên sự mộc mạc, gần gũi. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về những thần tượng có ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của mình, anh thẳng thắn cho biết bản thân ít nghe nhạc nước ngoài vì… “dốt tiếng Anh”. Thay vào đó, Hùng gắn bó nhiều hơn với nhạc Việt và ngưỡng mộ những nghệ sĩ như Thắng, Hải Bột, Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng hay Đen Vâu. Anh vẫn luôn thắc mắc và trầm trồ: làm sao họ có thể viết ra những ca từ tinh tế và giàu cảm xúc đến thế?

Nguyễn Hùng biểu diễn ờ concert Quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh

Nam nghệ sĩ cũng bật mí về một kỷ niệm đặc biệt tại concert Quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh diễn ra vào ngày 01/09/2025, nơi anh lần đầu tiên được gặp gỡ thần tượng của mình - Đen Vâu. Thế nhưng trong khi Đen vui vẻ giao lưu với các thành viên Tiểu đội 1, anh lại ngập ngừng không dám bước đến xin bắt tay. Ngay cả lúc ra về, dù một lần nữa đi ngang qua Đen, anh vẫn lặng lẽ bước qua: “Tôi thậm chí còn đi ngang qua anh ấy mà không đủ can đảm để nói: ‘Anh ơi, cho em bắt tay một cái’. Tôi… ngại lắm.” - Hùng kể lại. Dù vậy, anh vẫn tin vào một ngày nào đó sẽ có dịp gặp lại thần tượng: “Tôi gửi gắm năng lượng vào tương lai, tin chắc rằng mình sẽ gặp họ lần nữa. Để làm gì thì chưa biết, nhưng cứ tin là sẽ gặp được đã.”

Nguyễn Hùng chia sẻ về kỷ niệm với Đen Vâu

Gặp Đen Vâu ngoài đời khiến Nguyễn Hùng hồi hộp

Trong dòng chảy Vpop, đã từng có không ít gương mặt mới gây chú ý, nhưng để được xem là “kỳ tích”, không truyền thông hậu thuẫn, không bệ phóng sẵn có mà vẫn vụt sáng thì câu chuyện của Nguyễn Hùng cùng ban nhạc indie MAYDAYs là trường hợp hiếm hoi. Ngày 14/02/2025, ca khúc debut Phép Màu ra mắt, mang theo một làn gió lạ vào thị trường nhạc Việt. Không ồn ào bùng nổ tức thì, giai điệu pop ballad ngọt ngào cùng ca từ giản dị đã từng bước len vào trái tim người nghe, âm thầm tích lũy sức hút trước khi thật sự bùng nổ. Chỉ sau nửa năm, từ một bản OST indie, Phép Màu đã vươn mình trở thành hiện tượng quốc dân.

Nguyễn Hùng là tân binh nổi bật nhất 2025

Tiếp nối thành công đó, Nguyễn Hùng chứng minh tài năng của mình với Còn Gì Đẹp Hơn - ca khúc khắc họa ký ức chiến tranh, niềm tự hào dân tộc và những xúc cảm thiêng liêng về lịch sử. Nếu Phép Màu chạm đến những rung cảm của tình yêu và sự đồng điệu, thì Còn Gì Đẹp Hơn lại khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nơi ký ức đau thương hòa quyện cùng tinh thần bất khuất. Cả hai ca khúc đều vang lên trong những thời khắc trọng đại của đất nước, đưa Nguyễn Hùng trở thành điểm sáng.

Còn Gì Đẹp Hơn - ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9

Màn debut của Nguyễn Hùng có thể xem là một “cú twist” ngoạn mục. Từ một giọng ca indie mộc mạc, không màu mè, anh trở thành hiện tượng, được cả khán giả nhận định là “ca sĩ số 1 concert quốc gia”. Thành công ấy xuất phát từ âm nhạc thuần túy, từ sự chân thành, mộc mạc. Dù đã sở hữu hai bản hit vang dội, Nguyễn Hùng vẫn giữ vẻ hiền lành, đôi khi ngượng nghịu, nhưng mỗi khi cầm đàn hay đứng trước máy quay, anh đều tỏa ra nguồn năng lượng trong trẻo, chân thực. Một nghệ sĩ giản dị, dí dỏm, và đáng mến đến mức khiến người ta muốn thốt lên: Giữa thế giới ồn ào này, còn gì đẹp hơn là gặp được một nghệ sĩ trong sáng như thế.