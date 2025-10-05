Tối 4/10, tập 3 của Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức lên sóng. Sau Live Stage 1 gây bão mạng xã hội với loạt tiết mục chất lượng, 30 Anh Trai bước tiếp vàvòng chọn đội hình cho Live Stage 2. Với kết quả từ Liên Quân và Live Stage 1, 4 đội trưởng Live Stage 2 chính thức lộ diện gồm: Karik, B Ray, buitruonglinh và Negav.

Sau loạt trò chơi và phần chiêu mộ “thử lòng” nhau đầy thú vị, 4 đội hình được chốt hạ: đội B Ray gồm Jaysonlei, Phúc Du, RIO, BigDaddy, Thái Ngân, OgeNus, Jey B; đội Negav có Vũ Cát Tường, GILL, Cody Nam Võ, Ryn Lee, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan; đội buitruonglinh quy tụ CONGB, Mason Nguyễn, TEZ, Lohan, Vương Bình, Nhâm Phương Nam và Otis; đội Karik sở hữu dàn thành viên mạnh không kém: Bùi Duy Ngọc, Sơn.K, Ngô Kiến Huy, HUSTLANG Robber, KHOI VU và Đỗ Nam Sơn.



Ngô Kiến Huy - “anh cả” giàu kinh nghiệm và có thâm niên nhất chương trình đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, hé lộ lý do thật sự khiến anh nhận lời tham gia Anh Trai Say Hi.

“Anh và bạn già của anh (Karik) có chung một tư tưởng, đến đây không phải giành giải gì hết. Anh đến đây để kết nối, để tìm những người bạn mới. Ở đây mỗi người có mục đích của mình, có bạn có lời hứa với gia đình, có bạn thì muốn chứng minh mình không phải người vô dụng. Cũng có người sẽ giống như anh, đến đây để tìm cảm hứng,” Ngô Kiến Huy tâm sự.

Nam ca sĩ cho rằng thắng thua đôi khi không phải điều quan trọng nhất: “Đôi khi giải Nhất, về mặt thành tích là quan trọng. Nhưng điều anh học được trong suốt 15 năm làm nghề, chính là tình cảm anh em dành cho nhau. Tụi em đứng bét, hay về sớm cũng được, nhưng tụi em không được phép bỏ cuộc. Anh nhận ra tình cảm mới là thứ giúp anh em mình tồn tại được. Từ bỏ là cái gây áp lực khủng khiếp nhất.”

Ngô Kiến Huy cũng thẳng thắn nhìn nhận việc bản thân và nhiều nghệ sĩ lớn tuổi hơn chọn “đi thi” giữa dàn anh em trẻ trung, năng động: “Cũng sẽ có một vài người đánh giá là tại sao anh em đi thi. Nhưng cuộc đời anh em mình mà, người ta đâu có sống giùm mình được. Cứ chơi thôi. Ai cũng có lý do tham gia Say Hi vì sự nổi tiếng, vì sự chứng minh, vì sự kết nối, vì danh vọng, vì tiền. Được hết. Nhưng mong sao anh em mình, ai ở lại ai đi tiếp, hãy nhớ là anh em mình đã cùng nhau rồi, thì mai sau bước ra ngoài đời, gọi là có, cần là giúp. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho chương trình này thật hay, thật nhiều ca khúc mà mọi người phải nghe đi nghe lại. Chứng minh cho họ thấy, anh em mình làm được, sẽ làm được và anh em mình sẽ là top chương trình âm nhạc Việt Nam.”

Chia sẻ của Ngô Kiến Huy phản ánh tinh thần chung của Anh Trai Say Hi - nơi mỗi nghệ sĩ, dù nổi tiếng hay mới vào nghề, đều được tôn trọng, lắng nghe và kết nối bằng âm nhạc. Trải qua nhiều năm hoạt động, Ngô Kiến Huy không còn cần một danh hiệu để chứng minh năng lực. Thay vào đó, thứ anh tìm kiếm chính là cảm hứng và sự gắn kết với thế hệ nghệ sĩ mới. Chính vì thế, hình ảnh “chàng Bắp” tại Anh Trai Say Hi mùa 2 mang đến năng lượng nhẹ nhàng, tích cực, khiến khán giả yêu mến.

Khán giả vẫn luôn tò mò lý do vì sao những cái tên đã có vị thế như Ngô Kiến Huy, BigDaddy, Karik hay Vũ Cát Tường chọn góp mặt trong Anh Trai Say Hi. Cũng như lời rap của Karik trong ca khúc Liên quân Độc Nhất Vô Nhị “Không đến đây với tâm lý đi thi” – đó là tinh thần chung của những nghệ sĩ lớn tham gia chương trình. Các nghệ sĩ không đặt nặng yếu tố cạnh tranh mà tạo ra một không gian ấm áp, đề cao sự tương trợ lẫn nhau. Anh Trai Say Hi cả 2 mùa đều tạo nên không gian cực cởi mở, chân thành. Quan hệ tích cực giữa 30 Anh Trai là lý do quan trọng giúp chương trình lan toả, gây sốt và làm nên điểm đặc trưng của văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt.