Kpop đối mặt nhiều vấn đề sau màn trình diễn của aespa trên truyền hình Mỹ

Lần này, tâm điểm tranh cãi là nhóm nữ aespa của SM Entertainment.

Đâu là khả năng thật của thần tượng?

Ngày 12/9, aespa xuất hiện trong chương trình buổi sáng nổi tiếng Good Morning America của đài ABC, thể hiện ca khúc Rich Man. Khác với những sân khấu hoành tráng thường thấy ở Hàn Quốc, nhóm biểu diễn mà không có vũ công phụ họa, không kỹ xảo quay phim, không ánh sáng rực rỡ hay hiệu ứng hình ảnh đặc trưng. Sự giản lược này khiến những lỗi nhỏ trong vũ đạo và sự thiếu đồng đều giữa các thành viên trở nên rõ ràng, và mạng xã hội lập tức "dậy sóng".

Dưới video đăng tải trên YouTube, hàng nghìn bình luận - chủ yếu bằng tiếng Hàn - bày tỏ thất vọng. Một khán giả viết: "Thần tượng là sản phẩm của rất nhiều chuyên gia. Khi tước đi phần dàn dựng công phu ấy, họ không còn thu hút như trước". Bình luận này nhận hơn 6.000 lượt thích. Một người khác thẳng thắn: "Tôi thấy choáng váng sau khi xem. Tại sao họ lại chọn cách biểu diễn như vậy?".

Nhóm aespa trên chương trình Good Morning America (Ảnh: soompi)

aespa không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó, Le Sserafim, Illit, Lisa (BLACKPINK) hay BTS cũng từng bị chỉ trích khi các sân khấu live không đáp ứng được kỳ vọng. Cứ vài tháng, Kpop lại chứng kiến một "cơn bão" tương tự, với cùng một luận điệu: thần tượng trông kém ấn tượng khi thiếu ánh đèn rực rỡ, đội ngũ quay phim chuyên nghiệp, nhạc nền mạnh mẽ và dàn vũ công hỗ trợ.

Từ đó, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu thần tượng Kpop nên được đánh giá bằng khả năng biểu diễn thật, hay bằng tổng thể hình ảnh mà họ và công ty tạo dựng?

Áp lực hoàn hảo

Đối với người hâm mộ, Kpop không đơn thuần là âm nhạc. Đó là sự hòa quyện của thời trang, vũ đạo, phong cách trình diễn, câu chuyện thương hiệu và cả mối liên kết với fan. Vì vậy, khi một nhóm xuất hiện trên sân khấu nước ngoài mà không có những yếu tố hỗ trợ ấy, khán giả dễ cảm thấy hụt hẫng - như thể họ đang chứng kiến một "phiên bản thô" của thần tượng.

Trường hợp của Le Sserafim tại Coachella 2024 là ví dụ điển hình. Nhóm bị chê hát live không ổn định, khiến cư dân mạng so sánh với aespa và cho rằng các thần tượng hiện nay đang quá phụ thuộc vào hệ thống hậu kỳ và dàn dựng. Nhà phê bình âm nhạc Choi I Sak khi đó nhận xét: "Kpop cần trung thực hơn về mức độ đòi hỏi quá cao dành cho nghệ sĩ. Chính điều đó khiến các công ty hình thành cơ chế 'phân công lao động thanh nhạc' - mỗi người chỉ đảm nhận một phần trong tổng thể hoàn hảo".

Nhóm Le Sserafim cũng bị chỉ trích khi biểu diễn tại Coachella 2024 (Ảnh: DANIELA GONZALEZ PEREZ)

Trước đó, RM - trưởng nhóm BTS - từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ El País rằng, hệ thống đào tạo Kpop có phần "phi nhân tính". Các thực tập sinh phải luyện hát, luyện nhảy và giữ ngoại hình chỉn chu ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, chính sự khắt khe ấy lại khiến Kpop trở nên khác biệt so với các nền âm nhạc khác.

Một đại diện của công ty quản lý nghệ sĩ Kpop (đề nghị giấu tên) cũng chia sẻ rằng, tiêu chuẩn của khán giả ngày nay đã cao hơn nhiều so với 10 năm trước. "Khán giả kỳ vọng thần tượng không chỉ đẹp và nhảy giỏi mà còn phải hát live hoàn hảo, thể hiện cá tính và cảm xúc. Nhưng suy cho cùng, họ vẫn là con người. Kỳ vọng quá lớn khiến công chúng đôi khi quên mất giới hạn của nghệ sĩ", người này nói.

Những cuộc tranh cãi lặp đi lặp lại quanh aespa, Le Sserafim hay các nhóm khác phản ánh thực tế rằng Kpop đang bước vào giai đoạn chuyển mình. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, công chúng không chỉ bị cuốn hút bởi ánh hào quang hay vũ đạo bắt mắt, mà bắt đầu quan tâm đến tính chân thật. Họ muốn nhìn thấy cảm xúc thật, giọng hát thật và sự tự nhiên của thần tượng trên sân khấu.

Lisa (BLACKPINK) cũng không thoát khỏi bị chỉ trích khi hát live ( Ảnh: YG Entertainment)

Tuy vậy, trong một ngành công nghiệp được tổ chức chặt chẽ như Kpop, mọi thứ từ trang phục đến góc quay đều được tính toán kỹ lưỡng, việc đòi hỏi sự "tự nhiên tuyệt đối" lại là điều gần như không thể. Chính những yếu tố đã giúp Kpop nổi tiếng trên toàn cầu như: tính đồng bộ, độ chính xác, và sự hoàn hảo, giờ đây lại trở thành rào cản khiến nghệ sĩ khó thể thoát ra khỏi khuôn mẫu.

Khi aespa biểu diễn trên sân khấu Mỹ mà thiếu đi những yếu tố hỗ trợ quen thuộc, khán giả thấy rõ một màn trình diễn chưa trọn vẹn. Các thần tượng được rèn luyện để tỏa sáng trong môi trường kiểm soát chặt chẽ, nhưng lại dễ trở nên mong manh khi bước ra khỏi vùng an toàn ấy.