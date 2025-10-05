Tối qua, tập đầu tiên của chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025 đã chính thức lên sóng, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục danh xưng “toàn năng” của 11 tân binh trẻ. Với sự dẫn dắt của nhà sản xuất SOOBIN, các thí sinh đã bước vào công diễn 1, nơi họ phải đối đầu trực tiếp với đại diện đến từ Hàn Quốc - 8TURN.

Đã Đến Lúc - Tân Binh Thăng Cấp

Trong phần mở màn, các tân binh đã trình diễn ca khúc Đã Đến Lúc, đây là bản remake từ hit gốc của SOOBIN. Với sân khấu được đầu tư hoành tráng, ánh sáng, âm thanh và góc quay đều đạt chuẩn quốc tế, khiến khán giả không khỏi choáng ngợp. Những bình luận như “Show Việt như sàn diễn K-Pop Hàn”, “Tưởng đang xem của Mnet, KBS”, hay “Debut luôn, không có gì phải chờ nữa” đã phần nào thể hiện sự ấn tượng mạnh mẽ từ phía người xem.

Các tân binh tự tin

Màn trình diễn được khen ngợi

Đã Đến Lúc vẫn đặt ra không ít thách thức trong việc tạo dấu ấn riêng cho các tân binh

Tuy nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, nhưng việc lựa chọn làm mới một ca khúc quen thuộc như Đã Đến Lúc vẫn đặt ra không ít thách thức trong việc tạo dấu ấn riêng cho các tân binh. Dù bản phối được làm mới để phù hợp với màu sắc và đội hình nhóm, việc lựa chọn làm lại một ca khúc quen thuộc theo công thức từng thấy ở các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió khiến tiết mục thiếu đi sự mới mẻ hoàn toàn. Trong bối cảnh các tân binh đang cần khẳng định cá tính âm nhạc và bản sắc nghệ sĩ, việc dựa vào một ca khúc có sẵn phần nào khiến họ chưa thể hiện được trọn vẹn chất riêng, cũng như khó có thể thành hit để tạo ra bước đột phá mạnh mẽ ngay từ sân khấu đầu tiên.

8TURN - nhóm Kpop đấu trực tiếp với Tân Binh Thăng Cấp

Tiếp nối phần mở màn, nhóm tân binh bước vào phần trình diễn đối kháng với ca khúc mới Exposure. Đây là sản phẩm được chỉ đạo sản xuất bởi Giám đốc Đào tạo & Phát triển người Hàn Quốc - Hyuk Shin. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhóm 8TURN đã thể hiện đẳng cấp vượt trội với sân khấu Walk it out, đạt 630 điểm và thiết lập một cột mốc đầy thách thức. Các tân binh đã không thể vượt qua mức điểm này, và nhận thất bại đầu tiên trong hành trình tranh suất debut.

Thất bại ngay từ công diễn đầu tiên là cú sốc đối với các tân binh

Thất bại ngay từ công diễn đầu tiên là cú sốc đối với các tân binh, nhưng cũng là bài học cần thiết để các thí sinh nhận ra tiêu chuẩn khắt khe của một nhóm nhạc thần tượng đúng nghĩa.

“Nó sẽ là một bài học lớn, một cú đánh khá đau vào những suy nghĩ của các thành viên trong Top 11 để cảm thấy cần cố gắng nhiều hơn nữa” - Cường Bạch chia sẻ sau khi nhận thất bại.

Tập 1 khép lại với nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cũng mở ra kỳ vọng về sự bứt phá mạnh mẽ hơn từ các tân binh trong những vòng công diễn tiếp theo.