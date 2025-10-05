Làng nhạc Hoa ngữ có nhiều giọng ca nổi bật nhưng để nói đến một cái tên khiến giới nghệ thuật phải kính nể suốt ba thập kỷ, từ phong cách âm nhạc cho đến khí chất đời thường thì đó chỉ có thể là Vương Phi. Với một chất giọng cao vút và sắc nét, cô không chỉ là một diva mà còn là hiện tượng âm nhạc, có lượng fan ái mộ khổng lồ trải khắp Á Châu và gọi cô bằng cái tên "Thiên hậu".

Vương Phi - nàng "thiên hậu" với nhan sắc đỉnh cao của Cbiz

“Thiên hậu" Cpop 30 năm chưa từng thất bại, tài sản lẫn cát-xê top đầu châu Á

Vương Phi sinh năm 1969 tại Bắc Kinh, lớn lên trong một gia đình mà sự nghiêm khắc lấn át tình thương. Cô không có mối quan hệ gần gũi với cha mẹ, đặc biệt là người mẹ vốn là một nghệ sĩ nhưng lại phản đối kịch liệt việc con gái đi theo con đường ca hát. Âm nhạc là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình thực sự được sống.

Từ khi còn rất nhỏ, Vương Phi đã bộc lộ năng khiếu vượt trội và được chọn làm giọng ca chính trong dàn nhạc thiếu nhi của thành phố. Nhưng mẹ cô lại chủ động yêu cầu nhà trường gạch tên con khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Nàng “thiên hậu” - bấy giờ là cô bé cá tính không những không từ bỏ mà còn âm thầm ghi danh vào tất cả câu lạc bộ âm nhạc có thể tham gia. Bản lĩnh, gan lì và quyết đoán như đã ăn vào máu, Vương Phi bước từng bước ra khỏi vòng kiểm soát của gia đình để theo đuổi thứ duy nhất khiến cô hạnh phúc: sân khấu.

Cô có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc từ bé

Năm 1985, khi mới 15 tuổi, Vương Phi đã lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất âm nhạc và cho ra mắt album đầu tay tại Trung Quốc Đại lục. Những sản phẩm âm nhạc ban đầu nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ chất giọng cao vút và đầy cảm xúc.

Không lâu sau đó, cô cùng mẹ chuyển đến Hồng Kông sinh sống, đây là vùng đất trở thành bàn đạp cho sự nghiệp rực rỡ sau này. Giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật tại đây, Vương Phi sử dụng nghệ danh Vương Tịnh Văn (Shirley Wong), chủ yếu thể hiện các bản cover nhạc tiếng Nhật hoặc tiếng Anh để phù hợp thị hiếu thị trường. Tuy nhiên, phải đến năm 1992, khi cô quyết định dùng lại tên thật và phát hành album Coming Home , tên tuổi Vương Phi mới thực sự bùng nổ. Ca khúc Người Phụ Nữ Dễ Bị Tổn Thương trong album trở thành hiện tượng tại Hồng Kông, đưa cô lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của làng nhạc Pop Hoa Ngữ.

Người Con Gái Dễ Bị Tổn Thương - Vương Phi

Đỉnh cao nối tiếp đỉnh cao. Năm 1994, Vương Phi tạo nên kỳ tích khi phát hành liên tiếp 3 album trong vòng một năm - thành tích chưa từng có đối với một ca sĩ nữ tại châu Á - là: Mê, Hồ Tư Loạn Tưởng, Thiên Không. Với giọng ca bay bổng và cá tính âm nhạc không chiều lòng số đông, cô vẫn khiến khán giả say mê nhờ sự đặc biệt không thể sao chép.

Cùng thời điểm này, Vương Phi còn lấn sân sang điện ảnh và gây tiếng vang lớn với vai chính trong bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Hình tượng cô gái tóc ngắn, ánh mắt mơ màng, vừa trong trẻo vừa nổi loạn trong phim đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Vai diễn này không chỉ giúp Vương Phi trở thành nữ diễn viên được yêu thích mà còn đưa cô đến gần hơn với khán giả quốc tế. Bộ phim giành giải tại Liên hoan phim Stockholm, đưa hình ảnh của “thiên hậu” Hồng Kông đến với các rạp phim châu Âu.

Ngũ quan nổi bật của Vương Phi trong bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm

Sự nghiệp Vương Phi không bao giờ nằm trong quỹ đạo thông thường của giới nghệ sĩ. Cô gần như không tham gia show truyền hình, không quảng bá rầm rộ nhưng mỗi lần tái xuất là một lần khiến công chúng bùng nổ. Cô là ca sĩ Trung Quốc hiếm hoi được biểu diễn trong Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 , đồng thời trở thành biểu tượng thời trang của nhiều thương hiệu lớn. Năm 2010, cô được lên trang bìa của tạp chí TIME của Mỹ và còn được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là nữ ca s ĩ có doanh thu đĩa nhạc cao nhất, được công nhận là một trong năm diva hàng đầu châu Á.

Cô từng lên hẳn trang bìa của tạp chí TIME

Cho đến hôm nay, sau hơn 30 năm kể từ album đầu tiên, Vương Phi vẫn là biểu tượng lớn nhất của nhạc Hoa ngữ hiện đại, đủ sức hút để khiến cả châu Á phải chờ đợi. Những bản hit của cô vẫn được khán giả trẻ tìm nghe và cover lại không ngừng. Cô kiếm bộn tiền từ việc bán bản quyền các ca khúc cũ, cát-xê tham dự các sự kiện hay làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu. Cô không chạy theo thị trường, cũng không cố gắng chiều lòng truyền thông. Chính cá tính độc lập, âm nhạc đầy bản sắc khiến cái tên Vương Phi không bao giờ lỗi thời.

Thời Khắc Tỉnh Mộng - Vương Phi

Tỷ phú Jack Ma, từng được biết đến khi sáng lập Taobao và là cựu chủ tịch Alibaba, rất mến mộ giọng hát của Vương Phi. Ông đã luôn mong ước được đứng chung sân khấu, song ca với “thiên hậu” Cpop. Sau 2 lần liên hệ nhưng đều bị từ chối, để có được sự đồng ý của Vương Phi, Jack Ma đã trả 160 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 570 tỷ đồng) và đầu tư sắp xếp thiết bị âm thanh, ánh sáng của sân khấu ở mức tốt nhất.

Tỉ phú Jack Ma sẵn lòng chi "sộp" để mời Vương Phi tái xuất

Dù đã về hưu nhiều năm trước, Vương Phi vẫn đủng đỉnh kiếm chác bộn tiền nhờ bản quyền âm nhạc và kinh doanh. Giới trong ngành ước tính cô sở hữu khối tài sản ròng lên đến hơn 300 triệu USD (khoảng gần 9.000 tỷ đồng). Cô nắm trong tay nhiều bất động sản tính bằng hàng triệu, chục triệu USD trải dài từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Đại lục.

Dù đã lùi về sau ánh đèn sân khấu, cô vẫn có danh tiếng giới âm nhạc và kinh doanh

Đời tư kín đáo nhưng tình sử ồn ào, được 3 tài tử đình đám đua nhau theo đuổi

Nếu như sự nghiệp âm nhạc của Vương Phi là một đường thẳng không tì vết, thì chuyện tình yêu của cô lại đầy ngã rẽ, kịch tính chẳng khác gì phim truyền hình.

Visual thế này bảo sao bao chàng trai si mê?

Người đầu tiên trong danh sách tài tử từng mê mệt “thiên hậu” là Đậu Duy - rocker nổi tiếng của Trung Quốc và là chồng đầu tiên của Vương Phi. Họ kết hôn vào năm 1994 khi Vương Phi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhanh chóng có con gái đầu lòng Đậu Tĩnh Đồng. Tình yêu từng là nguồn cảm hứng giúp Vương Phi thăng hoa trong âm nhạc với hàng loạt đêm diễn cháy vé tại Hồng Kông.

Vương Phi và Đậu Duy từng là đôi tình nhân hạnh phúc

Cùng nhau có 1 cô con gái Đậu Tĩnh Đồng

Chuyện tình tưởng chừng đẹp như mơ lại kết thúc trong cay đắng khi Vương Phi phát hiện Đậu Duy ngoại tình với một người bạn thân của cô. Cú sốc lớn khiến “thiên hậu” chọn cách lặng lẽ buông tay. Sau ly hôn, cô đưa con gái về Hồng Kông sống và tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Ngược lại, Đậu Duy mất sự nghiệp, danh tiếng và dần rút khỏi ánh đèn sân khấu.

Đậu Duy về già thường xuyên bị bắt gặp với hình ảnh đáng thương

Khi Vương Phi bước sang tuổi 31, cô khiến cả châu Á chấn động khi công khai hẹn hò với “phi công trẻ” Tạ Đình Phong, khi ấy mới 19 tuổi. Nam ca sĩ kiêm diễn viên là fan ruột của Vương Phi từ thời niên thiếu. Tình yêu của họ bắt đầu từ sự đồng điệu trong âm nhạc và lối sống tự do, phóng khoáng.

Vương Phi với "phi công" Tại Đình Phong yêu nhau 4 năm mặn nồng

Dù từng bị phản đối bởi khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch về độ chín chắn, cặp đôi vẫn nắm tay nhau đi qua 4 năm mặn nồng. Sau đó họ chia tay, phần vì khác biệt tính cách, phần vì sức ép truyền thông. Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, còn Vương Phi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với Lý Bằng.

Lý Á Bằng - tài tử nổi tiếng của Tiếu Ngạo Giang Hồ là người đàn ông thứ ba bước vào cuộc đời Vương Phi. Anh chấp nhận làm cha dượng cho Đậu Tĩnh Đồng và cùng Vương Phi sinh con gái thứ hai là Lý Yên, không may mắc dị tật bẩm sinh. Vì con, Vương Phi tuyên bố giải nghệ, trở thành một người mẹ toàn thời gian, kín tiếng và rút khỏi showbiz.

Nữ nghệ sĩ với Lý Á Bằng từng là 1 cặp đôi quyền lực

Tưởng chừng đây là bến đỗ cuối cùng nhưng sau 8 năm, Vương Phi và Lý Á Bằng cũng chia tay. Lý Á Bằng từng rơi nước mắt thừa nhận: “ Ly hôn với Vương Phi là thất bại lớn nhất đời tôi ”. Dù chia tay, anh vẫn một lòng chăm sóc con và giữ hình ảnh đẹp cho vợ cũ.

Chỉ một năm sau khi ly hôn, Vương Phi gây sốt khi tái hợp với Tạ Đình Phong, lúc này đã là ông bố hai con và vừa ly hôn Trương Bá Chi. Cô và Tạ Đình Phong bị bắt gặp hò hẹn và hôn nhau say đắm tại căn hộ ở Bắc Kinh của "thiên hậu" vào năm 2014. Tình yêu của họ lần nữa làm dậy sóng truyền thông, nhưng lần này cả hai chọn cách yêu kín tiếng, không phô trương, không phỏng vấn công khai.

Tạ Đình Phong là bến đỗ cuối cùng của nàng "thiên hậu"

Đến thời điểm hiện tại, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn đang bên nhau nhưng họ giữ mối quan hệ rất kín tiếng, không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Cả hai chưa kết hôn, cũng không sống chung hoàn toàn mà duy trì một mối quan hệ "bán độc lập", mỗi người một thế giới riêng. Dù không thể hiện quá nhiều trên mạng xã hội nhưng Tạ Đình Phong vẫn nhiều lần ngầm khẳng định tình cảm dành cho Vương Phi, như nhớ rõ khẩu vị của cô hay chia sẻ rằng anh vẫn thấy thoải mái nhất khi ở bên cô.

Cả 2 thi thoảng được dân tình bắt gặp đang sánh vai bên nhau

Dù từng trải qua hôn nhân, ly hôn, tan vỡ và tái hợp, Vương Phi chưa bao giờ mất đi khí chất quyến rũ khiến những người đàn ông quanh cô không ngừng say mê. Không cần rình rang hay ràng buộc, "thiên hậu" vẫn luôn giữ cho mình hình ảnh một người phụ nữ tự do, khác biệt không thể thay thế trong lòng cả công chúng lẫn những người từng yêu cô.