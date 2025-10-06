Tính đến nay, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chạy được 3 tập, nối tiếp thành công vượt ngoài tưởng tượng từ mùa đầu tiên. Đội hình nam nghệ sĩ trải rộng từ độ tuổi đến lĩnh vực chuyên môn đang thu hút mức độ thảo luận vô cùng cao trên các nền tảng MXH. Với những tín hiệu tích cực này, Anh Trai Say Hi mùa 2 hứa hẹn sẽ là gameshow hot nhất nhì thị trường showbiz Việt thời điểm cuối năm 2025.

Một trong những điều làm nên sức hút cho chương trình là line-up quy tụ nhiều gương mặt trẻ, gần như mới toanh đối với phần đông khán giả đại chúng. Họ đem đến sự tươi mới, gợi tính tò mò cho người xem, mở ra những góc nhìn hay ho khác mà giới truyền thông ít khi khai quật trước đó. Mới đây, một nhân tố bất ngờ được dân tình “đào” lại quá khứ thú vị, có mối duyên nợ với Anh Trai Say Hi - đó chính là JeyB.

JeyB

Giữa một rừng nghệ sĩ nam, JeyB dần nhận được sự quan tâm nhờ ngoại hình khôi ngô, tuấn tú, với mái tóc tẩy bạch kim vô cùng nổi bật. Ấy thế mà, trở về vài năm trước, người hâm mộ không khỏi sốc khi biết Jey B từng tham gia chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai. Đặc biệt là càng nhìn JeyB càng thấy giống Trần Vỹ Đình - nam thần vạn người mê của Cbiz.

Jey B từng tham gia chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai

JeyB lúc ấy với danh xưng là Mr. B, gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm. Khuôn mặt góc cạnh, tóc thì vuốt vuốt, da ngăm khỏe khoắn - tổng hòa lại như thể Trần Vỹ Đình bước ra từ màn ảnh tới đời thật. Tại đây, nhờ ưu điểm ngoại hình cùng nét duyên dáng, JeyB đã được nữ chính lựa chọn với tình trạng “độc thân”.

JeyB lúc ấy với danh xưng là Mr. B, gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm

Trần Vỹ Đình

Nét tương đồng giữa JeyB trong quá khứ và Trần Vỹ Đình khiến netizen có một phen thích thú. Không ít người phải bày tỏ sự trầm trồ trước màn lột xác “thành thần” của JeyB: từ một anh chàng đạo mạo, phong cách quý ông đến một Anh Trai Say Hi “hack tuổi” đỉnh cao, hóa thành mỹ nam nhờ giảm cân và thay đổi phong cách.

Ngoài ra, biệt đội “thám tử mạng” còn phát hiện mối “lương duyên” giữa anh chàng và Negav. Năm trước, JeyB tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1 với tư cách khán giả, ngưỡng mộ nhìn Negav đang phát biểu. Chỉ hơn 1 năm sau, JeyB đã có thể đứng chung sân khấu với Negav, cùng nhóm với những anh đại Vpop. Anh chàng xúc động bật khóc, không biết phải nói gì khi được trao cơ hội tranh tài với các nghệ sĩ khác, được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

JeyB từng là vị khán giả dõi theo Negav năm ngoái, đến mùa thứ 2 đã có thể đứng chung sân khấu với đàn em

Anh chàng xúc động bật khóc, không nói thành lời

Có thể nói, đây là quả ngọt dành cho JeyB sau nhiều nỗ lực bứt phá trong showbiz Việt nhưng không thành. Qua đây, người hâm mộ sẵn lòng đặt ngôi sao hy vọng vào nam ca sĩ trẻ, chờ đợi một JeyB sẽ tỏa sáng hết mình trong các Live Stage tiếp theo.

JeyB tên thật là Nguyễn Hoàng Bách, sinh năm 1997 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại của anh chính là nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, "cha đẻ" ca khúc Đi Học. Trước đó, JeyB lấy nghệ danh Mr. B và từng tham gia cuộc thi Giọng Hát Việt 2019, lọt vào top 5 của đội huấn luyện viên Tuấn Hưng. Sau chương trình, nam ca sĩ gây chú ý với một vài bản cover, nhưng vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng trước khi được biết đến nhiều hơn ở Anh Trai Say Hi mùa 2.