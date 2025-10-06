Ngày 4/10, buổi fancon Together As One Asia Tour của nhóm nữ 4EVE đã diễn ra tại TP.HCM. Dành cho ai chưa biết, 4EVE là gà cưng thuộc công ty Workpoint Entertainment, khá nổi tiếng ở thị trường Thái Lan. 7 cô gái được tuyển chọn thông qua cuộc thi sống còn 4EVE Girl Super Star. Lần đầu đến Việt Nam, nhóm nữ được chào đón trong vòng tay của đông đảo người hâm mộ.

4EVE mới đây đã tổ chức fancon lần đầu tiên tại Việt Nam

Tại sự kiện giao lưu thân mật, bên cạnh những màn trình diễn ca khúc gắn liền với tên tuổi thì 4EVE còn khui “sít rịt” cực mạnh - đó chính là tiết mục cove Vũ Trụ Có Anh của Phương Mỹ Chi. Trong bộ trang phục màu đỏ nổi bật, 4EVE cất giọng trên nền nhạc sôi động, mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Cả nhóm kết hợp với phần vũ đạo đã được biên dành riêng cho Vũ Trụ Có Anh, giúp màn thể hiện thêm phần lôi cuốn.

Vũ Trụ Có Anh - 4EVE (cover)

Điều đặc biệt nhất chính là 7 nữ idol phát âm tiếng Việt chuẩn phải đến 90%, ngữ điệu tự nhiên, thanh thoát - chứng minh rằng các cô gái đã tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng để dành tặng món quà bất ngờ tới khán giả Việt Nam. Người hâm mộ tại fancon không khỏi sững sờ, liên tục hút hét và tạo nên fanchant vang khắp sự kiện.

Netizen bày tỏ sự khen ngợi tới bản cover Vũ Trụ Có Anh của 4EVE, trêu rằng nếu không biết tên tuổi nhóm thì cứ tưởng là 7 cô gái người Việt. Từ đây, không ít dân mạng bắt đầu tìm hiểu 4EVE vì cảm mến nhóm nữ qua màn trình diễn Vũ Trụ Có Anh. Phương Mỹ Chi cũng đã đăng lại video ghi lại sân khấu cover của 4EVE trên kênh TikTok cá nhân.

Âm nhạc của 4EVE mang màu sắc Tpop hiện đại, pha trộn giữa pop, dance-pop và hip-hop, cùng phong cách girl crush. Nhóm sở hữu các ca khúc được yêu thích như Ooh La La, Test Me, hot2hot, Tears… Cuối năm 2022, 4EVE tổ chức concert đầu tiên mang tên 4EVE The First Concert: Family & Friends. Đến năm 2024, concert lớn thứ hai Now Or Never tại Impact Arena đã cháy vé chỉ trong thời gian ngắn - minh chứng cho sức hút ngày càng tăng của nhóm.

4EVE đang bành trướng sang các thị truờng quốc tế

4EVE được Grammy xếp vào danh sách 12 nhóm nữ triển vọng toàn cầu, đồng thời phát hành ca khúc tại Nhật Bản và mở rộng hoạt động quảng bá ra ngoài Thái Lan. 4EVE được xem là một trong những nhóm nhạc tiên phong đưa Tpop tiến gần hơn với thị trường quốc tế. Từ việc tổ chức concert hoành tráng, đạt danh hiệu quốc tế đến mở rộng fanbase ở nước ngoài, nhóm đã chứng minh rằng làn sóng âm nhạc Thái Lan đang dần sánh vai với Kpop hay Jpop.