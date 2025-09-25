Những lần nghệ sĩ Việt vang danh quốc tế: Phương Mỹ Chi gây sốt khắp châu Á, Đức Phúc vô địch 44 năm có 1

2-3 năm trở lại đây, làng nhạc Việt đã và đang chứng kiến bước chuyển mình ấn tượng những xu hướng mới, đặc biệt là xu hướng tôn vinh di sản chạy dọc dòng chảy Vpop. Những sản phẩm mang đậm dấu ấn dân tộc, khéo léo lồng ghép những yếu tố văn hóa vào từng lớp âm thanh - hình ảnh đương đại, đã chạm tới trái tim của hàng triệu, hàng chục triệu khán giả khắp cả nước.

Đặc biệt hơn, chính sự độc bản về thứ âm nhạc chứa đựng sự tự tôn, đầy tự hào đã khiến bạn bè quốc tế phải lắng nghe. Ở thời điểm hiện tại, không ít nghệ sĩ Việt áp dụng công thức dung hòa cổ nhạc với chất liệu điện tử hiện đại, nhưng không phải ai cũng tạo ra sức ảnh hưởng lớn như những cái tên dưới đây. 6 gương mặt này là đại diện tiêu biểu cho một giai đoạn mới của nhạc Việt, mở cửa cho giới giải trí nước nhà tự tin vươn ra khỏi phạm vi khu vực.

Đức Phúc hóa “Thánh Gióng” giành chức vô địch thế giới, thiết lập lại lịch sử Vpop

Đức Phúc vừa tạo nên cột mốc lịch sử cho Vpop khi giành chức vô địch tại Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc toàn cầu trở lại lần đầu sau 40 năm gián đoạn. Với màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương dạt dào cảm xúc và đậm bản sắc Việt, anh chàng được khán giả quốc tế làm gương mặt đại diện cho một kỷ nguyên mới của âm nhạc Việt, mang tinh thần dân tộc vươn ra toàn cầu.

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG - ĐỨC PHÚC

Sự kết hợp giữa giọng hát nội lực, sự đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến dàn dựng sân khấu đã giúp Đức Phúc không chỉ chinh phục hội đồng giám khảo, mà còn khiến hàng tỷ khán giả trên thế giới xôn xao. Đây cũng là chiến thắng quốc tế lớn đầu tiên của một ca sĩ Việt kể từ 1981, khi nghệ sĩ Ái Vân từng đoạt giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Sopot (Ba Lan). Nếu như thành tích của Ái Vân mở ra dấu mốc đầu tiên cho nhạc Việt trên bản đồ thế giới, thì sau hơn 40 năm, Đức Phúc đã viết tiếp trang sử mới, đưa Vpop trở lại với vị thế đáng tự hào trên sân khấu toàn cầu.

Từ đây, Đức Phúc không chỉ nâng tầm tên tuổi cá nhân mà còn trở thành biểu tượng mới cho khát vọng hội nhập của nền âm nhạc Việt. Thành tích ấn tượng tại Intervision 2025 được kỳ vọng sẽ mở đường cho thế hệ ca sĩ trẻ tự tin hơn khi chinh phục khán giả quốc tế, khẳng định rằng Vpop có thể vươn xa hơn khi biết nắm bắt cơ hội và thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt.

Phương Mỹ Chi gây bão Á châu nhờ loạt sân khấu “bách biến” tại Sing! Asia

Phương Mỹ Chi, giọng ca trưởng thành từ dòng nhạc dân ca, khiến khán giả châu Á phải ngạc nhiên với màn “lột xác” ngoạn mục tại chương trình Sing! Asia 2025. Không còn là hình ảnh cô bé ngọt ngào và chất phác, nữ ca sĩ mang đến loạt sân khấu đa dạng, đan cài dấu ấn quê hương cùng những giai điệu hiện đại. Mỗi màn trình diễn đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về giọng hát, trang phục và sân khấu - giúp cô chứng minh được sự linh hoạt và khả năng thích nghi tại sân chơi quốc tế.

Phương Mỹ Chi x Khả Lâu - Mashup Túy Âm x Lục Hải Vi Vương

Điều khiến khán giả chú ý hơn cả là khả năng “bách biến” của Phương Mỹ Chi. Ở mỗi vòng thi, cô không ngừng đổi mới: khi thì hóa thân thành cô gái dịu dàng trong những bộ trang phục mang âm hưởng truyền thống với giai điệu trữ tình, lúc lại “quẩy” hết mình trên nền nhạc sôi động với outfit cá tính. Sự biến hóa liên tục này tạo bất ngờ thú vị cho cả ban giám khảo lẫn người hâm mộ, khiến tên tuổi Phương Mỹ Chi liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng trực tuyến ở các nước châu Á.

Sing! Asia 2025 chính là bệ phóng quan trọng cho Phương Mỹ Chi vươn lên hàng ngũ nghệ sĩ gen Z top đầu showbiz Việt

Với hiệu ứng truyền thông và khán giả lớn, Sing! Asia 2025 chính là bệ phóng quan trọng cho Phương Mỹ Chi vươn lên hàng ngũ nghệ sĩ gen Z top đầu showbiz Việt. Có thể nói, từ “cô bé dân ca” năm nào, Phương Mỹ Chi đã trưởng thành để trở thành một gương mặt trẻ giàu nội lực, vừa gìn giữ truyền thống, vừa dám làm mới chính mình để bước xa hơn trên

Tùng Dương “tái sinh” giữa kỷ nguyên nhạc trẻ, rinh về giải thưởng quốc tế

Tùng Dương mở bát một năm 2025 bùng nổ với bản hit Tái Sinh, được sáng tác bởi Tăng Duy Tân. Tái Sinh là là 1 trong số ít sản phẩm live performance của 1 nghệ sĩ Việt, lọt Top 1 Trending Việt ở mảng Âm Nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên Tùng Dương có được vị trí đầu bảng như này xuyên suốt nhiều năm trong nghề. Không còn mang nặng tính hàn lâm, Tùng Dương pha trộn chất “quái lạ” đặc trưng cùng với màu sắc trẻ trung hiện đại, dưới bàn tay của Tăng Duy Tân. Từ đó, Tái Sinh tạo nên cơn sốt không tưởng, đạt hàng trăm nghìn lượt sử dụng sound nhạc bài hát trên nền tảng TikTok.

TÁI SINH - Tùng Dương

Tùng Dương mở bát một năm 2025 bùng nổ với bản hit Tái Sinh

Được đông đảo người hâm mộ đón nhận, Tùng Dương đã trở thành 1 trong 6 đại diện châu Á đạt giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2025 (Music Awards Japan - MAJ). Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh tới những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc Nhật Bản và châu Á. Giải thưởng International Special Awards được trao tặng cho nghệ sĩ từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

MAJ tôn vinh các ca khúc và nghệ sĩ đã từng giành giải thưởng Ca khúc xuất sắc nhất hoặc giải thưởng lớn tương đương trong nước. Những đại diện lên nhận giải hạng mục này là SEVENTEEN với God Of Music (Hàn Quốc/MAMA Awards); Châu Thâm với Shao Guan Wo - Watch Ur Manners (Trung Quốc/Tencent Music Entertainment Awards); Jeff Satur với Ghost (Thái Lan/TOTY Music Awards); Salma Salsabil với Bunga Hati (Indonesia/AMI Awards); Tùng Dương với Tái Sinh (Việt Nam/Giải thưởng Cống hiến) và Lola Amour với Raining In Manila (Philippines/AWIT Awards).

Tái Sinh đã góp phần quảng bá âm nhạc quốc nội và nâng cao tiêu chuẩn, quy mô âm nhạc Việt

Thành tựu ấn tượng này càng khẳng định 1 điều: âm nhạc Việt đang từng bước phát triển mạnh mẽ, chậm nhưng vững chắc. Tái Sinh đã góp phần quảng bá âm nhạc quốc nội và nâng cao tiêu chuẩn, quy mô âm nhạc Việt. Ngoài ra, Tùng Dương cũng trở thành gương mặt quen thuộc đối với tệp khán giả trẻ trung hơn, chạy nhiều show ca nhạc qua 2 Đại lễ lớn A50 và A80.

Chi Pu mở đầu cho làn sóng Chị Đẹp đến Việt Nam, không ngừng lan tỏa văn hóa nước nhà tới bạn bè quốc tế

Khởi đầu sự nghiệp ca hát không thuận lợi ở quê nhà, Chi Pu tìm kiếm cơ hội mới tại xứ tỷ dân. Đến với Đạp Gió 2023, Chi Pu tận dụng lợi thế nhan sắc và kỹ năng nhảy tốt, thành công lôi kéo sự chú ý của netizen xứ Trung và từ đó lấy lại vị thế của mình ở showbiz Việt. Chi Pu khôn khéo xây dựng hình ảnh bản thân là một Chị Đẹp người cần cù, chịu khó, không ngại vất vả để đạt được mục tiêu của mình.

Đặc biệt, những show tuyển tú, không chỉ cần hội tụ đủ combo tài sắc vẹn toàn, mà còn tập trung vào những câu chuyện riêng. Chi Pu có cho mình một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn thể hiện tâm thế “lăn xả” để phần trình diễn của bản thân và nhóm được chỉn chu nhất. Vì thế, người hâm mộ xứ tỷ dân dần sinh hảo cảm, có ấn tượng vô cùng tốt với Chi Pu.

SHUT UP AND DANCE - Chi Pu x Ella x Mạnh Giai

Khép lại hành trình rực rỡ tại Đạp Gió 2023, Chi Pu đã xuất sắc giành hạng 6 chung cuộc, thành đoàn với 10 sao nữ đình đám khác như Amber, Maria, Chu Châu, Tạ Na… Cô nàng còn càn quét thêm 2 giải phụ "Nghệ sĩ đột phá" và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut Up And Dance kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai. Tham gia với tư cách đại diện Việt Nam tại đấu trường âm nhạc nước bạn, Chi Pu trở thành một nhân tố hút fan bất ngờ, lọt nhiều hot topic trên sóng mạng xứ tỷ dân. Không ngoa khi nói, Đạp Gió 2023 chính là cú hích đầy ấn tượng giúp Chi Pu vực dậy lại tên tuổi khi sự nghiệp đang ở bên kia sườn dốc.

Ngoài tinh thần chiến đấu vô cùng bền bỉ, Chi Pu cũng tích cực giao lưu và quảng bá văn hóa nước nhà tới bạn bè quốc tế. Từ việc dạy hội chị em Đạp Gió nói tiếng Việt đến mở thương hiệu phở La Ganh tại Trung Quốc, từng dấu chân Chi Pu để lại đều để lại sức nặng nhất định. Khi tham gia các chương trình tại Trung Quốc, Chi Pu cũng đã nhiều lần giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hoá, ẩm thực, du lịch… của quê hương.

Chi Pu cũng tích cực giao lưu và quảng bá văn hóa nước nhà tới bạn bè quốc tế

Ái Vân - nghệ sĩ đầu tiên đưa nhạc Việt vươn tầm thế giới

Được xem như một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của Hà Nội, tên tuổi của Ái Vân gắn liền với nhiều ca khúc nhạc nhẹ như Triệu Bông Hồng hay Bài Ca Xây Dựng, ca khúc đã đem lại cho Ái Vân Giải thưởng lớn Grand tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Dresden, giải thưởng nhạc nhẹ đầu tiên trên trường quốc tế của Việt Nam. Ngoài ra, bà còn đạt giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất.

Bài Ca Xây Dựng - Ái Vân

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden được tổ chức tại Cộng hoà Dân chủ Đức mỗi năm một lần, bắt đầu từ 1971 (trừ năm 1973) đến lần cuối cùng vào năm 1988. Trong thời gian đầu chỉ có các ca nhạc sĩ thuộc các nước xã hội chủ nghĩa. Từ khoảng giữa thập niên 1980 có thêm các nước khác như: Argentina, Ấn Độ, Philippines... Mỗi nước cử đi một thí sinh, một giám khảo và một quan sát viên.

Bài Ca Xây Dựng, ca khúc đã đem lại cho Ái Vân Giải thưởng lớn Grand tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Dresden

Năm 1982, bà được mời trở lại cuộc thi ở Dresden, đảm nhận phần trình diễn mở màn trong đêm Gala Chung kết với tư cách là người giữ giải Grand Prix năm trước. 4 năm sau, bà tiếp tục được mời tham gia cuộc thi với vai trò giám khảo quốc tế. Năm đó, ca sĩ Thanh Hòa đại diện Việt Nam dự thi, nhưng không may bị cảm lạnh, khản tiếng nên không thể hoàn thành phần thi. Năm 1988, Ái Vân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú khi chỉ mới 36 tuổi, là một trong hai nghệ sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu ở đợt này (cùng Như Quỳnh), danh hiệu này ít được nhắc tới trong sự nghiệp của Ái Vân.

Những cột mốc vang dội trong vài năm qua cho thấy Vpop đang bước vào thời kỳ mới trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Dù mỗi nghệ sĩ chọn cho mình phong cách trình diễn riêng nhưng đều cùng chung một mục tiêu: đưa âm nhạc Việt vươn xa lãnh thổ. Những thành công trên không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là tín hiệu cho thấy Vpop hoàn toàn đủ sức tạo nên những hiện tượng toàn cầu, nếu giữ vững bản sắc và tiếp tục đổi mới để bắt kịp thời đại.