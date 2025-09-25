Ca khúc thường xuyên bị hát sai lời

Nhạc sĩ nho nhã, khiêm tốn

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả ca khúc Bài Thánh Ca Buồn - trút hơi thở cuối cùng chiều 24/9, để lại niềm thương tiếc trong lòng người yêu nhạc. Ông ra đi sau cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi. Gia đình cho biết tang lễ nhạc sĩ Nguyễn Vũ tổ chức lúc 5h sáng 26/9. Linh cữu được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa (TPHCM).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói anh sốc, đau lòng khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời. Gia đình Đàm Vĩnh Hưng là hàng xóm thân thiết của cố nhạc sĩ. Hầu như đêm diễn nào, anh cũng hát Bài Thánh Ca Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả ca khúc Bài thánh ca buồn - trút hơi thở cuối cùng chiều 24/9.

Họa sĩ Bùi Đức Lâm thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Vũ nhờ thời gian được ông dạy đàn. Trong ký ức của ông Lâm, mỗi lần gặp mặt, nhạc sĩ Nguyễn Vũ mạnh khỏe ở tuổi lão niên xưa nay hiếm. Ông vẫn trẻ trung nho nhã, mẫn tiệp giao lưu với người hâm mộ Bài Thánh Ca Buồn.

"Hào quang công chúng dành cho ông thực sự hiện hữu, bền vững với thời gian. Và nó quá xứng đáng với ông, người khiêm cung, giản dị nhất tôi từng quen biết. Thật ân hận vì đã không dành thời gian cho nhau nhiều hơn", họa sĩ kể.

Dù là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng Nguyễn Vũ sống giản dị, hạn chế nhắc đến việc mình có danh tiếng. Đồng nghiệp kể, đường vào nhà ông bé như một con hẻm, hai xe gắn máy lách nhau còn khó, lại chia nhánh như ma trận. Căn nhà gia đình nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở khiêm tốn, ngang chỉ 3 m, tuềnh toàng đơn giản. Nhìn vào phòng khách thấy có chiếc đàn piano, vài cây guitar, ít ghế xếp cho một lớp học nhạc nhỏ gọn.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (trái) và nhạc sĩ Tô Hiếu ở sự kiện âm nhạc từ thiện.

Ở một sự kiện âm nhạc, có khán giả nhận xét các nhạc sĩ được ví như tượng đài, ngôi sao” vì sáng tác nhiều ca khúc kinh điển, nhạc sĩ Nguyễn Vũ lập tức khẳng định ông không thích những danh xưng ấy. "Tôi chưa bao giờ để ý những từ này vì nghe xa cách. Tôi chỉ thích người ta nói, nhạc anh hay quá, nhạc anh dở quá là được”, nhạc sĩ nói.

Ca khúc nổi tiếng thường bị hát sai lời

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Một Loài Chim Biển, Huyền Thoại Chiều Mưa, Bài Thánh Ca Buồn, Bài Cuối Cho Người Tình, Lời Cuối Cho Em. Trong đó, Bài Thánh Ca Buồn được coi là một trong những ca khúc kinh điển, được người yêu nhạc coi như ca khúc dành cho mùa Giáng Sinh.

Nguyễn Vũ sáng tác ca khúc này vào năm 1972 và được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền. Danh ca Thái Châu là người đầu tiên thể hiện. Bài hát được nhiều người yêu mến và ca sĩ Thái Châu cũng nổi tiếng hơn.

Năm 2020, trong chương trình Người kể chuyện tình, nhạc sĩ Nguyễn Vũ chia sẻ về ca khúc nổi tiếng: "Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến vậy. Khi viết ca khúc, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời trai trẻ của mình, cái thời mà tôi chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen”.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ thời trẻ.

Ông không yêu cầu gì hơn, chỉ mong mọi người hát đúng lời các ca khúc vì hầu như tất cả ca sĩ đều hát sai, vô tình đổi ca từ trong Bài Thánh Ca Buồn . Phần lời: “Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau” bị các ca sĩ cũng như bản in đổi thành “Rồi một chiều áo trắng phai màu”.

Ông giải thích thêm: “Áo trắng thay màu có nghĩa chiếc áo trắng thơ ngây của cô nữ sinh ngày nào giờ đổi thay sang một màu áo nào khác, cụ thể ở đây từ chiếc áo nữ sinh thay qua màu áo cưới”.

Ca khúc còn có đoạn ca sĩ hát thành: “Rồi những đêm thánh đường đón Noel”. Thật ra, đây là đoạn ca từ bị nhầm nhiều nhất. Nguyên gốc trong bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết: “Rồi những đêm thế trần đón Noel”. Ông lý giải: “Với tôi, Noel từ lâu đã không còn là một lễ hội tôn giáo dành riêng người theo đạo nữa. Noel trở thành một lễ hội chung của mọi người. Đó là ngày hội lớn được đón nhận bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội”.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, sinh sống tại Đà Lạt. Được gia đình cho học nhạc từ nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Vũ chơi được nhiều loại nhạc cụ. Hơn 10 tuổi, ông tham gia cuộc thi hát của Đài phát thanh Đà Lạt và giành giải nhất.